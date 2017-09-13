Россия опустилась до уровня Колумбии в рейтинге гражданств мира

Россия опустилась на 63 место в рейтинге гражданств мира (Quality of Nationality Index) расположившись между Колумбией (62 место) и островным государством Сент-Люсия (64). Годом ранее Россия делила с Китаем 60-ую строчку списка.

Среди республик бывшего СССР ближе всех к России в списке расположилась Молдавия (80-е место), за ней идут Казахстан (85), Белоруссия (88), Армения (97), Украина (99), Грузия (104), Азербайджан (107), Киргизия (110), Узбекистан (116), Таджикистан (121).

Лидером рейтинга в шестой раз подряд стала Германия, на втором месте оказались Франция и Дания, далее расположились Исландия, Швеция и Норвегия. Аутсайдерами признаны Центральноафриканская Республика и Афганистан.

Перечень ежегодно составляет швейцарская консалтинговая компания Henley & Partners. В нем представлены 159 стран. В ходе составлении рейтинга аналитики учитывали, как внутренние факторы (масштаб экономики, общественный порядок и стабильность), так и внешние (безвизовый доступ для кратковременных поездок, возможность безвизового пребывания и работы за границей), влияющие на качественные показатели того или иного гражданства. Индекс охватывает период до 31 декабря 2016 года.