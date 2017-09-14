"Карманный джихад" по телефону

Анонимные телефонные звонки с угрозами взрывов коснулись около 85 тысяч человек в 19 российских городах. По уточненным данным, в 19 городах страны поступили анонимные звонки с угрозами взрыва 218 зданий.
Звонки с угрозами касались торговых центров, аэропортов, железнодорожных вокзалов и социально значимых объектов.
Днем 13 сентября сообщалось, что в Москве неизвестные проинформировали сотрудников экстренных служб об угрозах взрыва на Киевском и Казанском вокзалах столицы, а также в трех торговых центрах: «Метрополис», «Город» и «Афимолл Сити».
В Чите эвакуировали сотрудников администрации Забайкальского края из-за звонка о минировании здания.
В Саратове по тревоге было эвакуировано здание местной администрации, в котором также располагается городская дума.
В Якутске людей вывели из зданий горадминистрации и аэропорта, людей эвакуировали также из аэропортов Благовещенска, Петропавловска-Камчатского и Читы.
12 сентября неизвестные сообщили о семи бомбах, заложенных в школах и гимназиях Перми.
В Южно-Сахалинске эвакуировали 11 торговых центров, вокзал и здание городской администрации.
Угрозы фиксировались в Челябинске и Уфе, 10 сентября — в Стерлитамаке.
- Глобализация, однако, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Очень хорошо, что угрозы оказались липовыми, и никого на самом деле не взорвали. Но я бы не успокаивался. Подумайте, зачем-то кто-то, располагающий приличными ресурсами, спланировал и провел масштабную акцию устрашения. Оставим в покое версию озорства - какая-то цель стояла, конечно. Какая? Представим себе, что в следующий раз что-нибудь реально взорвут. Спланировать и провести теракт как на вокзале в Волгограде или питерском метро по силам небольшой террористической группе. В нашем же случае налицо более масштабная структура. От которой можно ожидать чего-то более значимого - допустим, серии терактов, как в голливудском боевике. Тут даже придумывать ничего не надо, все уже сделали сценаристы. Так что очередная команда пытается взять мир за яйца. Пока щупает, но вот-вот схватит!
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АБВГ написал 15.09.2017 00:35
це-це написал 15.09.2017 00:29
!!!!-TO Q!TODA!!!&&& написал 14.09.2017 22:59
жопов написал 14.09.2017 22:26
Сумеет ли хохол высунуть свою незалежную головку из ануса дяди Сэма, если он полностью передал свои мыслительные функции его жопе?
Вопрос, конечно Интересный. Сможет ли кацап высвободить свою башку из вагины пи..зда по русски) МАГАДАНА и осознать СВОЁ(всего то 140 миллионов) место в МИРЕ с 7(семью) миллиардами людей. От миллиарда БЕЛЫХ он отказался. А остальным - ОН враг. Ну, не идиот ли лысый пи..здюк?
стоик922 написал 14.09.2017 22:03
Когда у власти недоучки, их легко поставить на колени?
Odessa Humor написал 14.09.2017 20:10
жалко написал 14.09.2017 19:45
ПУТИН ЛУКАШЕНКО ЭТО АГЕНТЫ ИЕГОВЫ ЖИДОВ И КОРМЯТЬСЯ С ИХ МЕТОДИЧЕК ЭТО ПРОСТО СОБАКИ ДЛЯ БЫДЛА!РУСНАЯ И РБ С УКРАИЕНОЙ ЭТО СПРОЕКТИРОВАНЫЕ КОНЦЛАГЕРИ И МЕСТА ОГРАБЛЕНИЯ И НЕЗРЯ ИХ ВЫРОДКИ В США ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛУЧАЮТ В АНГЛИИ И ТАМ У НИХ НЕДВИЖИМОСТЬ ИЛИ У МРАЗЕЙ МУСЛИКОВ КАК У ШАКАЛОВ ЛУКИ!
Вот ОНО, честное и правдивое отношение к проводимой Великим кормчий политики - типа разделяй и властвуй.Убогое ПРАВОСЛАВИЕ в советской стране "Сорок сороков) и ряженные казаки, выросло к сопротивлению с МУСУЛЬМАНСТВОМ в период его расцвета на территории СССР.Пустое дело? Или кровь! А народу, очумевшему от счастья денежного КРЕДИТА - это надо? Народ осваивает процесс -БАНКРОТСТВА. Ну, не му.даки?
странно написал 14.09.2017 19:25
Мировая революция была в башке Троцкого-Бронштейна,изгнанного из СССР Сталиным..Хотел Бронштейн русскими руками и штыками захватить для капитала США всю Европу.В США и живут эти самые грабители и пираты,которых королева Англии высылала на вечное поселение в Америку в 18-19 веке.Теперь эти головорезы размножились,да еще и перемешались с СС гитлеровцами.Так что никакой ГГеволюции не было.Был сговор капитала США и евреев -троцкистов покорить после германцев от Софии-Августы-Фредерик-Екатерины-2 нашу Россию в пользу капитала сионистов.Вот до сих пор и вывозят эти сионисты из России русские ресурсы на триллионы долларов.Дурят,как малых детей"Расиян,понимаш" этими 400млрд. долларов,что имеем в бюджете России.Русских ставим в Кремль. И 3.14-ец
Мудак! Ты только и живешь от подачки от взятых от тебя, с помощью тебя и радующемуся купленному и привезенному тебе.КТО виноват? Ты и виноват.
гастарбайтерам скотного двора написал 14.09.2017 18:58
жовтно-коричневым написал 14.09.2017 18:46
Он с дерьмом бандериным цвета одного
бандерлогам написал 14.09.2017 18:38
Шо як пенек придурковат,
бандера це тому виной,
Его герой як геморой
ЫВАЫЫАВАЫВАВ написал 14.09.2017 18:31
ЫВАЫВАЫ написал 14.09.2017 18:29
ываывава написал 14.09.2017 18:28
ываываа написал 14.09.2017 18:23
СМЕРШ написал 14.09.2017 17:55
Левон Казарян написал 14.09.2017 17:36
Интернет- тролли Пети Чекушкина на деньги спецслужб США и устроили этот телефонный терроризм.
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Нет. Это следующий шаг после расчистки подходов к метро в Москве, от загромождающих торговых объектов. Теперь пути свободны, и проводятся упражнения в массовой эвакуации.
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Чтобы такого не было, тов.Школьники должны наотрез отказываться выходить из классов и требовать неукоснительно продолжать обучение. Для этого - заранее договариваться. И вежливо напоминать дирекции щколы и полицейским, что правоохранительные органы на самом деле обладают техникой микроволновой радиолокации, позволяющей выявлять скрытый металл и взрывчатку, и незаметное подкладывание пронесенной по городу бомбы без их ведома невозможно, так что пусть не пытаются морочить голову своими спектаклями тов.Детям.
Пофигист 180 написал 14.09.2017 16:25
Пофигист 180 написал 14.09.2017 16:16
Пофигист 180 написал 14.09.2017 16:11
Поэтому и конспекты и методички им готовят там же. И слушает их только болотная публика. А здесь болотные не в чести. Поэтому ты словесный понос Эхо Москвы предлагай в другом месте.