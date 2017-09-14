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Московский листок

"Карманный джихад" по телефону

Опубликовано 14.09.2017 в разделе комментариев 39

терроризм телефон
"Карманный джихад" по телефону

Анонимные телефонные звонки с угрозами взрывов коснулись около 85 тысяч человек в 19 российских городах. По уточненным данным, в 19 городах страны поступили анонимные звонки с угрозами взрыва 218 зданий.

Звонки с угрозами касались торговых центров, аэропортов, железнодорожных вокзалов и социально значимых объектов.

Днем 13 сентября сообщалось, что в Москве неизвестные проинформировали сотрудников экстренных служб об угрозах взрыва на Киевском и Казанском вокзалах столицы, а также в трех торговых центрах: «Метрополис», «Город» и «Афимолл Сити».

В Чите эвакуировали сотрудников администрации Забайкальского края из-за звонка о минировании здания.

В Саратове по тревоге было эвакуировано здание местной администрации, в котором также располагается городская дума.

В Якутске людей вывели из зданий горадминистрации и аэропорта, людей эвакуировали также из аэропортов Благовещенска, Петропавловска-Камчатского и Читы.

12 сентября неизвестные сообщили о семи бомбах, заложенных в школах и гимназиях Перми.

В Южно-Сахалинске эвакуировали 11 торговых центров, вокзал и здание городской администрации.

Угрозы фиксировались в Челябинске и Уфе, 10 сентября — в Стерлитамаке.

- Глобализация, однако, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Очень хорошо, что угрозы оказались липовыми, и никого на самом деле не взорвали. Но я бы не успокаивался. Подумайте, зачем-то кто-то, располагающий приличными ресурсами, спланировал и провел масштабную акцию устрашения. Оставим в покое версию озорства - какая-то цель стояла, конечно. Какая? Представим себе, что в следующий раз что-нибудь реально взорвут. Спланировать и провести теракт как на вокзале в Волгограде или питерском метро по силам небольшой террористической группе. В нашем же случае налицо более масштабная структура. От которой можно ожидать чего-то более значимого - допустим, серии терактов, как в голливудском боевике. Тут даже придумывать ничего не надо, все уже сделали сценаристы. Так что очередная команда пытается взять мир за яйца. Пока щупает, но вот-вот схватит!



