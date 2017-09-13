Депутаты потребовали проверить противников "Матильды" на экстремизм

Депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина обратились к главе ФСБ Александру Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить на причастность к экстремистской деятельности и терроризму организации "Христианское государство – Святая Русь" и "Сорок Сороков", сообщает RNS.

По мнению депутатов, участники и идеологи данных организаций открыто угрожали «не только рядовым гражданам России, деятелям культуры, не принимающим их ущербной идеологии, но и самим руководителям государства».

«Сложившиеся и совместно действующие формирования националистов и антисемитов, прикрывающихся лозунгами защиты христианской веры и ценностей, на деле давно и безнаказанно творят террор и насилие…Ставят под сомнение и пытаются расшатать и разрушить существующий конституционный строй и правопорядок в стране», — говорится в тексте запроса в ФСБ.

Депутаты напомнили о случаях поджогов студии Учителя в Санкт-Петербурге, автомобилей около офиса адвокатов режиссера, кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге, а также об угрозах журналистке Екатерине Винокуровой, которая критиковала в своих материалах депутата Госдумы Наталью Поклонскую.

"Свидетельства этому поджог в августе в Санкт-Петербурге здания студии документального кино "Лендок", где располагается творческая мастерская режиссера А. Учителя, поджог в Екатеринбурге в сентябре кинотеатра "Космос", куда был направлен начиненный баллонами с газом автомобиль, угрозы убийством московскому журналисту Е.Винокуровой в публикациях которых выражена критика депутата Н.Поклонской, солидаризирующейся с идеологией и целями "Всероссийской общественной православной организации "Христианское государство - Святая Русь", а также умышленный поджог 11 сентября автомобилей возле московского офиса коллегии адвокатов, адвокаты которой приняли на себя защиту А. Учителя, с целью устрашения последних, сопровожденный листовкой с текстом "За Матильду гореть", - говорится в запросе. По мнению авторов документа, все это происходит "в обстановке необъяснимого бездействия силовых ведомств".

Напомним, сегодня стало известно, что крупнейшая новосибирская сеть кинотеатров "Артсайнс синема дистрибьюшн" получила от активистов православной организации «Христианское государство – Святая Русь» письма с требованием отказаться от показа фильма Алексея Учителя «Матильда». В противном случае, авторы письма пообещали устроить поджоги.

Ранее объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа «Матильды» из-за угроз православных активистов. В компании отметили, что данное решение связано "исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков" и не имеет никакого отношения к политике и религии.