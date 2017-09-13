Сына мэра Махачкалы полностью оправдали за драку с полицейскими

Советский районный суд Махачкалы вынес оправдательный приговор "по всем пунктам" в отношении сына мэра столицы Дагестана Бадрудина Мусаева, обвиняемого в нападении на полицейских, сообщает РИА Новости. При этом отмечается, что судья удалилась для вынесения приговора еще в понедельник, а оправдательный приговор был вынесен во вторник днем.

С 31 мая 2016 года Следственный комитет трижды предъявлял обвинение Бадрудину Мусаеву, но каждый раз прокуратура их отменяла. В свою очередь прокуратура Дагестана ранее сообщала, что отменила повторно возбужденное в отношении Мусаева уголовное дело (оба раза — по части 2 статьи 318 УК РФ), так как "никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление". Ранее гособвинение просило приговорить Мусаева-младшего к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 30 тыс. руб. Сам обвиняемый заявил в последнем слове о своей невиновности. По его словам, во время инцидента сотрудники полиции могли спутать его с его охранником, а сам он в этот день передвигался на другой машине и с другими людьми.

«Я не совершал виражи и не мог так поступить с полицейскими, так как сам являюсь бывшим сотрудником таможни и знаю этику поведения», — сказал Мусаев-младший.

Напомним, 31 мая 2016 года на пересечении улиц Ярагского и Гамзатова дорожные полицейские попытались остановить автомобиль Mercedes Gelandewagen, грубо нарушивший правила дорожного движения.

Молодой человек, находившийся на рулем внедорожника, отказался предоставлять права и другие документы, а затем спровоцировал драку с полицейскими. Позднее было установлено, что одним из участников потасовки был Бадрудин Мусаев, сын мэра Махачкалы Мусы Мусаева.