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Московский листок

Болгария объявила Россию главной внешнеполитической угрозой

Опубликовано 14.09.2017 в разделе комментариев 13

Болгария объявила Россию главной внешнеполитической угрозой

Правительство Болгарии рассматривает Россию как одну из главных внешнеполитических угроз, говорится в докладе о состоянии национальной безопасности в 2016 году. Документ был принят правительством и отправлен на утверждение в парламент.

"Действия России являются источником региональной нестабильности и угрожают единой, свободной и мирной Европе. Угрозы безопасности нарастают не только в Балтийском и Черном морях, но и в восточной части Средиземного моря, где Россия усиливает свою военную активность", - цитирует доклад болгарская газета "Сега".

В документе отмечается, что "интенсивное усиление и модернизация российской армии на территории незаконно аннексированного полуострова Крым, продолжающиеся усилия с целью интегрировать его в экономическую, социальную и политическую жизнь России, а также расширение выхода этой страны в Черное море, включая доступ к его энергетическим запасам, ведут к необратимому нарушению геостратегического и военного баланса в Черноморском регионе".

В числе проблем называется также ухудшение отношений России с НАТО и Европейским союзом, что "создаёт серьёзные вызовы выстроенной европейской архитектуре безопасности".

В докладе также утверждается, что Россия избирательно выполняет основополагающие международные договоры в области контроля над вооружением и территориальной целостности государств, ведет информационную войну с массовым использованием гибридных стратегий, что "подрывает доверие и значительно затрудняют возвращение к диалогу и поиску прочных политических решений, связанных с безопасностью Европы".

 



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Всего комментариев к статье: 13
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(без названия)
.Дмитрий г..Запорожье.. написал 14.09.2017 17:17
.Дмитрий г..Запорожье.. написал 14.09.2017 13:57-продолжение
США перебросили в ЕС стратеги Б-52.Такого не было со времен карибского кризиса.Вот примерно так это работает.
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(без названия)
Пофигист 180 написал 14.09.2017 16:59
Стоматолог посоветовал мне купить электрическую зубную щетку.
Купила, сегодня первый раз попробовала.
Умом я понимаю, что она реально хорошо чистит. Но ощущения такие, как будто я делаю минет фаллоимитатору с бензиновым двигателем.
Только спермы нет, к сожалению
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стоик922 написал 14.09.2017 14:55
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Re:
!!!TOTJNADO VERIT!!!&& написал 14.09.2017 14:10
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.Дмитрий г..Запорожье.. написал 14.09.2017 13:57
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конечно! написал 14.09.2017 13:53
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Браво
братушки! написал 14.09.2017 13:47
Только надо бы уточнить: Россию или ГОСУДАРСТВО Российское. Это не одно и то же, а сегодня это, пожалуй, уже противоположности. Надеюсь, болгары это понимают.
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Балда написал 14.09.2017 12:27
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мылу написал 14.09.2017 12:15
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Re:
мама мыла папу написал 14.09.2017 12:09
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ну да... написал 14.09.2017 11:30
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(без названия)
Дип написал 14.09.2017 11:13
Внешняя политика свидетельствует, что в Кремле сидят Кретины, если даже те кто исторически уважал Россию теперь ее ненавидит! Вообще, если весь мир "дураки", а путиноиды -"умные" и "пушистые", то это наводит на мысли, что в Кремле сидят отъявленные, не умные сволочи, хотя и изворотливые!
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(без названия)
Исхакий написал 14.09.2017 10:55
Весь здравомыслящий Мир видит в России Путина угрозу.
А, ну да... Они все козлы, а мы одни такие пушистые и в белом.
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