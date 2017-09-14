ООН: Россия потеряла из-за санкций $55 млрд

С 2014 года экономика России потеряла 55 миллиардов долларов из-за санкций, введенных Евросоюзом. Сам ЕС теряет из-за антироссийских ограничений $3,2 млрд в месяц, сообщил спецдокладчик ООН Идрис Джазаир.
"В Европейском Союзе и Российской Федерации санкции могли привести к экономическим потерям на общую сумму в $155 млрд, не имея при этом никакого явного положительного воздействия", - цитирует РИА Новости представителя ООН. По его словам, три года санкции стали причиной снижения ВВП России в среднем на один процент. Кроме того, ограничения привели к увеличению числа бедных людей с 15,5 млн человек в 2013 году до 19,8 млн в 2016 году. При этом наибольший урон российской экономике нанесло падение цен на нефть.
При этом эксперт отметил, что ограничительные меры не принесли желаемых результатов так как Россия смогла адаптироваться к новым реалиям. "Пример Российской Федерации свидетельствует об ожидаемой адаптируемости [к санкциям] относительно благополучной страны с многообразными ресурсами, высококвалифицированным населением и многочисленными торговыми партнерами", - отметил Идрис Джазаири.
Напомним, Евросоюз инициировал введение санкций в отношении России в 2014 году в связи с ситуацией на востоке Украине. В начале были приняты экономические ограничения. За ними последовали три пакета санкций: индивидуальные, секторальные и санкции «крымского пакета». В июне ограничительные меры были продлены до 31 января 2018 года.
|
|
Василий(4) написал 14.09.2017 17:18
====
Митька, ты чего от множественного числа высказываешься? Кто еще под твоим бредом готов подписаться?
.
По меткому выражению Марка Твена – от множественного числа посредством местоимений "мы", "нам", "нас"... могут высказываться больные солитером. У тебя имеются для этого основания?
Василий(4) написал 14.09.2017 16:57
====
У нас его нет. Он в криминальном паханате. На том же основания могу и вас спросить, почему не судите того, кто у вас шухер наводил? Почему с бандитами и государственными преступниками заключаете "минские соглашения", а выдачи международного террориста не требуете? Почему цукерковые фабрики вашего пахана находятся в оккупированной РСФСР? Почему у вас действуют отделения "спер-банка"?
.
.
<<А что, россия его выдаст? Не смеши>>
====
Конечно - Россия выдаст, но пока еще оккупирована бандитами, которые так же, как вы путают криминальную банду государственных и международных террористов с нашей страной. Видимо вам так полагается в соответствии с ЦРУшно-госдеповской методичкой легализовать марионеточный фашистский режим на территории оккупированной РСФСР?
.
.
<<Ваши приняли закон о примате внутренного права над международным>>
====
Нет. Наши никакого отношения к оккупантам не имеют. Да и про принятый "закон" - это у тебя всего лишь художественный свист. Они такого "закона" не принимали. И какой глупый куратор тебя, такого "практиканта", решил допустить до практики, а? Смех один с таких глупых "практикантов". :)
.
Вы своей необузданной брехней только еще больше дискредитируете своих воровских авторитетов, паханов и их заокеанских хозяев. Да. В принципе можешь не париться, дело в том, что преступления путинского воровского отребья в интернете оправдывает точно такая же глупая и продажная маргинальная шваль, как и ты сам. Адекватные люди разве же станут заниматься проституцией? Ответ очевиден. А вот такая маргинальная шваль как ты, проституцией занимается и в оккупированной РСФСР, стравливает братские народы. Со своими способностями такая шваль больше никак не сможет прокормиться. Сам же это прекрасно понимаешь. И именно вот это вас, власовскую и бандеровскую коллаборационистскую сволочь, полностью вас роднит и делает невозможным ваше сушествование в нормальной среде. Вы даже своим друзьям и родственникам не можете рассказать о том, что подрабатываете ЦРУшно-госдеповскими проститутками и вредите нашим народам.
.
.
