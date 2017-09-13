Депутат-единоросс потребовал проверить рэп-баттл Оксимирона и Гнойного на экстримизм и разжигание

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от "Единой России" Андрей Анохин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить на экстремизм, оскорбление чувств верующих и разжигание межнациональной розни баттл между рэперами Оксимироном и Гнойным, сообщает Russia Today.

Автор запроса полагает, что сделать это необходимо для утверждения правил набирающих популярность поединков, чтобы исключить случаи нарушения закона. При этом, сам "народный" избранник отмечает, что лично его в этом в рэп-баттле ничего не задело. «У меня нет претензий, но есть большое желание, чтобы это было проверено с точки зрения закона представителями государственной власти, чтобы мы понимали степень нашей ответственности и то, насколько свободными мы можем быть в рэп-баттлах», - отметил он.

По словам Анохина, используя такую "популярную форму", парламентарии и сами могли бы проводить дискуссии, понятные современной молодёжи.

"Может ли, например, депутат в такой же свободной форме, как Гнойный, заявлять о тех или иных позициях? Мы бы хотели понять позицию прокурора, чтобы не попасть под какие-либо санкции после поединка", - отметил парламентарий.

Мирон Федоров, выступающий под псевдонимом Oxxxymiron, прокомментировал обращение депутата в прокуратуру, назвав его логичным развитием событий. По мнению рэпера, если какой-либо экстремизм все же будет найден, то последствия этого "негативно аукнутся всем".

Поединок между Oxxxymiron (Мироном Фёдоровым) и Гнойным (Вячеславом Машновым) прошёл в Санкт-Петербурге 6 августа. Опубликованный позже ролик попал в тренды не только русскоязычного, но и немецкого YouTube.

Позже Роскомнадзор пообещал оштрафовать на 50 тысяч рублей несколько сетевых СМИ, которые опубликовали запись или прямые гиперссылки на рэп-баттл. «Роскомнадзор привлечет к административной ответственности средства массовой информации, разместившие в своих материалах видеозапись популярного рэп-баттла, содержащую нецензурную брань», — говорилось в сообщении.