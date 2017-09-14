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Московский листок

Патриарх Кирилл признал: вояж за "благодатным огнем" - обман и шоу

Опубликовано 14.09.2017 автором Александр Головенко в разделе комментариев 54

церковь патриарх
Патриарх Кирилл признал: вояж за "благодатным огнем" - обман и шоу

В светлый праздник Благовещенья Пресвятой Богородицы 7 апреля отечественные и отдельные СМИ империалистических держав облетела благая весть: «Благодатный огонь в Москву привезет Мария Захарова».

Надо было, конечно, сразу же обрадоваться, но тут по нашим с коллегами сердцам пробежала тревога. А что случилось г-ном Якуниным, который, по его словам, 22 года прослужил в разведке? Уж не провалил ли он какую-нибудь явку?

Ведь с самого 2003 г. по указанию своего давнего приятеля по кооперативу «Озеро» Вл.Путина он исправно доставлял нам на Пасху из Иерусалима животрепещущий необжигающий огнь.

И даже когда стал миллиардером – доставлял. И когда за все хорошее был смещен давним приятелем с поста главы РЖД – тоже доставлял. Теперь уже просто как бессменный глава попечительского совета фонда Андрея Первозванного.

Но когда мы углубились в первую же заметку, то от сердца сразу и отлегло. Оказывается «говорящая голова» МИДа Мария Владимировна была одной из 100 голов делегации, каковая числа этак 14 апреля должна вылететь спецбортом в Тель-Авив.

Чтобы, значит, в Великую Субботу 15 апреля в урочный час заполучить заветный кусочек пламени. Если кто не в курсе, по договоренности с небесной канцелярией он всегда без опозданий снисходит в кувуклию Гроба Господня в 14 часов мск с минутами.

Раньше-то по просьбам трудящихся паломников нисходил черт те знает когда, но г-н Якунин навел здесь порядок. В 14 часов и ни часом позже. Раньше тоже не надо – не может «Аэрофлот» под вас подстраиваться. Лучше вы под нас.

Время это важно не только для НТВ, получившего эксклюзивное право вести прямой репортаж с сотворения чуда. Тут главное - успеть обратным рейсом привезти лампадку с огнем к началу Патриаршего Пасхального Богослужения, где его, переминаясь с ноги на ногу, ждет не дождется первый христианин земли русской. По правую руку от него - Димон с супругой Светланой, по левую - Сергей Семенович без супруги. Тоже куда-то делась.

Уместно вспомнить, что хозяин Кремля, по его словам, не выбрасывал свой партбилет члена КПСС, а хранит его в столе. Может, в служебном кабинете оригинал, а дома – дубликат. Или наоборот.

Мало ли. Вдруг коммунисты придут, а у нас уже все взносы по декабрь заплачены. Как, например, у меня за гараж, где мы храним картошку.

И все равно сомнения остались. Маленькая лампадка и 100 экспедиторов. Не накладно ли для налогоплательщика? Не тяжеловато ли воздушному судну?

Я сел обдумывать свой опус Патриарху Кириллу, который всякий раз благословляет якунинские огненные визиты на землю обетованную. А мой приятель еще по работе в газете «Вестник социалистической модернизации» Стас Фроликов ударил челом к директору упомянутого фонда Вл.Бушуеву (priem@fap.ru).

В своей эпистоле он интересовался рядовыми для газетчика подробностями. Мол, по каким, уважаемый Владимир Викторович, критериям отбираются кандидаты для столь ответственной миссии и нельзя ли увидеть на вашем сайте их полный списочек?

Конечно, госпожа Захарова одна бы все великолепно обстряпала, но уж если вы отобрали 100 высокопоставленных сопровождающих… Кто еще с ней в компании?

Казалось бы – какие секреты? Ведь богоугодное же дело! Но никакого ответа мой приятель по работе в газете «Вестник социалистической модернизации» Стас Фроликов не дождался.