<<Это не выгодно русским. Случайно ли это? Случайно ли россияне напали на Украину? Кто собирал на россии "добровольцев", кто перевозил их на Донбасс...>>
====
Какой ужас-то... И чего же это вы до сих пор еще не объявили войну "россии" раз такое дело? Может вы у себя там приняли какой-то "закон" о том, чтобы не вести никаких ответных действий, а то ведь у ваших паханов то счета за бугром, то цукерковые фабрики в "россии" находятся, а то и "спер-банк" прямо в самом сердце "россии", а?
Василий(4) написал 14.09.2017 16:56
====
Да куда бы делись? Не было, но вашим заокеанским хозяевам снова понадобились глупые и продажные коллаборационисты и вот вы снова, как и прежде, занимаетесь стравливанием братских народов, разоряете нашу страну, мародерствуете под патронатом заокеанских хозяев.
.
Так что тебе весьма глупо отрицать очевидный факт.
.
Власовцы и бандеровцы не просто сиамские близнецы, но и манипулируются из единого центра - ЦРУ и госдепа. У вас-то и методички однообразные, но только методички одного вида готовят для гусских из госсии, а другие для укгаинцев из укгаины.
.
.
<<При том что эти преступления делает россия. Россияне их совершают, а не инопланетяне. И по приказу российского руководства. При всеобщем одобрении российского народа>>
====
А это вот "всеобщее одобрение" можешь подтвердить документально или тебя тоже стоя рожали и уронили на кафельный пол? Попробуй... Оно если всеобщее одобрение, то такого документа не скроешь и ты его сразу найдешь и сможешь предъявить, если не совсем уж дешевое трепло... :)
.
.
<<Не припоминаю такого.Помню Голодомор, Репрессии, переселение народов, нищету, сотрудничество СССР с нацистами, бойни Второй мировой, послевоенный Голод>>
====
А скоки тебе, клоун, годиков-то? Был бы адекватным, то не мог бы помнить того, чего не было.
.
Не читай, дурик, ЦРУшно-госдеповскую методичку.
.
И еще, припадочный, я же тебе не случайно задавал этот вопрос: <<Не, ну точно ты поселенец оккупированных территорий Палестины. Не хочешь ли ты сказать, что отцы и деды "хотели лечь под Россию">>... чтобы вот такой, описываемый в твоих бреднях творить на Украине произвол. Это просто возмутительно. Ты еще не справил на могилу своему папе и дедушке всевозможные нужды за то, что они "легли под Россию", а потом так "бесчинствовали" на Украине, что она в составе Мировой державы стала одной из самых промышленно развитых республик. Не то, что сегодня, после реабилитации бандеровской, коллаборационистской сволочи, которая (как и власовская сволочь) может только брехать, мародерствовать и людей уничтожать геноцидом.
.
Не отлынивай от заданных вопросов, ханурик глупый и продажный...
практикант написал 14.09.2017 13:06
.Дмитрий г..Запорожье.. написал 14.09.2017 13:00
Гиркин кадровый офицер ФСБ выполнявший приказ руководства(его слова на камеру)в Крыму и Донбасе.То,что он корчит из себя Отто Скорцени-его личное дело.Зачистить Гиркина-вопрос недели(для наших),но он нужен(нам по крайней мере)живым для Гааги,хотя по его словам он туда не доедет,особенно после того,как Гиркин открыто обвинил Х.У.Й.Л.О. в Уничтожении Боинга "Малазийских авиалиний" это ни у кого сомнений не вызывает.Собственно поэтому Гиркин и живет каждый день,как последний.
.Дмитрий г..Запорожье.. написал 14.09.2017 12:57
Да не перечитывай.На х...ты нужен макака кацапорылая.Гиркин кадровый офицер ФСБ выполнявший приказ руководства(его слова на камеру)в Крыму и Донбасе.То,что он корчит из себя Отто Скорцени-его личное дело.Зачистить Гиркина-вопрос недели(для наших),но он нужен(нам по крайней мере)живым для Гааги,хотя по его словам он туда не доедет.Б...что ж вы кацапье за нация то такая тупорылая?Как же мы раньше этого не замечали?
