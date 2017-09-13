ФСБ задержала замглавы ФСИН Олега Коршунова

В Москве оперативники Службы "М" ФСБ России задержали заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по капитальному строительству Олега Коршунова, сообщает газета "Фонтанка".

Аресту 54-летнего генерал-лейтенанта юстиции предшествовал обыск в его квартире в рамках возбужденного уголовного дела по статье 160 УК – «присвоение или растрата». Как утверждает издание, дело касается хищений горюче-смазочных материалов во ФСИН.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что речь идет об огромной недостаче при строительстве СИЗО "Кресты-2".

Коршунов работает во ФСИН с 2013 года, в 2014 году он стал замглавы ведомства. Коршунов курировал строительный и финансовый блоки.

В марте Петроградский районный суд арестовал по делу о растрате при строительстве "Крестов-2" генерального директора ОАО "Генеральная строительная компания" Виктора Кудрина. По данным следствия, он похитил более 56,6 миллиона рублей. В конце августа стало известно о задержании главы генподрядчика строительства ООО "Петроинвест" Руслана Хамхокова. Как считает следствие, он в течение пяти лет передавал бывшему замначальника управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко взятки на общую сумму не менее 250 миллионов рублей.