А когда он на одном разговорном сайте затеял терки на эту тему, то интересный получил ответ. Дескать, все тайны списков от того, что за небесный вояж к Гробу Господню нужно выложить фонду и лично товарищу Якунину приличные «бабки». Миллионы и, может быть, даже не рублей, а каких-нибудь иных вражеских денег.

Проверить это невозможно, как невозможно узнать таинства отбора кандидатов на турпоездку в Израиль.

Тем временем примерно с теми же вопросами я по просьбам коллег и журналистского сообщества обратился к Патриарху Кириллу с Открытым письмом «Каков гарантийный срок у Благодатного огня?» (http://forum-msk.org/material/society/13074068.html ).

А поскольку наша челобитная получена и зарегистрирована в канцелярии Московской Патриархии, перевирать ничего не имею права.

Цитата первая: «Сегодня о личности бывшего главы РЖД В.И.Якунина открылось столько, что, на наш взгляд, делает невозможным его руководство делегацией по экспедиции Благодатного огня из Израиля в Россию. Он давно служит не богу, а маммоне. Если в священном огне содержится божественная благодать, то она испаряется от прикосновения его липких рук».

Цитата вторая: «Фотографии его богатейшего дворца огромной стоимости с домом для прислуги не раз публиковались в открытых СМИ. Обвинения в коррупции и присвоении государственных средств он ни разу и никак не опроверг» (http://echo.msk.ru/blog/corruption/1551992-echo).

Так что руководство этим алчным господином православной миссией по доставке Благодатного огня для Пасхального Патриаршего Богослужения оскорбляет религиозные чувства верующих. Они прямо пишут: «Он, Ваше Святейшество, не заслуживает Вашего благословления на столь благородную миссию».

А вот и главный вопрос: «Каков «гарантийный срок» годности Благодатного огня, если за ним надо каждый год посылать партийно-правительственную делегацию из 100 человек? Разве нельзя Благодатный огонь хранить, к примеру, в лампадке в храме Христа Спасителя?»

И вывод. «А пока, по мнению православной общественности, президент В.В.Путин и Святейший Патриарх Кирилл сами не верят в вечную силу Божественного Благодатного огня и потому каждый год снаряжают за ним в Иерусалим внушительную делегацию.

И это неверие тоже оскорбляет чувства верующих».

Лихо – не правда ли? Но это же Открытое письмо, а не поминальная записка. Сам жанр подразумевает не академичность, а полемичность и, может быть, даже некоторую истеричность.

Прошло пять месяцев, но г-н Патриарх так и не нашел времени и способа ответить православной и журналистской общественности. Хотя у него есть свой блог «В Контакте» и, казалось бы, ничто не мешает ему нас, неразумных, каким-то образом просветить.

Это таинство умолчания приводит к греховной мысли о том, что главе РПЦ попросту нечего ответить. И онн молчаливо признает: доставка из Иерусалима Благодатного огня на Пасху в храм Христа Спасителя есть авантюра, шоу и обман избирателей.