Василий(4) написал 14.09.2017 12:35
====
А нафига России нужен наемный убийца и международный террорист? Почему ваши "гаранты безопасности" не привлекают его к международному трибуналу, а? Тут только два варианта: либо не могут справиться с кремлядским провокатором, либо он выполнял их волю.
.
В силу логических рассуждений, я склоняюсь ко второму варианту...
.
.
<<... Самое смешное что под раздачу попали как раз донбасовцы...>>
====
А совсем не смешное состоит в том, что именно это и выгодно пиндосам. Случайно ли это?
.
.
<<... которые хотели чтоб их путин "защитил" от воображаемых биндеровцев...>>
====
Не знаю, что они хотели, но по вашему рассказу их интеллект получается не выше, чем и Митьки из Запорожья. Прикольно, если они и вправду думали, что власовцы их будут спасать от бандеровцев. Власовцы и бандеровцы просто сиамские близнецы и ничего для народа полезного нести не могут.
.
Власовцы пока еще ни одного русскоязычного не спасли даже в пределах оккупированной РСФСР, а наоборот грабят нас, мародерствуют и уничтожают геноцидом.
.
.
<<... россия всегда обманет и предаст...>>
====
И причем же здесь Россия, если ты не путинофил и не поселенец оккупированных территорий Палестины, которые всегда "путают" плешивого гопника из питерской подворотни и его дружков с Россией... то расскажи, при чем здесь Россия, которая так же находится в оккупации?
.
.
<<... а расхлебывать придется тем кто хотел лечь под россию...>>
====
Не, ну точно ты поселенец оккупированных территорий Палестины. Не хочешь ли ты сказать, что отцы и деды "хотели лечь под Россию", а оказались Мировой державой с грандиозным научным и производственным потенциалом, а потом их "россия" предала? Опять же, при чем здесь Россия, если нашу страну уничтожали заокеанские хозяева и их марионетки, в числе которых был и кошерный Ленька Кравчук с Украины, ратовавший "за суверенитет"? Что ж получается, что такой "суверенитет" под патронатом пиндосских хозяев стал поперек горла, да?
практикант написал 14.09.2017 12:12
--
Чот не пойму. Как это не смогли? ГирЬкин драпанул обратно на Россию, всякие моторылы-гиви-мозговые-дремовы-ципкаловы и т.п. уже давно убиты, российское наступление остановлено, а путин уже сам не знает что делать с этим Донбассом. И это не говоря уже о расследовании по сбитому курскими ПВОшниками малазийскому Боингу.
Самое смешное что под раздачу попали как раз донбасовцы, которые хотели чтоб их путин "защитил" от воображаемых биндеровцев. Отгребают предатели по полной. И Украине они и нафиг не нужны, а и россии тоже. Урок всем и на все времена - россия всегда обманет и предаст, а расхлебывать придется тем кто хотел лечь под россию.
Василий(4) написал 14.09.2017 11:50
====
А зачем мне твои младенческие глупости перечитывать? И так из твоего бреда понятно, что ни Украина, ни все тобой перечисленные кошерные страны, которые якобы тебе гарантировали какую-то там "безопасность", не смогли противостоять картавому и пучеглазому кремлядскому провокатору ГирЬкину-"Стрелкову", который оказался вот такой всемогущий и страшный, что его даже интерпол боится разыскать в Мацкве и привлечь к трибуналу. Вот такой он страшный.
.
Так у тебя в ЦРУшно-госдеповской методичке написано, да?
.Дмитрий г..Запорожье.. написал 14.09.2017 11:39
Читай сюда 3.14дор гнойный.Ты или фильтруй базар,или чеши себе задницу битой бутылкой.Ты еще раз прочти что тебе написали,и если хочешь,что бы с тобой,макакой кацапорылой,разговаривали хотя бы как недочеловеком,то сначала сам для себя реши то,что ты сказать хочешь,потом пиши.Коментировать бред тебеподобных кацапорылых макак не интересно.
