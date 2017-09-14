"Карманный джихад" по телефону

Анонимные телефонные звонки с угрозами взрывов коснулись около 85 тысяч человек в 19 российских городах. По уточненным данным, в 19 городах страны поступили анонимные звонки с угрозами взрыва 218 зданий.

Звонки с угрозами касались торговых центров, аэропортов, железнодорожных вокзалов и социально значимых объектов.

Днем 13 сентября сообщалось, что в Москве неизвестные проинформировали сотрудников экстренных служб об угрозах взрыва на Киевском и Казанском вокзалах столицы, а также в трех торговых центрах: «Метрополис», «Город» и «Афимолл Сити».

В Чите эвакуировали сотрудников администрации Забайкальского края из-за звонка о минировании здания.

В Саратове по тревоге было эвакуировано здание местной администрации, в котором также располагается городская дума.

В Якутске людей вывели из зданий горадминистрации и аэропорта, людей эвакуировали также из аэропортов Благовещенска, Петропавловска-Камчатского и Читы.

12 сентября неизвестные сообщили о семи бомбах, заложенных в школах и гимназиях Перми.

В Южно-Сахалинске эвакуировали 11 торговых центров, вокзал и здание городской администрации.

Угрозы фиксировались в Челябинске и Уфе, 10 сентября — в Стерлитамаке.

- Глобализация, однако, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Очень хорошо, что угрозы оказались липовыми, и никого на самом деле не взорвали. Но я бы не успокаивался. Подумайте, зачем-то кто-то, располагающий приличными ресурсами, спланировал и провел масштабную акцию устрашения. Оставим в покое версию озорства - какая-то цель стояла, конечно. Какая? Представим себе, что в следующий раз что-нибудь реально взорвут. Спланировать и провести теракт как на вокзале в Волгограде или питерском метро по силам небольшой террористической группе. В нашем же случае налицо более масштабная структура. От которой можно ожидать чего-то более значимого - допустим, серии терактов, как в голливудском боевике. Тут даже придумывать ничего не надо, все уже сделали сценаристы. Так что очередная команда пытается взять мир за яйца. Пока щупает, но вот-вот схватит!