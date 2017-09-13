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Московский листок

Сына мэра Махачкалы полностью оправдали за драку с полицейскими

Опубликовано 13.09.2017 в разделе комментариев 8

Советский районный суд Махачкалы вынес оправдательный приговор "по всем пунктам" в отношении сына мэра столицы Дагестана Бадрудина Мусаева, обвиняемого в нападении на полицейских, сообщает РИА Новости. При этом отмечается, что судья удалилась для вынесения приговора еще в понедельник, а оправдательный приговор был вынесен во вторник днем.

С 31 мая 2016 года Следственный комитет трижды предъявлял обвинение Бадрудину Мусаеву, но каждый раз прокуратура их отменяла. В свою очередь прокуратура Дагестана ранее сообщала, что отменила повторно возбужденное в отношении Мусаева уголовное дело (оба раза — по части 2 статьи 318 УК РФ), так как "никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление". Ранее гособвинение просило приговорить Мусаева-младшего к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 30 тыс. руб. Сам обвиняемый заявил в последнем слове о своей невиновности. По его словам, во время инцидента сотрудники полиции могли спутать его с его охранником, а сам он в этот день передвигался на другой машине и с другими людьми.

«Я не совершал виражи и не мог так поступить с полицейскими, так как сам являюсь бывшим сотрудником таможни и знаю этику поведения», — сказал Мусаев-младший.

Напомним, 31 мая 2016 года на пересечении улиц Ярагского и Гамзатова дорожные полицейские попытались остановить автомобиль Mercedes Gelandewagen, грубо нарушивший правила дорожного движения.

Молодой человек, находившийся на рулем внедорожника, отказался предоставлять права и другие документы, а затем спровоцировал драку с полицейскими. Позднее было установлено, что одним из участников потасовки был Бадрудин Мусаев, сын мэра Махачкалы Мусы Мусаева.

 

 



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Всего комментариев к статье: 8
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Созревание
Старичок с некоторым опытом. написал 15.09.2017 06:12
Одностороннее трех полосное, несколько замедленное движение. Еду по крайней правой полосе. Слышу звуковой сигнал. С левой от меня стороны, по разделительной прерывистой, едет машинка с откидным верхом, без включенного сигнала поворотника в ту или иную сторону, то есть едет между двух рядов, де расступись народ, богатая фекалия плывет. Окна открыты, равняемся, за рулем молодой парень. Задаю вопрос: - Ты ПДД - то, учил? И в ответ: Попробуй царапни мою машину!!! Теперь вопрос, он хам или невменяемый? Судя по всему да,и то и другое, видимо от материального состояния и дающих этим состоянием возможностей, коррупцией в обществе, уровнем преступности,этих реальных факторов и уверенности в своей безнаказанности. В случае описанного в сопровождении к ролику, понятно что мэр, папа мажора - бывшего таможенника, оказался зубастее ГИБДДшников и их родственников. О деяниях полицаев мы или слышали, или сталкивались сами. Так, что, сочувствие к чиновникам, к буржуазии и их отпрыскам, в связи с нашими реалиями, под вопросом. А вот применительно к моей ситуации? Я пропустил это ..... Упрись и ДТП, и это потеря времени, а учитывая коррупцию, кто будет прав? Далее, предположим, решил удовлетворить эго, пропустил, но поставил мажора в качестве объекта для установки с разработкой, время и прочие затраты, не говоря уже о самом возмездии, которое даже при лучшем исполнении оставит следы, а следовательно есть вероятность их обнаружения и выхода на тебя же. Опять проблема но более
существенная, не стоящая цены. Учитывая коррупцию и прочие реалии, усугубишь себе же. Портить свою жизнь, за одну фекалию? А всех один не ..... Но, едь подумал я, смард от вашего беспредела, хамства и т.д., уже все более мотивирует и других, и настанет момент, когда сподвигнет масссу на действия, и со всей пролетарской ненавистью ....., но уже всю эту не элиту, а реальное, невменяемое быдло. Цена конечно будет выше, но если она не за одного, а за сто, это приемлемо. Хотя таких не более одной пятой населения, так что ..... В общем условия созревают и это их рук дело.
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(без названия)
Сергей7 написал 13.09.2017 21:44
Рафик ну совсем невиновный.
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(без названия)
В лад написал 13.09.2017 19:47
А где табельное оружие?Этих пидорков надо мочить на месте.
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Мусора, пишите завещание!
Гейдар Шагаев написал 13.09.2017 19:01
Мусора рамсы подпутали, падлы.
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(без названия)
стоик918 написал 13.09.2017 17:08
Полицаи Ему ноги помыли и вылизали ?
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Re: Sergo.
А.Каммерер написал 13.09.2017 16:08
У тебя приятель что- осеннее обострение. Статья о необязательности закона для одних и бесправие для других. Причем тут твоя уравниловка и прочие бредовые идеи? Или сверхценная идея настолько свербит?
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"Элита"...
Sergo написал 13.09.2017 15:30
Перестроечная "ученая" шпана во всех экономических проблемах, порожденных идиотизмом политбюровской шушеры, обвиняла "уравниловку". Сейчас давно уже нет никакой "уравниловки", но проблем меньше не стало. Значит, как минимум, одна "академическая" брехня очевидна. И есть серьезные основания полагать, что БРЕХНЕЙ (и глупостью) было ВСЁ, о чем взахлеб галдела продвинутая образованная публика во времена горбачевщины.
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29-летний Расим Искаков пнувший полицейского на акции 12 июня на Тверской
иванИванов написал 13.09.2017 15:24
получил 2 года и 6 мес колонии. Оба дагестанцы а какая разная судьба.
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