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Московский листок

Депутат-единоросс потребовал проверить рэп-баттл Оксимирона и Гнойного на экстримизм и разжигание

Опубликовано 13.09.2017 в разделе комментариев 3

Депутат-единоросс потребовал проверить рэп-баттл Оксимирона и Гнойного на экстримизм и разжигание

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от "Единой России" Андрей Анохин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить на экстремизм, оскорбление чувств верующих и разжигание межнациональной розни баттл между рэперами Оксимироном и Гнойным, сообщает Russia Today.

Автор запроса полагает, что сделать это необходимо для утверждения правил набирающих популярность поединков, чтобы исключить случаи нарушения закона. При этом, сам "народный" избранник отмечает, что лично его в этом в рэп-баттле ничего не задело. «У меня нет претензий, но есть большое желание, чтобы это было проверено с точки зрения закона представителями государственной власти, чтобы мы понимали степень нашей ответственности и то, насколько свободными мы можем быть в рэп-баттлах», - отметил он.

По словам Анохина, используя такую "популярную форму", парламентарии и сами могли бы проводить дискуссии, понятные современной молодёжи.

"Может ли, например, депутат в такой же свободной форме, как Гнойный, заявлять о тех или иных позициях? Мы бы хотели понять позицию прокурора, чтобы не попасть под какие-либо санкции после поединка", - отметил парламентарий.

Мирон Федоров, выступающий под псевдонимом Oxxxymiron, прокомментировал обращение депутата в прокуратуру, назвав его логичным развитием событий. По мнению рэпера, если какой-либо экстремизм все же будет найден, то последствия этого "негативно аукнутся всем".

Поединок между Oxxxymiron (Мироном Фёдоровым) и Гнойным (Вячеславом Машновым) прошёл в Санкт-Петербурге 6 августа. Опубликованный позже ролик попал в тренды не только русскоязычного, но и немецкого YouTube.

Позже Роскомнадзор пообещал оштрафовать на 50 тысяч рублей несколько сетевых СМИ, которые опубликовали запись или прямые гиперссылки на рэп-баттл. «Роскомнадзор привлечет к административной ответственности средства массовой информации, разместившие в своих материалах видеозапись популярного рэп-баттла, содержащую нецензурную брань», — говорилось в сообщении.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Гнойного - на экстримизм!
Гейдар Шагаев написал 13.09.2017 18:59
Разжигать нужно межнациональную дружбу!
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(без названия)
мама мыла папу написал 13.09.2017 17:28
А чо, пусть замутят репу-батл между депутанами в этой вашей госдуме. Чо, круть! А поом опыт реп-батлов распространить на всю страну. Так и представляю себе репу-батл между судьей, прокурором, адвокатом, подсудимым, свидетелями... Кто проиграл репу-батл, того и в турьму!
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(без названия)
про взволнованного Анохина написал 13.09.2017 14:44
А-ха-ха! Этот Анохин, видимо, не раз не видел ни одного так называемого шоу на путенских говноСМИ, когда, поделившись на две якобы противоположные группы, путенские пропагандоны за хорошие бабки орут друг на друга по поводу Украины или Америки. Это похлеще Оксимирона и Гнойного. Причем, про Украину эти штатные бобики орут уже года три ежедневно без передышки... советую Анохину посмотреть.
.
И потом... а умственно неполноценную террористку Поклонскую Анохин проверить на предмет разжигания ненависти не хочет? Не? А Жирика - тоже проверить не хочет?
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