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Всего комментариев к статье: 54
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ГОРИ ОНИ ВСЕ - ФАРИСЕИ БЛАГОДАТНЫМ ОГНЁМ!
ИКС написал 15.09.2017 19:55
Вот, оказывается, куда Кремль перенаправляет финансы, предназначенные для помощи голодающему населению ДНР и ЛНР!
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ГОРИ ОНИ ВСЕ БЛАГОДАТНЫМ ОГНЁМ!
ИКС написал 15.09.2017 19:50
Вот, оказывается, куда Кремль перенаправляет финансы, предназначенные для помощи голодающего населения ДНР и ЛНР!
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Спасение для Путина
А. Головенко, автор статьи написал 15.09.2017 12:01
Путин может разом погасить страсти вокруг фильма "Матильда", если отменит им же подписанный в июне 2013 г. закон о "защите чувств верующих"
Тогда все "доказательства" Поклонской сразу окажутся в сортире
Оснований - вагон и маленькая тележка
а) он оскорбителен прежде всего для самих верующих. Они считают, что "бог поругаем не бывает", каждому он воздаст по делам его и не нуждается в защите со стороны российской г
Госдумы и обычного смертного президента этой страны
б) он неконституционен, поскольку ставит 2-3 млн. верующих над 100 млн. атеистов и людей, безразличных к религии
в) в нем нет определений, кто такой верующий, что такое "чувства верующих" и в чем может заключаться их оскорбление
Такие дела - всегда сговор следователя, прокурора и судьи и на таких процессах не бывает конкретных пострадавших верующих. Если кто-то обидел верующего, он не побежит жаловаться на него, а помолится и попросит господа простить обидчику его грехи
в) этот закон возбуждает религиозный фанатизм и экстремизм и противоречит духу и букве учения Христа о всепрощении, милосердии, покаянии и т.п
Можно продолжать...
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Re: Re: Re: Родионов Стас
Трамблер написал 15.09.2017 07:15
Причины устранения Илюхина и Немцова слишком очевидны, чтобы их повторять. Они и похоронены как гос.деятели на одном генеральском кладбище
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Re: Re: Родионов Стас
Трамблер написал 15.09.2017 06:46
Литвиненко напоили чаем с полонием в Лондоне, хотя британская разведка считает что, это дело рук Лугового.
Считается, что ему отомстили за книгу "ФСБ взрывает Россию". Контора предательства не прощает
Березовский как-то странно самоудушился в ванной своего лондонского дворца, так что полиция Скотланд-Ярда не дала четкого и ясного ответа, как это произошло
Одна из версий: Путин простил БАБа и разрешил ему вернуться в Россию. А в МИ-6 испугались, что он может выдать имена перебежчиков из России, которые стали работать на английские спецслужбы
Другая версия: Путину смутьян Березовский был совершенно не нужен в России, как стал не нужен бывший шеф слишком амбициозный Собчак
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Re: Родионов Стас
Степа Трахтенберг написал 15.09.2017 05:44
Все эти люди мертвы. Погибли насильственной смертью. И если президент в стране отвечает за все, то за смерть этих политиков тоже. А как же?
По каждому случаю он мог бы дать очень интересные показания.
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Миллера на кол!!
Родионов Стас написал 15.09.2017 04:46
Чтобы не подставлять ресурс, я просто назову несколько фамилий, а вы уж соображайте что к чему
------------
Литвиненко А.
Политковская А.
Буданов Ю.
Собчак А.
Березовский Б.
Илюхин В.
Немцов Б
-----------
Время пошло
Ответить
Re: Re: Re: Re: Якунина на кол!!
Юранд из Спыхова написал 15.09.2017 03:30
Вот почему Путин должен править до гробовой доски. Иначе уголовное дело о расследованиях его финансовых делишек займет годы
Страшно подумать, как славно мы заживем, когда все эти денежные потоки польются не на счета Путина, а на подъем экономики и жизненного уровня населения
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Re: Re: Re: Якунина на кол!!
Юранд из Спыхова написал 15.09.2017 03:25
Только Миллер и Якунин могли снабжать Путина деньгами в любых количествах. Вкладывать их туда, куда он скажет.
Сегодня вместо Якунина другой глава РЖД, но схема-то осталось
прежней
А ведь есть еще миллиардер Сечин - бывший подчиненный Путина в воровской мэрии Собчака
Они корешатся уже 25 лет! И не надо больше ничего гадать про "миллиарды Путина"
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Re: Re: Якунина на кол!!
Озерный написал 15.09.2017 00:50
