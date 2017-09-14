Максим Калашников о том. почему яростный «крестовый поход», начатый Поклонской и ее алептами (поклонство) против посредственной либеральной киношки – признак именно угасания русских, а не нового национального возрождения.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Матильдоборство и поклонство: знак национального угасания
Максим Калашников о том. почему яростный «крестовый поход», начатый Поклонской и ее алептами (поклонство) против посредственной либеральной киношки – признак именно угасания русских, а не нового национального возрождения.
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Каппелевцам - слава! написал 14.09.2017 22:17
хи-хи написал 14.09.2017 15:17
!!!TOTJ-NADO VERIT!!!& написал 14.09.2017 14:25
Совок имел четкие программы даже не ассимиляции народов в нечто аморфное, называемое "советский народ", а в подгонку населения совка к тому состоянию, которое определяет смысл понятия "русский". Там речь шла о создании стада без роду и племени, без традиций и привязки к конкретной земле. Собственно говоря, это уже было сделано во времена империи, где наглухо и с кровью стирались любые национальные отличия и убивалась генетическая память у населения метрополии.
В самом деле, там удалось убить даже само понимание корней своей культуры, основанной на совокупности традиций финно-угорских народов, спрессованных многовековым периодом Орды."
- Таки это - голос с-ного гав-нолка, который кроме-как "служить культуре" - шаманить, какать голым на сцене и ехум размахивать, вышивать вышиванку и ли учить кого-то, на каком таки языке ему разговаривать - делать ничего не умеет! Таки это бы-дло не желает работать, а только развивать свою, народную культуру - в смысле - где бы не работать - лишь бы не работать! Да еще и учить других, возвышая таки свое убожество над нормальными людЯми! Читайте, что он написал - и запомните - таких ублюдков надо давить беспощадно - в конце пути, которые прокладывают такие "митци", кака их называют Гордоукры - развал, море крови и -здец! Они безопасны и полезны только под мудрым Руководством ВКПб или ЦК КПСС! То таки да! То таки да!
!!!TOTJNADO VERIT!!!& написал 14.09.2017 14:15
проклятой Матильды написал 14.09.2017 13:49
вместе взятое написал 14.09.2017 13:39
танцплиеры написал 14.09.2017 13:22
Поклоняйство написал 14.09.2017 13:17
.Дмитрий г..Запорожье.. написал 14.09.2017 10:47
Псессемист написал 14.09.2017 09:15
на мой взгляд, проекты "дутых пропагандистов"
типа "мк" и "стрелковых" будут прикрыты.
Поскольку стала явна их роль на политической арене
как виртуализованного (мнимого) течения ("третья сила")
с неосуществимыми при существующей формации целями
творческого технологического развития.
"Национал-футурологизм" автора воспринимается уже как этакий "одесский юмор".
Ну совсем "не в тему".
Да и с "партией дела" все уже понятно большинству.
Пора "прикрывать" проект. На мой взгляд, конечно.
Пу.А. написал 14.09.2017 08:42
"Игорь Стрелков ввел свой отряд ..."
Это как? Типа игры в "Монополию" ?
Каждый у нас может сформировать "свой" отряд
и ввести на любую чужую "территорию" ?
Или это по сути оправдание экспансии империализма,
пусть и под благовидным предлогом ?
Не дурень ли т.н. калашников, чтобы не знать "откуда ветер дует" ?
стоик919 написал 14.09.2017 08:26
Робпорплрполр написал 14.09.2017 07:45
...и эта, дерьмо не "угасает", оная субстанция таки разлагаеццо, ибо предопределено ей от ея рождения...
Автор, уж лучше обратить свой пристальный на вдруг начавшиеся эпические битвы местных богоизбранцефф: Шапиро против Урганта, мл.Боярский против мл.Жириновского, - чудеса, а?
Воистину, будьте как песок бури, бьющий самое себя, но убивающий себе чуждое.
Rccyj написал 14.09.2017 07:10
стоик919 написал 14.09.2017 00:08