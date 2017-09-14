Матильдоборство и поклонство: знак национального угасания

Нужна ли России прогрессивная шкала подоходного налога?: Варианты ответов: Да: это справедливо Да: это принято во всем мире, выведет 34 млн.чел. из тени и закроет дыру в Пенсионном фонде Нет: это популизм Нет: богатые не будут платить, как обещают от их имени либералы правительства Медведева Эта мера не имеет значения для России Затрудняюсь с ответом Результаты