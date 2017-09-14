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Московский листок

Матильдоборство и поклонство: знак национального угасания

Опубликовано 14.09.2017 в разделе комментариев 15

Максим Калашников о том. почему яростный «крестовый поход», начатый Поклонской и ее алептами (поклонство) против посредственной либеральной киношки – признак именно угасания русских, а не нового национального возрождения.



Рейтинг:   3.50,  Голосов: 8
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Всего комментариев к статье: 15
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двойные стандарты коммуняк
Каппелевцам - слава! написал 14.09.2017 22:17
Вот если бы Учитель снял подобный фильм про товарища Сталина, про его какие нибудь шашни, Максимка конечно взвился бы, и требовал бы протестных акций от народа. А тут - пусть оплевывают.
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Все это Матильдоборство вылезло из одной п****ы.........
хи-хи написал 14.09.2017 15:17
Да никакого матильдоборства не существует,это искусственно созданная ситуация,не верится ни одной стороне конфликта,кому то это очень выгодно,если б эта киношка не выгодна была власти,ее под каким нибудь предлогом закрыли, наконец подкинули этим киношникам копеечку и по заказу сняли б благостную киношку,в сущности у россиян почти у всех куча проблем,если б не энта БОРЬБА,на киношку и внимания никто не обратил, ну если шерудит Церковь, Гундяй, возможно где то рядышком и Маруся дочка группенфюрера,те же Ротшильды......
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Re: Ну а что вы хотите? Традиция.
!!!TOTJ-NADO VERIT!!!& написал 14.09.2017 14:25
"Rccyj написал 14.09.2017 07:10
Совок имел четкие программы даже не ассимиляции народов в нечто аморфное, называемое "советский народ", а в подгонку населения совка к тому состоянию, которое определяет смысл понятия "русский". Там речь шла о создании стада без роду и племени, без традиций и привязки к конкретной земле. Собственно говоря, это уже было сделано во времена империи, где наглухо и с кровью стирались любые национальные отличия и убивалась генетическая память у населения метрополии.
В самом деле, там удалось убить даже само понимание корней своей культуры, основанной на совокупности традиций финно-угорских народов, спрессованных многовековым периодом Орды."
- Таки это - голос с-ного гав-нолка, который кроме-как "служить культуре" - шаманить, какать голым на сцене и ехум размахивать, вышивать вышиванку и ли учить кого-то, на каком таки языке ему разговаривать - делать ничего не умеет! Таки это бы-дло не желает работать, а только развивать свою, народную культуру - в смысле - где бы не работать - лишь бы не работать! Да еще и учить других, возвышая таки свое убожество над нормальными людЯми! Читайте, что он написал - и запомните - таких ублюдков надо давить беспощадно - в конце пути, которые прокладывают такие "митци", кака их называют Гордоукры - развал, море крови и -здец! Они безопасны и полезны только под мудрым Руководством ВКПб или ЦК КПСС! То таки да! То таки да!
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Re: Вот из-за этой
!!!TOTJNADO VERIT!!!& написал 14.09.2017 14:15
-Таки не надо все возводить в абсолют! На гигантской свалке, которая образуется в результате полного торжества демократических таки реформ - все-равно таки будет какая-то жизнь! Деревья вырастут, трава, кузнечики... Таки зимой зайчики и лиски... Таки материи без движения таки не бывает... То таки да...
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Вот из-за этой
проклятой Матильды написал 14.09.2017 13:49
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А все это,
вместе взятое написал 14.09.2017 13:39
, является венцом путиняйства, его высшей точкой. А что если ... ошибаюсь? Давайте пофантазируем. Возможно, путиняйство еще недооценено и его потенциал намного выше, м.б. беспределен. Каждый из активных граждан может внести свой вклад, став полной маразью, до сердцевины костного мозга, и абсолютным критином.
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Ну и еще
танцплиеры написал 14.09.2017 13:22
- это члены тайного матильдского ордена. Матильда-святая помогла облегчению плоти царевича в трудную годину. Вот гадина!
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Матильданство,
Поклоняйство написал 14.09.2017 13:17
и ксешинофобия.
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М.К.
.Дмитрий г..Запорожье.. написал 14.09.2017 10:47
Дебилушка тупенький."Матильда",это 100% кремлевский проект,а Поклонская с Жириновского пример берет.Клоун клоуном,а 20 лет во власти сидит.Как говорит Невзоров...Кремль разбил пробирку с "сибирской язвой",но споры,которым глубоко плевать кого жрать, начинают жрать в том числе, самих разбивателей пробирки...
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Исчерпание "дутых пропагандистов"
Псессемист написал 14.09.2017 09:15
Скорее всего в ближайшем будущем,
на мой взгляд, проекты "дутых пропагандистов"
типа "мк" и "стрелковых" будут прикрыты.
Поскольку стала явна их роль на политической арене
как виртуализованного (мнимого) течения ("третья сила")
с неосуществимыми при существующей формации целями
творческого технологического развития.
"Национал-футурологизм" автора воспринимается уже как этакий "одесский юмор".
Ну совсем "не в тему".
Да и с "партией дела" все уже понятно большинству.
Пора "прикрывать" проект. На мой взгляд, конечно.
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Игорь Стрелков ввел свой отряд ...
Пу.А. написал 14.09.2017 08:42
МК, как понять вставку:
"Игорь Стрелков ввел свой отряд ..."
Это как? Типа игры в "Монополию" ?
Каждый у нас может сформировать "свой" отряд
и ввести на любую чужую "территорию" ?
Или это по сути оправдание экспансии империализма,
пусть и под благовидным предлогом ?
Не дурень ли т.н. калашников, чтобы не знать "откуда ветер дует" ?
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(без названия)
стоик919 написал 14.09.2017 08:26
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(без названия)
Робпорплрполр написал 14.09.2017 07:45
А причем тут русские??
...и эта, дерьмо не "угасает", оная субстанция таки разлагаеццо, ибо предопределено ей от ея рождения...
Автор, уж лучше обратить свой пристальный на вдруг начавшиеся эпические битвы местных богоизбранцефф: Шапиро против Урганта, мл.Боярский против мл.Жириновского, - чудеса, а?
Воистину, будьте как песок бури, бьющий самое себя, но убивающий себе чуждое.
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Ну а что вы хотите? Традиция.
Rccyj написал 14.09.2017 07:10
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(без названия)
стоик919 написал 14.09.2017 00:08
Максимушка Калашников, как бывший военный политработник ( которых никто за людей не считает), выдает желаемое за действительное ?
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