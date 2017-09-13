Замглавы ФСИН Коршунов задержан за хищение миллиарда рублей

Задержание заместителя руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова и обыски в его квартире связаны с расследованием уголовного дела о хищении свыше миллиарда рублей. Как пишет РБК, следствие полагает, что Коршунов создал преступную схему вместе с бывшим руководителем ФГУП «Калужское» ФСИН Андреем Мухетдиновым «по похищению денежных средств, предназначенных для перечисления в бюджет РФ».

По словам основателя правозащитного проекта «Gulagu.net» Владимира Осечкина, за несколько лет до прихода во ФСИН Коршунова в ведомстве существовала система интернет-магазинов.

"У предпринимателей были контракты со ФСИН Москвы, по которым 18% от оборота они перечисляли в бюджет. Коршунов замкнул все контракты предпринимателей на ФГУП «Калужское», вместо действующих предпринимателей посадил своих доверенных лиц и забрал интернет-оборудование", - рассказал Осечкин.

Помимо эпизода, связанного с ФГУП «Калужский», у следователей могли возникнуть вопросы к Коршунову в рамках уголовного расследования хищения бюджетных средств при строительстве изолятора «Кресты-2», отмечают журналисты.

В июне Счетная палата сообщила, что ее проверка выявила ряд нарушений в процессе расходования ФСИН бюджетных средств в 2016 году. В отчете контрольного ведомства отмечалось, в частности, что, отчитываясь об исполнении госконтрактов по «Крестам-2», ФСИН «грубо исказила» отчетность, занизив долг почти на 768 млн руб.