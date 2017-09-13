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Московский листок

Замглавы ФСИН Коршунов задержан за хищение миллиарда рублей

Опубликовано 13.09.2017 в разделе комментариев 4

Замглавы ФСИН Коршунов задержан за хищение миллиарда рублей

Задержание заместителя руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова и обыски в его квартире связаны с расследованием уголовного дела о хищении свыше миллиарда рублей. Как пишет РБК, следствие полагает, что Коршунов создал преступную схему вместе с бывшим руководителем ФГУП «Калужское» ФСИН Андреем Мухетдиновым «по похищению денежных средств, предназначенных для перечисления в бюджет РФ».

По словам основателя правозащитного проекта «Gulagu.net» Владимира Осечкина, за несколько лет до прихода во ФСИН Коршунова в ведомстве существовала система интернет-магазинов.

"У предпринимателей были контракты со ФСИН Москвы, по которым 18% от оборота они перечисляли в бюджет. Коршунов замкнул все контракты предпринимателей на ФГУП «Калужское», вместо действующих предпринимателей посадил своих доверенных лиц и забрал интернет-оборудование", - рассказал Осечкин.

Помимо эпизода, связанного с ФГУП «Калужский», у следователей могли возникнуть вопросы к Коршунову в рамках уголовного расследования хищения бюджетных средств при строительстве изолятора «Кресты-2», отмечают журналисты.

В июне Счетная палата сообщила, что ее проверка выявила ряд нарушений в процессе расходования ФСИН бюджетных средств в 2016 году. В отчете контрольного ведомства отмечалось, в частности, что, отчитываясь об исполнении госконтрактов по «Крестам-2», ФСИН «грубо исказила» отчетность, занизив долг почти на 768 млн руб.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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ОНИ БОЛЬШЕ ПРЕСТУПНИКИ,ЧЕМ ТЕ.КОТОРЫЕ СИДЯТ В ТЮРЬМАХ
ЕЕЕЕЕЕЕ написал 13.09.2017 22:42
ВСЯ ЭТА ШУШАРА НАЧАЛЬНИКИ ПОЛИЦИИ,ПРОКУРОРЫ,СЛЕДОВАТЕЛИ,СУДЬИ,ФСИН и другие из этой же породы=ОНИ САМЫЕ НАСТОЯЩИЕ И ПРИЧЕМ СТРАШНЫЕ ПРЕСТУПНИКИ.Если человек оступился один раз и его вот эти ..сажают в тюрьму,ТО ЭТИ ОНИ ПРЕСТУПНЫ БЕЗЛИМИТНО И БЕСПРЕДЕЛЬНО=БЕЗ СТРАХА И БЕЗ СОВЕСТИ-наглые.ВОТ ИЗ-ЗА НИХ И СТРАНА И НАРОД БЕДСТВУЮТ и ПРАВИТЕЛЬСТВУ ОНИ НЕ ОПОРА,А ПРЕДАТЕЛИ РОДИНЫ=надо чаще их проверять и выгонять с работы и урезать в полномочиях потому что они безнаказанные беспредельщики
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Вертикаль власти.
В лад написал 13.09.2017 19:35
Вот вам пенсионеры на сапоги и на помады !!!
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RichardDUH
RichardDUH написал 13.09.2017 14:35
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(без названия)
стоик915 написал 13.09.2017 13:54
Коршунов - прикомандированный чекист ?
Выпускной, видимо, тоже отмечал колонной Мерсов вокруг статую палача Дзержинского ?
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