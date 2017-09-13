В Москве из-за телефонных террористов эвакуированы более 20 тыс. человек

В Москве эвакуированы более 20 тысяч человек после сигналов об угрозе взрыва торговых центров, вокзалов, вузов, гостиниц. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в среду анонимные звонки об угрозе взрыва поступили в торговые центры "Ритейл парк", "Европейский", "Капитолий", "Метрополис", "Москва", "Дубровка", "Афимолл Сити", "Город", "Щелково", Митинский радиорынок, "Цветной", ГУМ, "Фестиваль", "Варшавский".

Также правоохранители зафиксировали серию анонимных звонков в образовательные учреждения, в частности в МГИМО, МЭИ, РГСУ и Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. В связи с информацией о заложенных бомбах были эвакуированы посетители гостиниц "Космос", "Звездная" в районе ВДНХ, "Азимут отель" на Олимпийском проспекте. Кроме того, проведена эвакуация Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов и Красной площади.

По словам собеседника агентства, 13 сентября поступило около 30 телефонных звонков с анонимными сообщениями об угрозах взрыва. «Все сообщения проверяются», — отметил он.

По его словам, уже проверены не менее пяти объектов, угроза взрыва в них оказалась ложной. Проверены Казанский и Киевский вокзалы, Российская правовая академия Минюста и ТЦ "Город".

Напомним, звонки с угрозами взрыва в разных регионах начали поступать в минувшее воскресенье. Только во вторник такие сигналы фиксировались в 22 городах России. В результате сотрудники экстренных служб эвакуировали школы и вузы, торговые центры, административные здания, а также различные транспортные объекты.