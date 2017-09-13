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Московский листок

В Москве из-за телефонных террористов эвакуированы более 20 тыс. человек

Опубликовано 13.09.2017 в разделе комментариев 8

В Москве из-за телефонных террористов эвакуированы более 20 тыс. человек

В Москве эвакуированы более 20 тысяч человек после сигналов об угрозе взрыва торговых центров, вокзалов, вузов, гостиниц. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в среду анонимные звонки об угрозе взрыва поступили в торговые центры "Ритейл парк", "Европейский", "Капитолий", "Метрополис", "Москва", "Дубровка", "Афимолл Сити", "Город", "Щелково", Митинский радиорынок, "Цветной", ГУМ, "Фестиваль", "Варшавский".

Также правоохранители зафиксировали серию анонимных звонков в образовательные учреждения, в частности в МГИМО, МЭИ, РГСУ и Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. В связи с информацией о заложенных бомбах были эвакуированы посетители гостиниц "Космос", "Звездная" в районе ВДНХ, "Азимут отель" на Олимпийском проспекте. Кроме того, проведена эвакуация Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов и Красной площади.

По словам собеседника агентства, 13 сентября поступило около 30 телефонных звонков с анонимными сообщениями об угрозах взрыва. «Все сообщения проверяются», — отметил он.

По его словам, уже проверены не менее пяти объектов, угроза взрыва в них оказалась ложной. Проверены Казанский и Киевский вокзалы, Российская правовая академия Минюста и ТЦ "Город".

Напомним, звонки с угрозами взрыва в разных регионах начали поступать в минувшее воскресенье. Только во вторник такие сигналы фиксировались в 22 городах России. В результате сотрудники экстренных служб эвакуировали школы и вузы, торговые центры, административные здания, а также различные транспортные объекты.

 



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Всего комментариев к статье: 8
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Re: Хватит с ума-то сходить
Це-Це написал 13.09.2017 23:35
Боженьке помолились и организовали .....
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все правиольно
Сабантуй написал 13.09.2017 23:22
Поставить Поклонскую раком прилюдно
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(без названия)
стоик918 написал 13.09.2017 21:43
Оказывается так легко поставить государство раком?
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Re: Хватит с ума-то сходить
Eva Ete написал 13.09.2017 20:15
Радует, что не дано человечку управлять силами природы, имея даже такие ценные качества, как тщеславие, гордыня и занудство.
Однако, по силе разрушения и убыткам Поклонскую вполне можно сравнить с перечисленными катаклизмами.
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Хватит с ума-то сходить
Наталья Поклонская написал 13.09.2017 19:50
Скажите, а два тропических шторма у берегов США и три вспышки на Солнце тоже я организовала?
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(без названия)
В лад написал 13.09.2017 19:27
"А город подумал-ученья идут"?
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С целью стабилизации политической обстановки
Це-ЦЕ написал 13.09.2017 19:00
провозгласить г-жу Поклонскую императрицей всея Руси!!!
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Re: Ритейл парк уже проверены
Гейдар Шагаев написал 13.09.2017 18:52
Похоже, соратники Вячеслава Мальцева не ждут 05/11/17.
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