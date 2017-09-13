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Московский листок

Мединский попросил МВД обеспечить безопасность на показе "Матильды"

Опубликовано 13.09.2017 в разделе комментариев 5

Мединский попросил МВД обеспечить безопасность на показе "Матильды"

Министр культуры Владимир Мединский направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обеспечить безопасность на показе фильма "Матильда" Алексея Учителя, передает «Интерфакс».

"Министр отправил письмо Колокольцеву, в котором попросил обеспечить безопасность и пресечь возможные противозаконные действия на показе фильма Алексея Учителя "Матильда". Письмо отправлено", - цитирует агентство сообщение пресс-службы министерства.

По словам министра, в последнее время участились угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма, которые могут привести к противоправным действиям со стороны некоторых радикальных противников картины.

Ранее Мединский попросил правоохранительные органы пресечь давление со стороны противников кинофильма "Матильда", отметив, что они создают опасный прецедент.

"Прошу руководство правоохранительных органов обеспечить соблюдение законности, жёстко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся "активистов" с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений. Прошу дать принципиальную и справедливую оценку их действиям", - цитирует Мединского пресс-служба.

При этом, министр отметил, что ведомство "до последнего" старалось воздерживаться от вмешательства в скандал вокруг фильма.

"Но последние события вынуждают высказаться со всей определенностью. Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая г-жа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более, не готов разгадывать мотивации разнокалиберных "активистов"-поджигателей, нагло именующих себя "православными", - сказал министр.

В свою очередь, в Кремле заявили, что не видят необходимости в каких-либо специальных указаниях правоохранителям в связи с ситуацией вокруг фильма "Матильда".

Отвечая на вопрос журналистов, не собирается ли Кремль вмешиваться в скандальную ситуацию вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" и дать особые указания, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: "Что касается специальных указаний, не вижу в этом смысла".

"Ситуация абсолютно очевидна: для того, чтобы пресекать проявления экстремизма, каких-то специальных указаний давать совершенно не требуется", - отметил Песков.

Песков также заявил, что не стал бы гипертрофировать ситуацию вокруг фильма Учителя, однако заверил, что правоохранительные органы пресекут любые проявления экстремизма.

Между тем, сегодня стало известно, что дутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина обратились к главе ФСБ Александру Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить на экстремизм и терроризм организации "Христианское государство – Святая Русь" и "Сорок Сороков". По мнению авторов документа поджоги студии Учителя в Санкт-Петербурге, автомобилей около офиса адвокатов режиссера, кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге, а также рассылка писем с угрозами в адрес российских кинотеатров происходят "в обстановке необъяснимого бездействия силовых ведомств".

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Re:
Тов. Тамсямский написал 15.09.2017 09:05
Хорошая реклама в товарах не нуждается! В наше время так будет вернее...
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(без названия)
Петрович написал 14.09.2017 08:42
Надоел этот пиар про всякое дерьмо.
Помните? Хороший товар в рекламе не нуждается!
Не хожу в кино с начала 90-х потому как смотреть там неча.
Хоть в 3D хоть в 23D.
Ежели только попкорн жрать, так я его и дома с тем же упоением:))))
А тупой американский боевичок, как снотворное, думать то ни о чем не надо, без проблем смотрю в зомбоящике каждый вечер.
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(без названия)
стоик919 написал 13.09.2017 21:53
Мединский настолько Глуп, что не понимает что МВД должна обеспечивать законность , а не принципиальную и справедливую оценку давать ?
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(без названия)
ровнятельуродов написал 13.09.2017 21:14
Террориста Учителя снявшего русофобский фильм надо судить и отправить на пожизненное заключение.
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Согласен с амриканкой Родниной.
В лад написал 13.09.2017 21:12
"в обстановке необъяснимого бездействия силовых ведомств", там им же некогда-надо бабло и деток пристроить в забугории.
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