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Московский листок

ФСБ задержала замглавы ФСИН Олега Коршунова

Опубликовано 13.09.2017 в разделе комментариев 4

ФСБ задержала замглавы ФСИН Олега Коршунова

В Москве оперативники Службы "М" ФСБ России задержали заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по капитальному строительству Олега Коршунова, сообщает газета "Фонтанка".

Аресту 54-летнего генерал-лейтенанта юстиции предшествовал обыск в его квартире в рамках возбужденного уголовного дела по статье 160 УК – «присвоение или растрата». Как утверждает издание, дело касается хищений горюче-смазочных материалов во ФСИН.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что речь идет об огромной недостаче при строительстве СИЗО "Кресты-2".

Коршунов работает во ФСИН с 2013 года, в 2014 году он стал замглавы ведомства. Коршунов курировал строительный и финансовый блоки.

В марте Петроградский районный суд арестовал по делу о растрате при строительстве "Крестов-2" генерального директора ОАО "Генеральная строительная компания" Виктора Кудрина. По данным следствия, он похитил более 56,6 миллиона рублей. В конце августа стало известно о задержании главы генподрядчика строительства ООО "Петроинвест" Руслана Хамхокова. Как считает следствие, он в течение пяти лет передавал бывшему замначальника управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко взятки на общую сумму не менее 250 миллионов рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
В лад написал 13.09.2017 20:08
Свободу мелкому жулику уРюк-Аеву !!!
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куратору написал 13.09.2017 18:34
отдельные апартаменты в "Крестах-2"
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(без названия)
А.Каммерер написал 13.09.2017 16:02
Пусть посидит и похлебает баланду, вертухай вонючий. Да еще и вороватый. Ему на пользу пойдет испытать на своей шкуре все прелести его поганого ведомства.
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стоик918 написал 13.09.2017 12:38
Коршунов - прикомандированный чекист ?
На выпускном , видимо, тоже катались колонной на Мерсах ?
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