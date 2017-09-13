Новосибирским кинотеатрам пообещали поджоги из-за "Матильды"

Крупнейшая новосибирская сеть кинотеатров "Артсайнс синема дистрибьюшн" получила от активистов православной организации «Христианское государство – Святая Русь» письма с требованием отказаться от показа фильма Алексея Учителя «Матильда». В противном случае, авторы письма пообещали устроить поджоги, сообщает «НГС.Новости».
«Кинотеатры реально начнут поджигать. Провокаторы проплатят поджоги. Много средств даже не нужно — за каждый подожжённый кинотеатр многим будет достаточно и 5−10 тыс. руб.», — сказано в письме.
Как рассказал директор по рекламе сети Дмитрий Ким, в связи с угрозами компания намерена обратиться в полицию. «Да, мы планируем написать обращение в полицию о том, что такое обращение поступило, попросим обеспечить безопасность», – заявил он Интерфаксу.
По его словам, у сети заключен договор с правообладателями данной ленты, и если компания откажется, то ей грозят санкции.
Сеть «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» управляет кинотеатрами «Седьмое небо», «Маяковский», «Аврора» и «Горизонт» в Новосибирске, а также ещё несколькими — в Бердске, Искитиме, Бийске, Горно-Алтайске и Кемерове.
Напомним, накануне от показа «Матильды» отказалась крупнейшая сеть кинотеатров страны «Синема Парк» и «Формула Кино». "В связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма Алексея Учителя "Матильда", произошедшими в последние дни в разных городах России, и участившимися угрозами в адрес кинотеатров руководство Объединенный сети "Синема парк" и "Формула кино" приняло решение отказаться от показа кинокартины", - сообщили в пресс-службе.
В компании отметили, что данное решение связано "исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков" и не имеет никакого отношения к политике и религии.
"Отказ от показов фильма "Матильда" в наших кинотеатрах — это вынужденное решение. Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остается в приоритете. Как самая большая с точки зрения количества кинотеатров и географии сеть мы просто не можем подвергать опасности наших многочисленных посетителей", - заявил глава сети Роман Линин.
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В лад написал 13.09.2017 19:40
Будет весело и страшно///// написал 13.09.2017 16:24
Eva Ete написал 13.09.2017 14:23
- Закон об оскорблении чувств верующих. Это когда верующие оскорбляются всегда и по любому поводу, а неверующих можно сажать, обливать фекалиями, поджигать, лишать имущества.
- Можно массово сносить памятники победителям в гражданской войне и устанавливать памятники проигравшим белогвардейцам, даже особо зверствовавших и убивавших свой народ.
- Можно отбирать у народа памятники архитектуры, которые являются храмами культуры и просвещения, и отдавать их апологетам мракобесия.
Под болтовню о скрепах сеют злобу и разобщение. Куда заведет эта дорога?
стоик918 написал 13.09.2017 13:41
Сионистов просят в суд за геноцид славян с 1917 года?
ЗЗшщзшззш написал 13.09.2017 13:12
...ну, хотя б на старое место работы таки спровадют?..
(вовану она ж, вроде, не показалась нащот основного использования кардебале.., тьфу - депутаток)
La Terrible написал 13.09.2017 13:06
Лихие 90-е покажутся сказкой...
kerg написал 13.09.2017 12:47