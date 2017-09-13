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Московский листок

Новосибирским кинотеатрам пообещали поджоги из-за "Матильды"

Опубликовано 13.09.2017 в разделе комментариев 7

Новосибирским кинотеатрам пообещали поджоги из-за "Матильды"

Крупнейшая новосибирская сеть кинотеатров "Артсайнс синема дистрибьюшн" получила от активистов православной организации «Христианское государство – Святая Русь» письма с требованием отказаться от показа фильма Алексея Учителя «Матильда». В противном случае, авторы письма пообещали устроить поджоги, сообщает «НГС.Новости».

«Кинотеатры реально начнут поджигать. Провокаторы проплатят поджоги. Много средств даже не нужно — за каждый подожжённый кинотеатр многим будет достаточно и 5−10 тыс. руб.», — сказано в письме.

Как рассказал директор по рекламе сети Дмитрий Ким, в связи с угрозами компания намерена обратиться в полицию. «Да, мы планируем написать обращение в полицию о том, что такое обращение поступило, попросим обеспечить безопасность», – заявил он Интерфаксу.

По его словам, у сети заключен договор с правообладателями данной ленты, и если компания откажется, то ей грозят санкции.

Сеть «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» управляет кинотеатрами «Седьмое небо», «Маяковский», «Аврора» и «Горизонт» в Новосибирске, а также ещё несколькими — в Бердске, Искитиме, Бийске, Горно-Алтайске и Кемерове.

Напомним, накануне от показа «Матильды» отказалась крупнейшая сеть кинотеатров страны «Синема Парк» и «Формула Кино». "В связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма Алексея Учителя "Матильда", произошедшими в последние дни в разных городах России, и участившимися угрозами в адрес кинотеатров руководство Объединенный сети "Синема парк" и "Формула кино" приняло решение отказаться от показа кинокартины", - сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что данное решение связано "исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков" и не имеет никакого отношения к политике и религии.

"Отказ от показов фильма "Матильда" в наших кинотеатрах — это вынужденное решение. Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остается в приоритете. Как самая большая с точки зрения количества кинотеатров и географии сеть мы просто не можем подвергать опасности наших многочисленных посетителей", - заявил глава сети Роман Линин.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
В лад написал 13.09.2017 19:40
Хорошо, что не пообещали поджигать избирательные участки, а то как бы мы избирали тайно и единогласно нашего солнцеликого вождя вертикали власти?
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(без названия)
Будет весело и страшно///// написал 13.09.2017 16:24
Банда гопников будет указывать что смотреть а что нет?Я данную фильму смотреть и не собираюсь.Для меня данный Учитель и есть никто и звать никак.И картина,скорее всего ,шлак(как и 99% снятого за последние лет 30),но каков резонанс на пустом месте!
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Опять хотели как лучше? А получилось именно, как хотели.
Eva Ete написал 13.09.2017 14:23
Мероприятия по примирению и согласию в обществе в действии:
- Закон об оскорблении чувств верующих. Это когда верующие оскорбляются всегда и по любому поводу, а неверующих можно сажать, обливать фекалиями, поджигать, лишать имущества.
- Можно массово сносить памятники победителям в гражданской войне и устанавливать памятники проигравшим белогвардейцам, даже особо зверствовавших и убивавших свой народ.
- Можно отбирать у народа памятники архитектуры, которые являются храмами культуры и просвещения, и отдавать их апологетам мракобесия.
Под болтовню о скрепах сеют злобу и разобщение. Куда заведет эта дорога?
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(без названия)
стоик918 написал 13.09.2017 13:41
Русские встают с колен?
Сионистов просят в суд за геноцид славян с 1917 года?
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(без названия)
ЗЗшщзшззш написал 13.09.2017 13:12
Дык я нипонял, - няшу-то за разжигание по признаку показа кино будут по 282-й закрывать, али не??
...ну, хотя б на старое место работы таки спровадют?..
(вовану она ж, вроде, не показалась нащот основного использования кардебале.., тьфу - депутаток)
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(без названия)
La Terrible написал 13.09.2017 13:06
То есть порядок элементарный в стране уже навести не могут?
Лихие 90-е покажутся сказкой...
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организацию "Армию воли народа", которая предлагала провести референдум
kerg написал 13.09.2017 12:47
в момент признали экстримистской а ее абсольюно безобидных участников пересажали. Толи дело с православными активистами - поджигай автомобили, жги кинотеатры - все что хочешь.
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