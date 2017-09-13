Цены на столичные новостройки упали до 4-летнего минимума

Средневзвешенная цена столичных новостроек в августе достигла четырехлетнего минимума и составила 191,8 тыс. руб. за кв. м. По сравнению с июлем квадратный метр подешевел на 0,8%, в годовом выражении - на 2,1%, говорится в сообщении риэлтерской компании "Миэль".

По данным компании, жилье эконом-класса в «старых» границах Москвы за август подешевело на 2,8% — в среднем до 113 тысяч рублей за "квадрат", бизнес-класса – на 1,2%, до 242,6 тысячи рублей. Цены на комфорт-класс подросли на 1,8% — до 153,8 тысячи рублей за квадратный метр.

Эксперты отмечают, что в августе впервые за последние десять месяцев объем предложения на первичном рынке "старой" Москвы снизился на 0,3%, до 2,88 миллиона кв. м. При этом уменьшается доля предложения бизнес-класса, а объем комфорт- и эконом-класса, напротив, увеличивается.

В "новой" Москве эксперты отмечают низкую девелоперскую активность. Совокупный объем предложения сократился на 5,2%. При этом, квадратный метр в новостройках за август подорожал относительно июля на 1,1%, до 100 200 руб. но подешевел по сравнению с августом 2016 года на 3,6%.

С начала года цены на московские новостройки упали в среднем на 10–12%. По данным риэлторов, самые дорогие квартиры продаются в замкадном Митине, а самые дешевые — в Восточном Бирюлеве.