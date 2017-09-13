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Московский листок

Депутаты потребовали проверить противников "Матильды" на экстремизм

Опубликовано 13.09.2017 в разделе комментариев 15

Депутаты потребовали проверить противников "Матильды" на экстремизм

Депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина обратились к главе ФСБ Александру Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить на причастность к экстремистской деятельности и терроризму организации "Христианское государство – Святая Русь" и "Сорок Сороков", сообщает RNS.

По мнению депутатов, участники и идеологи данных организаций открыто угрожали «не только рядовым гражданам России, деятелям культуры, не принимающим их ущербной идеологии, но и самим руководителям государства».

«Сложившиеся и совместно действующие формирования националистов и антисемитов, прикрывающихся лозунгами защиты христианской веры и ценностей, на деле давно и безнаказанно творят террор и насилие…Ставят под сомнение и пытаются расшатать и разрушить существующий конституционный строй и правопорядок в стране», — говорится в тексте запроса в ФСБ.

Депутаты напомнили о случаях поджогов студии Учителя в Санкт-Петербурге, автомобилей около офиса адвокатов режиссера, кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге, а также об угрозах журналистке Екатерине Винокуровой, которая критиковала в своих материалах депутата Госдумы Наталью Поклонскую.

"Свидетельства этому поджог в августе в Санкт-Петербурге здания студии документального кино "Лендок", где располагается творческая мастерская режиссера А. Учителя, поджог в Екатеринбурге в сентябре кинотеатра "Космос", куда был направлен начиненный баллонами с газом автомобиль, угрозы убийством московскому журналисту Е.Винокуровой в публикациях которых выражена критика депутата Н.Поклонской, солидаризирующейся с идеологией и целями "Всероссийской общественной православной организации "Христианское государство - Святая Русь", а также умышленный поджог 11 сентября автомобилей возле московского офиса коллегии адвокатов, адвокаты которой приняли на себя защиту А. Учителя, с целью устрашения последних, сопровожденный листовкой с текстом "За Матильду гореть", - говорится в запросе. По мнению авторов документа, все это происходит "в обстановке необъяснимого бездействия силовых ведомств".

Напомним, сегодня стало известно, что крупнейшая новосибирская сеть кинотеатров "Артсайнс синема дистрибьюшн" получила от активистов православной организации «Христианское государство – Святая Русь» письма с требованием отказаться от показа фильма Алексея Учителя «Матильда». В противном случае, авторы письма пообещали устроить поджоги.

Ранее объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа «Матильды» из-за угроз православных активистов. В компании отметили, что данное решение связано "исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков" и не имеет никакого отношения к политике и религии.

 



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Всего комментариев к статье: 15
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Re: Графу
Виктор + написал 13.09.2017 23:48
Верно, пусть подрастающее поколение наслаждается домом два. Поклонская не осуждает, значит классное зрелище.
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(без названия)
стоик918 написал 13.09.2017 21:38
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Смотрите старое кино-"Праздник святого Йоргена"
В лад написал 13.09.2017 19:31
Может пора заняться защитой атеистов, нас гораздо больше, чем тех, которых охмуряют менеджеры от "бога"?
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Re: Re:
граф написал 13.09.2017 19:25
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(без названия)
Сергей Ковальчук написал 13.09.2017 18:53
Эти организации "Христианское государство &#8211; Святая Русь" и "Сорок Сороков" породил патриарх Кирилл.
Что по этому поводу можно сказать? Уже давно, во всяком случая с момента встречи с папой, считаю этого патриарха предателем и РПЦ, и Иисуса Христа. Да и много других фактов лукавства и явной лжи с его стороны наблюдалось. Как говорится и нанопыль и табачно- водочные дела, да и история с исчезновением часов тоже поучительна. А теперь кривая вывела к организации им орд банд, прикрывающихся христианскими символами. А ведь это самые настоящие банды и есть, так как в основе этих организаций находятся футбольные фанаты, неоднократно до этого устраивавшие драки и разные разборки.
А для чего это делается? Понятное дело, для отвлечения внимания от мыслей об обнищании и деградации большинства Наших Соотечественников. Регресс одним словом сейчас в России. Обидно однако. Но знаю, Жив Бог и Верю, что Он накажет тех кто прикрывается Им. А Мы все же увидим в будущем истинную Правду на Земле, так как Новый Мир, Мир Истинного Коммунизма неизбежно скоро наступит и на этот раз сразу на всей Земле.
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Re:
Графу написал 13.09.2017 18:34
Граф, дpoчи жoпу, урод христанутый... скоро она понадобится попикам и их иудейским наставникам...
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ХГСР и СС две большие разницы
За Веру, Царя и Отечество! написал 13.09.2017 18:24
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Re:
Лис написал 13.09.2017 18:02
"Ваше сиятельство" а с какого пуя "неокрепшее поколение" Республики вообще должно волновать такое понятие как "чувства верующих"? Вы случаем ничего не попутали? "Мы же не в церкви-мы вас не обманем".
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(без названия)
граф написал 13.09.2017 17:40
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(без названия)
зачем путлерам накал страстей вокруг матильды? написал 13.09.2017 17:28
18 лет назад произошел теракт на Каширском шоссе. Это был третий взрыв в сентябре 1999 года. Все, кто пытались расследовать атаки, убиты -
.
не для того ли путлеровские кукловоды в эти сентябрьские дни забили свой говноэфир мышиной возней вокруг шашней Коли Кровавого, чтоб таким образом нахраписто переключить внимание с возможного воспоминания о тех преступлениях и об их организаторах?
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 13.09.2017 17:19
Забавно. :)
.
Какая-то пришлая и невежественная дуреха публично объявила в криминальном паханате террор, а плешивый гопник помалкивает и только лишь бздит в "пакет Яровой". Шедеврально!
.
А как насчет того, чтобы замочить свое протеже террористку Поклонскую в сортире?
.
Выходит это облезлый гопник из питерской подворотни Путин сам порождает и крышует терроризм в оккупированной бандитами и коллаборационистами РСФСР?
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(без названия)
Reporter написал 13.09.2017 17:13
Дебилы, для начала проверьте тех уеб-ков, кто дал предательнице и шл-хе полклонской гражданство параши, должности и бабло.
И когда у вас наказанием для таких уебков станет уничтожение их и их потомства, тогда и поклонские исчезнут как класс.
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(без названия)
наброс дерьма на вентелятор написал 13.09.2017 17:11
А-ха-ха! Роднина и Пушкина - лицемерные cучки. Потому как у гундяевских/путенских титушек из "Христианского государства" и "Сорока Сороков" есть ВДОХНОВИТЕЛЬНИЦА - умственно неполноценная террористка Поклонская, но к этой террористке-вдохновительнице у ПЖиВской физкультурницы Родниной и некоей Пушкиной (не знаю такую), судя по всему, претензий нет. НАБРОС ДЕРЬМА НА ВЕНТЕЛЯТОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
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(без названия)
стоик918 написал 13.09.2017 17:09
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(без названия)
Виктор + написал 13.09.2017 17:01
Силовики не хотят попасть под действие закона об оскорблении чувств верующих, няша махом жалобу в прокуратуру накатает, и вопросительно смотрят на вову. А вова и сам не знает что делать в такой ситуации То ли подержать православных террористов и в очередной раз оказаться полным чмошником в глазах просвещенной публики и западных партнеров, то ли стать на сторону светского общества и заполучить анафему.
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