Патриарх Кирилл признал: вояж за "благодатным огнем" - обман и шоу

В светлый праздник Благовещенья Пресвятой Богородицы 7 апреля отечественные и отдельные СМИ империалистических держав облетела благая весть: «Благодатный огонь в Москву привезет Мария Захарова».

Надо было, конечно, сразу же обрадоваться, но тут по нашим с коллегами сердцам пробежала тревога. А что случилось г-ном Якуниным, который, по его словам, 22 года прослужил в разведке? Уж не провалил ли он какую-нибудь явку?

Ведь с самого 2003 г. по указанию своего давнего приятеля по кооперативу «Озеро» Вл.Путина он исправно доставлял нам на Пасху из Иерусалима животрепещущий необжигающий огнь.

И даже когда стал миллиардером – доставлял. И когда за все хорошее был смещен давним приятелем с поста главы РЖД – тоже доставлял. Теперь уже просто как бессменный глава попечительского совета фонда Андрея Первозванного.

Но когда мы углубились в первую же заметку, то от сердца сразу и отлегло. Оказывается «говорящая голова» МИДа Мария Владимировна была одной из 100 голов делегации, каковая числа этак 14 апреля должна вылететь спецбортом в Тель-Авив.

Чтобы, значит, в Великую Субботу 15 апреля в урочный час заполучить заветный кусочек пламени. Если кто не в курсе, по договоренности с небесной канцелярией он всегда без опозданий снисходит в кувуклию Гроба Господня в 14 часов мск с минутами.

Раньше-то по просьбам трудящихся паломников нисходил черт те знает когда, но г-н Якунин навел здесь порядок. В 14 часов и ни часом позже. Раньше тоже не надо – не может «Аэрофлот» под вас подстраиваться. Лучше вы под нас.

Время это важно не только для НТВ, получившего эксклюзивное право вести прямой репортаж с сотворения чуда. Тут главное - успеть обратным рейсом привезти лампадку с огнем к началу Патриаршего Пасхального Богослужения, где его, переминаясь с ноги на ногу, ждет не дождется первый христианин земли русской. По правую руку от него - Димон с супругой Светланой, по левую - Сергей Семенович без супруги. Тоже куда-то делась.

Уместно вспомнить, что хозяин Кремля, по его словам, не выбрасывал свой партбилет члена КПСС, а хранит его в столе. Может, в служебном кабинете оригинал, а дома – дубликат. Или наоборот.

Мало ли. Вдруг коммунисты придут, а у нас уже все взносы по декабрь заплачены. Как, например, у меня за гараж, где мы храним картошку.

И все равно сомнения остались. Маленькая лампадка и 100 экспедиторов. Не накладно ли для налогоплательщика? Не тяжеловато ли воздушному судну?

Я сел обдумывать свой опус Патриарху Кириллу, который всякий раз благословляет якунинские огненные визиты на землю обетованную. А мой приятель еще по работе в газете «Вестник социалистической модернизации» Стас Фроликов ударил челом к директору упомянутого фонда Вл.Бушуеву (priem@fap.ru).

В своей эпистоле он интересовался рядовыми для газетчика подробностями. Мол, по каким, уважаемый Владимир Викторович, критериям отбираются кандидаты для столь ответственной миссии и нельзя ли увидеть на вашем сайте их полный списочек?

Конечно, госпожа Захарова одна бы все великолепно обстряпала, но уж если вы отобрали 100 высокопоставленных сопровождающих… Кто еще с ней в компании?

Казалось бы – какие секреты? Ведь богоугодное же дело! Но никакого ответа мой приятель по работе в газете «Вестник социалистической модернизации» Стас Фроликов не дождался.

А когда он на одном разговорном сайте затеял терки на эту тему, то интересный получил ответ. Дескать, все тайны списков от того, что за небесный вояж к Гробу Господню нужно выложить фонду и лично товарищу Якунину приличные «бабки». Миллионы и, может быть, даже не рублей, а каких-нибудь иных вражеских денег.

Проверить это невозможно, как невозможно узнать таинства отбора кандидатов на турпоездку в Израиль.

Тем временем примерно с теми же вопросами я по просьбам коллег и журналистского сообщества обратился к Патриарху Кириллу с Открытым письмом «Каков гарантийный срок у Благодатного огня?» (http://forum-msk.org/material/society/13074068.html ).

А поскольку наша челобитная получена и зарегистрирована в канцелярии Московской Патриархии, перевирать ничего не имею права.

Цитата первая: «Сегодня о личности бывшего главы РЖД В.И.Якунина открылось столько, что, на наш взгляд, делает невозможным его руководство делегацией по экспедиции Благодатного огня из Израиля в Россию. Он давно служит не богу, а маммоне. Если в священном огне содержится божественная благодать, то она испаряется от прикосновения его липких рук».

Цитата вторая: «Фотографии его богатейшего дворца огромной стоимости с домом для прислуги не раз публиковались в открытых СМИ. Обвинения в коррупции и присвоении государственных средств он ни разу и никак не опроверг» (http://echo.msk.ru/blog/corruption/1551992-echo).

Так что руководство этим алчным господином православной миссией по доставке Благодатного огня для Пасхального Патриаршего Богослужения оскорбляет религиозные чувства верующих. Они прямо пишут: «Он, Ваше Святейшество, не заслуживает Вашего благословления на столь благородную миссию».

А вот и главный вопрос: «Каков «гарантийный срок» годности Благодатного огня, если за ним надо каждый год посылать партийно-правительственную делегацию из 100 человек? Разве нельзя Благодатный огонь хранить, к примеру, в лампадке в храме Христа Спасителя?»

И вывод. «А пока, по мнению православной общественности, президент В.В.Путин и Святейший Патриарх Кирилл сами не верят в вечную силу Божественного Благодатного огня и потому каждый год снаряжают за ним в Иерусалим внушительную делегацию.

И это неверие тоже оскорбляет чувства верующих».

Лихо – не правда ли? Но это же Открытое письмо, а не поминальная записка. Сам жанр подразумевает не академичность, а полемичность и, может быть, даже некоторую истеричность.

Прошло пять месяцев, но г-н Патриарх так и не нашел времени и способа ответить православной и журналистской общественности. Хотя у него есть свой блог «В Контакте» и, казалось бы, ничто не мешает ему нас, неразумных, каким-то образом просветить.

Это таинство умолчания приводит к греховной мысли о том, что главе РПЦ попросту нечего ответить. И онн молчаливо признает: доставка из Иерусалима Благодатного огня на Пасху в храм Христа Спасителя есть авантюра, шоу и обман избирателей.