Рейтинг:   3.83,  Голосов: 24
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Всего комментариев к статье: 39
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(без названия)
АБВГ написал 15.09.2017 00:35
На телефонные звонки из других государств с сообщениями о готовящихся взрывах можно не реагировать. Такие звонки могут продолжаться до бесконечности. Ведь выловить и наказать их за заведомо ложные сообщения о готовящихся взрывах все равно не удастся.
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Re: Re: Ага,джихад,но уж больно специфический
це-це написал 15.09.2017 00:29
Сам сознался https://meduza.io/feature/2017/09/14/pravoslavnaya-strana-dolzhna-byt-takoy-kak-iran
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Re: Re:
!!!!-TO Q!TODA!!!&&& написал 14.09.2017 22:59
-Таки ж-пы - лучший аргумент в в разговоре с де-Биллами! То таки да!
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Re:
жопов написал 14.09.2017 22:26
Odessa Humor написал 14.09.2017 20:10
Сумеет ли хохол высунуть свою незалежную головку из ануса дяди Сэма, если он полностью передал свои мыслительные функции его жопе?
Вопрос, конечно Интересный. Сможет ли кацап высвободить свою башку из вагины пи..зда по русски) МАГАДАНА и осознать СВОЁ(всего то 140 миллионов) место в МИРЕ с 7(семью) миллиардами людей. От миллиарда БЕЛЫХ он отказался. А остальным - ОН враг. Ну, не идиот ли лысый пи..здюк?
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(без названия)
стоик922 написал 14.09.2017 22:03
Даже в таком малом, как телефонный звонок, галерные беспомощны ?
Когда у власти недоучки, их легко поставить на колени?
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(без названия)
Odessa Humor написал 14.09.2017 20:10
Сумеет ли хохол высунуть свою незалежную головку из ануса дяди Сэма, если он полностью передал свои мыслительные функции его жопе?
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(без названия)
жалко написал 14.09.2017 19:45
ЫВАЫВАЫ написал 14.09.2017 18:29
ПУТИН ЛУКАШЕНКО ЭТО АГЕНТЫ ИЕГОВЫ ЖИДОВ И КОРМЯТЬСЯ С ИХ МЕТОДИЧЕК ЭТО ПРОСТО СОБАКИ ДЛЯ БЫДЛА!РУСНАЯ И РБ С УКРАИЕНОЙ ЭТО СПРОЕКТИРОВАНЫЕ КОНЦЛАГЕРИ И МЕСТА ОГРАБЛЕНИЯ И НЕЗРЯ ИХ ВЫРОДКИ В США ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛУЧАЮТ В АНГЛИИ И ТАМ У НИХ НЕДВИЖИМОСТЬ ИЛИ У МРАЗЕЙ МУСЛИКОВ КАК У ШАКАЛОВ ЛУКИ!
Вот ОНО, честное и правдивое отношение к проводимой Великим кормчий политики - типа разделяй и властвуй.Убогое ПРАВОСЛАВИЕ в советской стране "Сорок сороков) и ряженные казаки, выросло к сопротивлению с МУСУЛЬМАНСТВОМ в период его расцвета на территории СССР.Пустое дело? Или кровь! А народу, очумевшему от счастья денежного КРЕДИТА - это надо? Народ осваивает процесс -БАНКРОТСТВА. Ну, не му.даки?
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Re: Re: Русь наша
странно написал 14.09.2017 19:25
Сибирь написал 14.09.2017 14:19
Мировая революция была в башке Троцкого-Бронштейна,изгнанного из СССР Сталиным..Хотел Бронштейн русскими руками и штыками захватить для капитала США всю Европу.В США и живут эти самые грабители и пираты,которых королева Англии высылала на вечное поселение в Америку в 18-19 веке.Теперь эти головорезы размножились,да еще и перемешались с СС гитлеровцами.Так что никакой ГГеволюции не было.Был сговор капитала США и евреев -троцкистов покорить после германцев от Софии-Августы-Фредерик-Екатерины-2 нашу Россию в пользу капитала сионистов.Вот до сих пор и вывозят эти сионисты из России русские ресурсы на триллионы долларов.Дурят,как малых детей"Расиян,понимаш" этими 400млрд. долларов,что имеем в бюджете России.Русских ставим в Кремль. И 3.14-ец
Мудак! Ты только и живешь от подачки от взятых от тебя, с помощью тебя и радующемуся купленному и привезенному тебе.КТО виноват? Ты и виноват.
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(без названия)
гастарбайтерам скотного двора написал 14.09.2017 18:58
Предательство и шкурничнество- неотъемлемая черта свидомитов. Только дегенераты могли назначить мазепу и бандеру своими хероями. А сегодня, став колонией дяди сэма, бандеровские шлюхи взасос целуют его в жопу.. Слава урине! Хероям саван!
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(без названия)
жовтно-коричневым написал 14.09.2017 18:46
Не стыдись, хохол, ты флага своего,
Он с дерьмом бандериным цвета одного
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(без названия)
бандерлогам написал 14.09.2017 18:38
Хохляцкий тролль не виноват,
Шо як пенек придурковат,
бандера це тому виной,
