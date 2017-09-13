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Московский листок

Цены на столичные новостройки упали до 4-летнего минимума

Опубликовано 13.09.2017 в разделе комментариев 6

Цены на столичные новостройки упали до 4-летнего минимума

Средневзвешенная цена столичных новостроек в августе достигла четырехлетнего минимума и составила 191,8 тыс. руб. за кв. м. По сравнению с июлем квадратный метр подешевел на 0,8%, в годовом выражении - на 2,1%, говорится в сообщении риэлтерской компании "Миэль".

По данным компании, жилье эконом-класса в «старых» границах Москвы за август подешевело на 2,8% — в среднем до 113 тысяч рублей за "квадрат", бизнес-класса – на 1,2%, до 242,6 тысячи рублей. Цены на комфорт-класс подросли на 1,8% — до 153,8 тысячи рублей за квадратный метр.

Эксперты отмечают, что в августе впервые за последние десять месяцев объем предложения на первичном рынке "старой" Москвы снизился на 0,3%, до 2,88 миллиона кв. м. При этом уменьшается доля предложения бизнес-класса, а объем комфорт- и эконом-класса, напротив, увеличивается.

В "новой" Москве эксперты отмечают низкую девелоперскую активность. Совокупный объем предложения сократился на 5,2%. При этом, квадратный метр в новостройках за август подорожал относительно июля на 1,1%, до 100 200 руб. но подешевел по сравнению с августом 2016 года на 3,6%.

С начала года цены на московские новостройки упали в среднем на 10–12%. По данным риэлторов, самые дорогие квартиры продаются в замкадном Митине, а самые дешевые — в Восточном Бирюлеве.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Re: В догонку
Nord^^^MAN написал 13.09.2017 21:54
Квартиры - дрянь! Будто слеплены серпом с молотом безруким узбеком. Не уютные.
Шумноизояции никакой...
===============
Узбек не безрукий - он на порядок компетентнее и на два порядка добросовестнее, чем подавляющее большинство мОсЬкавитов.
А то, что дома такие - предъявляйте не узбеку, а мОсЬкавитскому разработчику. Ведь это по его проекту они такие, а не потому что узбек свою руку приложил.
Или Вы живете в альтернативной реальности, и узбек строит то, что сам решает?
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Средневзвешенная цена
Мытарь написал 13.09.2017 21:39
Жилье должно стоить 50 тыс. руб. за кв. метр. все, что свыше, это коррупция.
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(без названия)
В лад написал 13.09.2017 19:26
Ритуальные услуги дорожают!
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В догонку
Гейдар Шагаев написал 13.09.2017 19:09
Квартиры - дрянь! Будто слеплены серпом с молотом безруким узбеком. Не уютные.
Шумноизояции никакой, если сосед сбоку будет лезгинку плясать, а сверху таджики молдаванеску будут петь, с другого боку Моцартом мозг начнут трахать, а снизу ращатудей включат, вот тут ты и пожелеешь, что покинул свой аул, как пес безродный.
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самые дешевые &#8212; в Восточном Бирюлеве
Гейдар Шагаев написал 13.09.2017 19:03
Опять кавказ дискриминизируют! Не справедливо это.
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Вопрос
: написал 13.09.2017 18:32
Сколько квартир Вы уже купили за прошедшие 25 лет?
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