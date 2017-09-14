ООН: Россия потеряла из-за санкций $55 млрд

С 2014 года экономика России потеряла 55 миллиардов долларов из-за санкций, введенных Евросоюзом. Сам ЕС теряет из-за антироссийских ограничений $3,2 млрд в месяц, сообщил спецдокладчик ООН Идрис Джазаир.

"В Европейском Союзе и Российской Федерации санкции могли привести к экономическим потерям на общую сумму в $155 млрд, не имея при этом никакого явного положительного воздействия", - цитирует РИА Новости представителя ООН. По его словам, три года санкции стали причиной снижения ВВП России в среднем на один процент. Кроме того, ограничения привели к увеличению числа бедных людей с 15,5 млн человек в 2013 году до 19,8 млн в 2016 году. При этом наибольший урон российской экономике нанесло падение цен на нефть.

При этом эксперт отметил, что ограничительные меры не принесли желаемых результатов так как Россия смогла адаптироваться к новым реалиям. "Пример Российской Федерации свидетельствует об ожидаемой адаптируемости [к санкциям] относительно благополучной страны с многообразными ресурсами, высококвалифицированным населением и многочисленными торговыми партнерами", - отметил Идрис Джазаири.

Напомним, Евросоюз инициировал введение санкций в отношении России в 2014 году в связи с ситуацией на востоке Украине. В начале были приняты экономические ограничения. За ними последовали три пакета санкций: индивидуальные, секторальные и санкции «крымского пакета». В июне ограничительные меры были продлены до 31 января 2018 года.