Минимум в четырёх муниципальных образованиях столицы требуют пересчёта голосов

Всё больше округов Москвы в лице оппозиционных кандидатов и отдельных наблюдателей свидетельствуют о том, что выборы в муниципальные собрания были нагло сфальсифицированы. О Хорошёво-Мневниках (1) мы писали 11-го сентября.

А вот, пишет наш товарищ по левому движению, рабочий-электромонтёр Руслан Гаджимурадов:

- Выборы в МО "Чертаново Центральное" (2) фальсифицированы. Помимо того, что проставили кандидатам столько голосов, что в каждом бюллетене должно быть по 5 галочек (307 бюллетеней по 5 галочек = 1535 голосов), так ещё и недействительные бюллетени за "ЕдРо"! Какая разница, кому сколько голосов писать если пересчитать бюллетени не дают? Наверное, даже не утруждали себя проставлением галочек "кому надо"...

Кстати, пересчитывать голоса Мосгоризбирком отказался и на мятежной Пресне (3), где едросс Петров протащил всю команду Гудкова по предварительному, видимо, сговору (в родном "ЕдРе" менее сговорчивые с застройщиками оказались депутаты) - и скоро там возобновится точечная застройка, продолжавшаяся до середины нулевых.

А вот что произошло в Тимирязевском (4) ТИКе, как назвала кандидат Юлия Галямина это -

Грабёж среди бела дня

ТИК Тимирязевского района утвердил 13 сентября сфальсифицированные итоги голосования. Вместо законно избранного депутата Ольга Смирнова депутатом, по решению ТИКа, станет единоросска Марина Москвина (Marina Moskvina).

Коротко перескажу хронику этого уголовного преступления.

11 сентября УИК 435, на котором Москвина набрала 42 голоса, привозит свои бюллетени в ТИК. Однако, как выяснилось позже, официальной процедуры передачи бюллетеней в ТИК не состоялось. Результаты не были занесены в ГАС "Выборы", хотя протокол подсчета был составлен, копии протоколов были выданы ПСГ УИК, укрупненная форма была заполнена. Неожиданно ночью выяснилось, что некий кандидат Пухович от партии "Коммунисты России", который по всем 7 участкам получил около 10 голосов, подал жалобу на нарушение его прав при подсчете голосов. При этом ни сам Пухович, ни его представитель на подсчете не присутствовали. (по закону жалобу может подать только тот кандидат, который присутствовал на подсчете). Зато присутствовала Москвина, которая согласилась с результатами подсчета, не протестовала и жалоб не подавала. Впрочем, нам упорно не выдают на руки копию реестра, так что он тоже может быть сфальсифицирован, как и бюллетени.

С безумной оперативностью ТИК принимает решение о пересчете бюллетеней. При этом: 1) не оповещаются находящиеся на этот момент в здании тика кандидаты и ПСГ. 2) не оповещаются о пересчете присутствовавшие при подсчете лица, входящие в соответствующий реестр. В их отсутствие вскрывается пачка бюллетеней, которая была привезена из 435 УИКа. Все это запрещено законом. Когда кандидаты и ПСГ, находившиеся в ТИКе появляются в зале заседаний, на столе лежит некая пачка бюллетеней, которая объявляется пачкой из 435 уика. Как выясняется позже, пачку вскрывали не члены УИКа, а член ТИКа, что тоже запрещено законом.

После этого члены УИКа начинают процедуру "пересчета" голосов, зафиксированных на незадокументированных бюллетеней. Не предупредив лиц, внесенных в реестр участников подсчета. Нам удается остановить это безобразие. Однако ненадолго. Вызванная полиция только наблюдает, но в происходящее не вмешивается. Вернее, вмешивается, удалив меня из зала за то, что я громко требую прекратить совершение преступления.

"Пересчет" возобновляется. При этом не создается реестр лиц, которые участвуют в этой процедуре, что требует закон. В его результате Москвина получает 70 голосов, то есть на 28 голосов больше, чем при первоначальном подсчете. Такое изменение нельзя отнести к технической ошибке. Эти галочки не могли не быть не замеченными, если бы они там были изначально. Значит, кто-то их внес уже после первоначального подсчета. Это является главным нарушением закона в этой истории. После "пересчета" бюллетени опять не упаковываются, никакие акты не составляются. а просто в раскрытом виде куда-то уносятся. Что тоже недопустимо.

Кандидаты, члены ПСГ УИК, члены ПСГ ТИК пишут жалобы. Однако ТИК проводит 11 сентября днем заседание и признает новые результаты по УИК 435 действительными. Предварительно результаты заносятся в ГАС "Выборы", однако протокол не составляется, члены ПСГ не получают никаких копий.

Через два дня 13 сентября ТИК окончательно признает итоги выборов. Все жалобы признаются им необоснованными. При этом никакого обоснования не дается.

Такой наглой фальсификации мы не видели в Москве уже с 2011 года. Надеюсь, что ЦИК обратит на это внимание, если не хочет вернуть себе имидж волшебника Чурова.

Что делаем мы, чтобы восстановить законность:

1. Написали жалобы в полицию. Полиция уже сообщила мне, что передала заявления кандидатов и членов ПСГ в Следственный комитет.

2. Обратились к Элле Памфиловой с просьбой обратить внимание на то, что в Тимирязевском районе грубо фальсифицируются выборы.

3. Пишем официальные жалобы в МГИК и ЦИК

4. Готовим иск в суд

5. Организуем масштабную общественную кампанию за честные выборы

6. Подаем заявку на митинг.

7. Привлекаем СМИ к освещению проблемы.

Нам нужна ваша помощь. Это плевок в лицо не только избирателям Тимирязевского района, но и всем москвичам.

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