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Московский листок

Россия опустилась до уровня Колумбии в рейтинге гражданств мира

Опубликовано 13.09.2017 в разделе комментариев 2

Россия опустилась до уровня Колумбии в рейтинге гражданств мира

Россия опустилась на 63 место в рейтинге гражданств мира (Quality of Nationality Index) расположившись между Колумбией (62 место) и островным государством Сент-Люсия (64). Годом ранее Россия делила с Китаем 60-ую строчку списка.

Среди республик бывшего СССР ближе всех к России в списке расположилась Молдавия (80-е место), за ней идут Казахстан (85), Белоруссия (88), Армения (97), Украина (99), Грузия (104), Азербайджан (107), Киргизия (110), Узбекистан (116), Таджикистан (121).

Лидером рейтинга в шестой раз подряд стала Германия, на втором месте оказались Франция и Дания, далее расположились Исландия, Швеция и Норвегия. Аутсайдерами признаны Центральноафриканская Республика и Афганистан.

Перечень ежегодно составляет швейцарская консалтинговая компания Henley & Partners. В нем представлены 159 стран. В ходе составлении рейтинга аналитики учитывали, как внутренние факторы (масштаб экономики, общественный порядок и стабильность), так и внешние (безвизовый доступ для кратковременных поездок, возможность безвизового пребывания и работы за границей), влияющие на качественные показатели того или иного гражданства. Индекс охватывает период до 31 декабря 2016 года.

 



Рейтинг:   2.00,  Голосов: 4
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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
эол написал 14.09.2017 11:23
Конечно "Колумбия"! На конституцию ОПГ путиноидов плюет, творит беззакония, фабрикует лживые "дела",преследует, убивает, избивает недовольных,манипулирует СМИ,управлять экономикой, социальной и внешней политикой не в состоянии, увеличивает абсурдные,грабительские налоги на население и увеличивает доходы криминальных корпораций, искусственно снижает доходы населения, проводит геноцид пенсионеров. При этом растут траты на полицейщину, армию и ВПК, ведутся захватнические и привинтивные войны, устраиваются триллионные спортивные "веселухи"! И везде "откаты" и боле мелкая коррупция. РФ- страна деградант! Спасибо Путлеру и его банде!
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Какой -то странный рейтинг
Хреновод написал 13.09.2017 22:01
?
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