ANt написал 14.09.2017 11:35
.Дмитрий г..Запорожье.. написал 14.09.2017 11:33
А с чего бы кацапье,а это нация такая тупорылая,должны вести себя как то иначе?Вот тут безродная кацапорылая быдлота Калашников воет о несостоявшейся новоотбросии,точнее о промышленности оных регионов.Но дело в том,что это безродная кацапорылая макака Калашников забывает при этом добавлять,что никаких уникальных предприятий в данных регионах нет.Таких предприятий как Мотор-Сичь в кацапомойке было порядка 10.Таких кб как Запорожское кб Прогресс в кацапомойке было порядка 6.Таких комплексов как Ю-Маш в кацапомойке было 2.Таких кб как кб Антонова в кацапомойке было 9 т.д.И результат?Разрушено все.Все в Украине понимают,что все,к чему прикасаются кацапорылые макаки моментально уничтожается,поэтому кацапорылую нечисть расстреливают в Донбасе как бешенных собак,в то время как мир давит кацапомойку экономически.С чего бы это должно быть иначе?
Василий(4) написал 14.09.2017 11:29
====
Истеричка, книжки читай, а не госдеповскую методичку. Все путинские криминальные подельники (да и януковичские с порошенковскими) прописаны в Англии либо в странах ЕС и США. Там они платят налоги, там у них недвижимость, счета и там пристроены их вылупки. Где ж обещанная тебе безопасность-то? Где?
.
А что имеешь ты? У тебя глупая ЦРУшно-госдеповская методичка и животная злоба к тем, кто ничуть не виноват в том, что тебя рожали стоя и уронили на пол.
.Дмитрий г..Запорожье.. написал 14.09.2017 11:22
Дебил кацапорылый.Книжки читай.Когда Украина отказывалась от 3 в мире ядерного потенциала,именно США и Англия давали Украине гарантии тер.целостности и безопасности(+ тогда еще не кацапомойка,а Р.Ф).Так называемый "Будапештский меморандум".Сегодня США и Англия просто выполняют свои обязательства(или как говорят реальные пацаны...отвечают за базар...)..,ибо если не удавить кацапомойку,то весь мир поймет,что все гарантии и обещания США-пустой звук.Вот кацапомойку и добивают.Учиться надо было в
школе,а не мелочь по карманам тырить..
вопрос в другом написал 14.09.2017 11:17
Василий(4) написал 14.09.2017 11:13
====
А ты не думай, что пиндосские хозяева возлюбили Украину за файнi пiснi и вас, дурней и неучей, ждет какая-то распрекрасная судьба. Не для этого они руками кремлядской марионетки Путина ссорили братские народы, чтобы вы расцвели...
.
Тоже мне нашелся - украшение помойки... горшок цветущих прерий... :)
все еще хуже написал 14.09.2017 10:32
.Дмитрий г..Запорожье.. написал 14.09.2017 10:28
Василий(4) написал 14.09.2017 09:55
.
Что разве пидосские надзиратели ООН не заметили пропажи СССР и так прямо невзначай начали ручкаться с кучкой бандитов-государственных преступников, совершивших государственный переворот, узурпировавших власть, разоряющих нашу страну, мародерствующих и уничтожающих народы оккупированного СССР геноцидом? Да, неужели ничего не заметили? Надо же, столько лет бандитов поздравляют с какими-то "победами" на каких-то "выборах", заключают с бандитами какие-то "договоры" для операций скупки краденного у бандитов и коллаборационистов и прямо-таки ничего не замечают?! Трудно в это поверить...
.
Ну, а если заметили, то чем же они отличаются от воровского отребья из питерской подворотни? Выходит совсем ничем не отличаются, а введенные "санкции" отражаются не на путинском воровском отребье, а на невинных гражданах оккупированной РСФСР и заокеанским каннибалам эти "санкции" нужны лишь для прикрытия геноцида народов нашей страны, а так же для придания их кремлядским марионеткам ореола "патриотов". Рука руку моет...