Его герой як геморой
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ЫАЫВАЫА
ЫВАЫЫАВАЫВАВ написал 14.09.2017 18:31
Я ТЕБЯ МУСОР НАЙДУ КОГДА МОРОК ПАКДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЙДК!ДА ТЫ ДУМАЕШЬ ВСЕ МАТЕРИАЛЬНО ПОТОМУ ЧТО ТЫ НЕУЧ БЫДЛАН И СУКА!НО Я ТЕБЯ НАЙДУ Я БУДУ БИТЬ САПОГАМИ В ТВОЕ ЛИЦО ЛОМАТЬ ТЕБЯ Я СИЛЬНЕЕ ТЕБЯ ТЫ СКОТ И РАБ ТЕБЕ СЕЙЧАС ПОМОГАЕТ ДЬЯВОЛ ИЕГОВА НО ВЛАСТЬ ЕГО ВРЕМЕНА!Я НАЙДУ ТЕБЯ СОБАКА!
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АЫАЫВАВ
ЫВАЫВАЫ написал 14.09.2017 18:29
ПУТИН ЛУКАШЕНКО ЭТО АГЕНТЫ ИЕГОВЫ ЖИДОВ И КОРМЯТЬСЯ С ИХ МЕТОДИЧЕК ЭТО ПРОСТО СОБАКИ ДЛЯ БЫДЛА!РУСНАЯ И РБ С УКРАИЕНОЙ ЭТО СПРОЕКТИРОВАНЫЕ КОНЦЛАГЕРИ И МЕСТА ОГРАБЛЕНИЯ И НЕЗРЯ ИХ ВЫРОДКИ В США ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛУЧАЮТ В АНГЛИИ И ТАМ У НИХ НЕДВИЖИМОСТЬ ИЛИ У МРАЗЕЙ МУСЛИКОВ КАК У ШАКАЛОВ ЛУКИ!
Ответить
ываываыва
ываывава написал 14.09.2017 18:28
Санкции на Россию мало подействовали, вот в бессильной злобе и устроили эти телефонные террористические акты. Пора запускать Калибры по логову телефонных бандформирований в Киеве. ----ТЫ ЕБАНЫЙ КОМУНЯЦКИЙ МУСОР КУСОК ДЕРЬМА САНКЦИИ США ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛИ ФЕЙКОВЫЕ АСБОЛЮТНО НУЛЕЫЕ ТАК КАК ДОНБАС ДЕЛАЛСЯ РУССКИМИ ЖИДАМИ И ПИНДОСКИМИ ЗАОДНО!КОГДА МОРОК ПАДЕТ ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ СБРОСИТЬ ВСЕ ВИНУ НА СОБАКУ ЛУКАШЕНКО ИЛИ ПУТИНА НА ЭТИ ТЕЛА!ВЫ ВСЕ ДО ОДНОГО БУДЕТЕ НАЙДЕНЫ ОТПРАВЛЕНЫ В КОНЦЛАГЕРЬ И УНИЖЕНЫ ГАРАНИТРОВАНО!ЕСЛИ ТЫ ПУСТИШЬ ПУЛЮ СЕБЕ В ВИСОК ТВОЙ ДУХ БУДЕТ НАЙДЕН В ВАРПЕ СЛОВЛЕН МАТЕРИАЛИЗОВАН И ТЫ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ УНИЖЕНИЯ И ПЫТКИ!ВАШИ МУСОРСКИЕ СОБАКИ МЕНЯ НЕ ОСТАНОВЯТ МЕНЯ РАЗДРАЖАЮТ ЭТИ БЕЗМОГЛЫЕ СОБАКИ ЭТО СКОТЫ И РАБЫ В ПОГОНАХ НЕ ПОДХОДИТЕ ВЫРОДКИ КО МНЕ ВАС МРАЗЕЙ Я ТОЖЕ НАЙДЖУ КАК МОРОК ПАДЕТ!ВЫ СОБАКИ НЕЗНАЕТЕ КТО Я НО ВАШИ ХОЗЯЕВА ЗНАЮТ НЕ ЛЕЗЬТЕ ВО ЧТО НЕПОНИМАЕТЕ!ВЫ ПОПРОБУЕТЕ НИЧЕГО НЕ ДОБЬЕТЕСЬ НО ПОНМИТЕ ЗХА ВАШУ ПРОБУ Я ОТОРВУ ВАМ ВАШИ БЛЯДСКИЕ РУЧОНКИ ТЫ СКА БУДЕШ ЬВ СЛЕЗАХ ВЕШАТЬСЯ ДАБЫ Я ТЕБЯ НЕ НАШЕЛ НО СМЕРТЬ НЕ СПАСЕТ ТЕБЯ МРАЗЬ Я ТЕБЯ ПОЛОМАЮ СУКА!
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ываываыва
ываываа написал 14.09.2017 18:23
К стенке бандеровскую сволочь и их пособников! ----К стенке путинскую сволочь и их пособинков!
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(без названия)
СМЕРШ написал 14.09.2017 17:55
К стенке бандеровскую сволочь и их пособников!
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(без названия)
Левон Казарян написал 14.09.2017 17:36
Пофигист 180 написал 14.09.2017 16:25
Интернет- тролли Пети Чекушкина на деньги спецслужб США и устроили этот телефонный терроризм.
- - - - - - -
Нет. Это следующий шаг после расчистки подходов к метро в Москве, от загромождающих торговых объектов. Теперь пути свободны, и проводятся упражнения в массовой эвакуации.
.
Чтобы такого не было, тов.Школьники должны наотрез отказываться выходить из классов и требовать неукоснительно продолжать обучение. Для этого - заранее договариваться. И вежливо напоминать дирекции щколы и полицейским, что правоохранительные органы на самом деле обладают техникой микроволновой радиолокации, позволяющей выявлять скрытый металл и взрывчатку, и незаметное подкладывание пронесенной по городу бомбы без их ведома невозможно, так что пусть не пытаются морочить голову своими спектаклями тов.Детям.
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По теме
Пофигист 180 написал 14.09.2017 16:25
Интернет- тролли Пети Чекушкина на деньги спецслужб США и устроили этот телефонный терроризм. Санкции на Россию мало подействовали, вот в бессильной злобе и устроили эти телефонные террористические акты. Пора запускать Калибры по логову телефонных бандформирований в Киеве.
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Re: Стырили в первый же день открытия!
Пофигист 180 написал 14.09.2017 16:16
Тырили растения понаехавшие нищеброды муйданутые скакуасы. Давно говорю, что пора вводить визы для скакуасов. Безвиз только для ДНР и ЛНР.
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Re: Ага,джихад,но уж больно специфический
Пофигист 180 написал 14.09.2017 16:11
На Эхо Москвы работают Иуды, которых подкармливают спецслужбы США через НКО.
Поэтому и конспекты и методички им готовят там же. И слушает их только болотная публика. А здесь болотные не в чести. Поэтому ты словесный понос Эхо Москвы предлагай в другом месте.
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