Болгария объявила Россию главной внешнеполитической угрозой

Правительство Болгарии рассматривает Россию как одну из главных внешнеполитических угроз, говорится в докладе о состоянии национальной безопасности в 2016 году. Документ был принят правительством и отправлен на утверждение в парламент.
"Действия России являются источником региональной нестабильности и угрожают единой, свободной и мирной Европе. Угрозы безопасности нарастают не только в Балтийском и Черном морях, но и в восточной части Средиземного моря, где Россия усиливает свою военную активность", - цитирует доклад болгарская газета "Сега".
В документе отмечается, что "интенсивное усиление и модернизация российской армии на территории незаконно аннексированного полуострова Крым, продолжающиеся усилия с целью интегрировать его в экономическую, социальную и политическую жизнь России, а также расширение выхода этой страны в Черное море, включая доступ к его энергетическим запасам, ведут к необратимому нарушению геостратегического и военного баланса в Черноморском регионе".
В числе проблем называется также ухудшение отношений России с НАТО и Европейским союзом, что "создаёт серьёзные вызовы выстроенной европейской архитектуре безопасности".
В докладе также утверждается, что Россия избирательно выполняет основополагающие международные договоры в области контроля над вооружением и территориальной целостности государств, ведет информационную войну с массовым использованием гибридных стратегий, что "подрывает доверие и значительно затрудняют возвращение к диалогу и поиску прочных политических решений, связанных с безопасностью Европы".
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.Дмитрий г..Запорожье.. написал 14.09.2017 17:17
США перебросили в ЕС стратеги Б-52.Такого не было со времен карибского кризиса.Вот примерно так это работает.
Пофигист 180 написал 14.09.2017 16:59
Купила, сегодня первый раз попробовала.
Умом я понимаю, что она реально хорошо чистит. Но ощущения такие, как будто я делаю минет фаллоимитатору с бензиновым двигателем.
Только спермы нет, к сожалению
стоик922 написал 14.09.2017 14:55
!!!TOTJNADO VERIT!!!&& написал 14.09.2017 14:10
.Дмитрий г..Запорожье.. написал 14.09.2017 13:57
конечно! написал 14.09.2017 13:53
братушки! написал 14.09.2017 13:47
Балда написал 14.09.2017 12:27
мылу написал 14.09.2017 12:15
мама мыла папу написал 14.09.2017 12:09
ну да... написал 14.09.2017 11:30
Дип написал 14.09.2017 11:13
Исхакий написал 14.09.2017 10:55
А, ну да... Они все козлы, а мы одни такие пушистые и в белом.