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Московский листок

V - значит взятка

Опубликовано 13.09.2017 в разделе комментариев 5

V - значит взятка

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев показал "знак победы" (вытянутые вверх указательный и средний пальцы руки) главе "Роснефти" Игорю Сечину во время игры в бильярд на саммите БРИКС на Гоа осенью 2016 года, что означает, по мнению гособвинения, сумму вымогавшейся им взятки. "В своих показаниях Сечин действительно заявляет, что Улюкаев показал ему во время игры в бильярд два пальца, имея таким образом ввиду сумму два миллиона. Но кроме него этого никто не видел и не слышал. И после этого саммита Улюкаев с Сечиным не встречались", - заявил журналистам адвокат экс-министра Дариджан Квеидзе.

При этом он отметил, что выступивший ранее в суде свидетелем сотрудник службы безопасности «Роснефти» Вадим Деревякин, ставший свидетелем игры чиновника и министра, заявил, что этого жеста не видел.

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский прокомментировал заявление обвинения. "Улюкаев сложил из пальцев "V" - значит, хотел взятку в 2 млн". Да по этой логике полстраны вымогает у Сечина 1 млн.", - написал он в своем Twitter.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Саня написал 14.09.2017 12:18
Много Сечиных не бывает &#8212; Мир новостей https://mirnov.ru/obshchestvo/mnogo-sechinyh-ne-byvaet.html
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а
если написал 14.09.2017 06:25
Руку по локоть показать,это какой размер взятки?
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(без названия)
.......... . . написал 13.09.2017 22:01
ну что это за детский сад. если своих мозгов нет так к Медведеву бы что ли обратились, чтоб он показал как манипулировать деньгами при помощи фондов и третьих лиц.
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Читатель
Грамотный написал 13.09.2017 21:38
во время игры НА БИЛЬЯРДЕ!
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(без названия)
В лад написал 13.09.2017 20:04
А интересно, что у них - блатных означает-показ блуда?
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