Болгария объявила Россию главной внешнеполитической угрозой

Правительство Болгарии рассматривает Россию как одну из главных внешнеполитических угроз, говорится в докладе о состоянии национальной безопасности в 2016 году. Документ был принят правительством и отправлен на утверждение в парламент.

"Действия России являются источником региональной нестабильности и угрожают единой, свободной и мирной Европе. Угрозы безопасности нарастают не только в Балтийском и Черном морях, но и в восточной части Средиземного моря, где Россия усиливает свою военную активность", - цитирует доклад болгарская газета "Сега".

В документе отмечается, что "интенсивное усиление и модернизация российской армии на территории незаконно аннексированного полуострова Крым, продолжающиеся усилия с целью интегрировать его в экономическую, социальную и политическую жизнь России, а также расширение выхода этой страны в Черное море, включая доступ к его энергетическим запасам, ведут к необратимому нарушению геостратегического и военного баланса в Черноморском регионе".

В числе проблем называется также ухудшение отношений России с НАТО и Европейским союзом, что "создаёт серьёзные вызовы выстроенной европейской архитектуре безопасности".

В докладе также утверждается, что Россия избирательно выполняет основополагающие международные договоры в области контроля над вооружением и территориальной целостности государств, ведет информационную войну с массовым использованием гибридных стратегий, что "подрывает доверие и значительно затрудняют возвращение к диалогу и поиску прочных политических решений, связанных с безопасностью Европы".