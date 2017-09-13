Новосибирским кинотеатрам пообещали поджоги из-за "Матильды"

Крупнейшая новосибирская сеть кинотеатров "Артсайнс синема дистрибьюшн" получила от активистов православной организации «Христианское государство – Святая Русь» письма с требованием отказаться от показа фильма Алексея Учителя «Матильда». В противном случае, авторы письма пообещали устроить поджоги, сообщает «НГС.Новости».

«Кинотеатры реально начнут поджигать. Провокаторы проплатят поджоги. Много средств даже не нужно — за каждый подожжённый кинотеатр многим будет достаточно и 5−10 тыс. руб.», — сказано в письме.

Как рассказал директор по рекламе сети Дмитрий Ким, в связи с угрозами компания намерена обратиться в полицию. «Да, мы планируем написать обращение в полицию о том, что такое обращение поступило, попросим обеспечить безопасность», – заявил он Интерфаксу.

По его словам, у сети заключен договор с правообладателями данной ленты, и если компания откажется, то ей грозят санкции.

Сеть «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» управляет кинотеатрами «Седьмое небо», «Маяковский», «Аврора» и «Горизонт» в Новосибирске, а также ещё несколькими — в Бердске, Искитиме, Бийске, Горно-Алтайске и Кемерове.

Напомним, накануне от показа «Матильды» отказалась крупнейшая сеть кинотеатров страны «Синема Парк» и «Формула Кино». "В связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма Алексея Учителя "Матильда", произошедшими в последние дни в разных городах России, и участившимися угрозами в адрес кинотеатров руководство Объединенный сети "Синема парк" и "Формула кино" приняло решение отказаться от показа кинокартины", - сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что данное решение связано "исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков" и не имеет никакого отношения к политике и религии.

"Отказ от показов фильма "Матильда" в наших кинотеатрах — это вынужденное решение. Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остается в приоритете. Как самая большая с точки зрения количества кинотеатров и географии сеть мы просто не можем подвергать опасности наших многочисленных посетителей", - заявил глава сети Роман Линин.