Вот тут все зациклились на Якунине, а ведь Миллер такой же змееныш. Прислуживал Путину еще в воровской мэрии Собчака. В добыче нефти и газа ничего не смыслит, но Путин отдал ему "Газпром". Главное для них - и тут драть бабло с населения
Постоянно вздрючивает на 10-15% тарифы на газ. Без всяких объяснений с-цуко.
Гонит по дешевке газ в Европу, а у нас еще тысячи деревень не газифицированы
Подведут по улице трубу к дому - а дальше дерут с жильцов бешеные деньги, чтобы завести трубу в дом.
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Re: Якунина на кол!!
Озерный написал 15.09.2017 00:44
Якунин ляпнул, что 22 года прослужил в разведке
Или врет, чтобы набить себе цену, либо показать всем нам, какое дерьмо там служило и служит
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Re: Re: вместо жены-оленевод
два сапога-пара написал 15.09.2017 00:31
ботексные физиономии.а оленевод не просыхает,как всегда.
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Re: Re: Якунина на кол!!
Сенчуков написал 15.09.2017 00:14
Специально под Якунина году в 2002-03-м Путин преобразовал МПС в ОАО "РЖД". То есть гос. министерство в частную лавочку. А в Уставе любого АО в первых строчках ставится главная цель - получение прибыли
Вот и стали на пару качать прибыль из пассажирских и грузовых перевозок, до небес задирая цены и тарифы
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Re: Якунина на кол!!
Сенчуков написал 14.09.2017 23:50
Якунин на очень многих вокзалах открыл молельные комнаты. Вроде хорошо, но сколько он там бабла отмыл - никто же не считал. Богоугодное дело.
Его "ребрендинг" РЖД - это сотни украденных миллионов. Причем проводницы не стали получать больше
Якунин похоронил "Невский экспресс" и явно за взятки поставил вместо него германский "Сапсан", еще совсем сырой и для наших дорог не подготовленный
Патриот, мля
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Re: Re: Re: Якунина на кол!!
Сенчуков написал 14.09.2017 23:25
Путин снял олигарха Якунина с поста главы РЖД не за махинации, а за ослушание. Его сынок, несмотря на предупреждения, уехал в Англию вместе со своим бизнесом
Хороша семейка - папа православный патриот, а сынок предатель Родины. Может наболтать английской разведке чего лишнего
А на жульничества Якунина Путину наплевать. у нас за них награждают
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Re: Re: Re: Якунина на кол!!
!!!!-TO Q!TODA!!!&& написал 14.09.2017 23:07
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Re: Re: Якунина на кол!!
Антиквар написал 14.09.2017 22:51
На Западе и в США ни один министр или сенатор не имеет права заниматься бизнесом. Прежде надо продать все акции и весь бизнес, чтобы не было "конфликта" интересов.
Там невозможна ситуация, когда генпрокурор крышует бизнес своих сыновей.
А у нас? Министр Кузнецов за прошлый год - 580 млн руб, Абызов - 520 млн.руб Полправительства мультимиллионеров.
Ни в одной стране мира министр не декларирует заработок в 50-70 раз больше главы государства. Почему у нас запросто?
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Головенко - глупец и подлец!
Критик777. написал 14.09.2017 22:45
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Re: Якунина на кол!!
Антиквар написал 14.09.2017 22:41
Под сопли и вопли о борьбе с коррупцией Путин создал очень хитрую систему потрошения казны своими клевретами, получения и маскировки взяток
а) взятки можно отписывать в своей декларации на жену, причем указывать место ее работы и даже имя и фамилию не надо
Такого жульничества нет нигде в мире
б) Путин разрешает уворованные из казны деньги и взятки легализовать путем скупки за рубежом недвижимости - дома, виллы,квартиры, дачи, яхты
Здесь на форуме было про "запасные аэродромы" в Европе.
Вице-премьер Голодец, вице-премьер Шувалов, министры Кузнецов, Абызов и тд
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Re: Re: Re: Якунина на кол!!
Антиквар написал 14.09.2017 22:34
Конечно, дворец за наши кровные отгрохал себе не один Якунин. Согласно расследованиям ФБК, это и Володин, и Миллер, и Шойгу, который оформил его на сестру жены.
А Песков просто на "левые" купил двухкомнатный особня на Рублевке за 1 млрд.200 млн. руб. А "левые" денежки отписывает на гражданку США безработную третью жену Навку. В 2015-м нарисовал ей в своей декларации 90 млн. руб "заработка". в 2016-м 120 млн. руб
Не хило
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