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Московский листок

ЦБ: российские банки заработали почти 1 трлн рублей за восемь месяцев

Опубликовано 14.09.2017 в разделе комментариев 3

ЦБ: российские банки заработали почти 1 трлн рублей за восемь месяцев

За восемь месяцев текущего года российские банки заработали 997 миллиардов рублей, что почти в два раза превышает показатель аналогичного периода 2016 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Продолжился рост прибыли. Прибыль за восемь месяцев в размере 997 млрд рублей уже превысила финансовый результат за 2016 год", - сообщила Набиуллина в ходе XV Международного банковского форума ассоциации "Россия".

По ее словам, активы банковского сектора за отчетный период выросли на 4,5%, кредиты экономике - на 3,5%, кредитование населения - на 7%, вклады населения - на 5%.

Глава ЦБ также отметила, что кредитные организации должны заниматься банковскими бизнесом, а не инвестиционным. "Банковский бизнес должен быть банковским, а не инвестиционным. Если собственники банков хотят заниматься иным бизнесом - пусть они его финансируют не из средств вкладчиков своих же банков. А то получатся асимметричное распределение вершков и корешков - если бизнес успешен, то владельцы богатеют, а если нет, то АСВ (Агентство по страхованию вкладов) должно выплачивать вкладчикам страховое возмещение" - заявила она.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Пипл написал 14.09.2017 14:59
А основное население ( кроме 2% ОПГ ПУ) обнищало в в 1,5-2 раза!
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(без названия)
РЛМ написал 14.09.2017 13:10
1.Какой % от своих доходов банки выплачивают государству?
2.Какую сумму эти проценты составляют?
3.Сколько бы банки заплатили государству, если бы налог взимался по прогрессивной шкале?
за образец расчета можно взять любую, любимую либералами, страну Запада.
Вот тогда заметка о доходах рос. баков имела бы смысл.
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кредиты экономике - на 3,5%, кредитование населения - на 7%, вклады населения - на 5%
бивис написал 14.09.2017 10:37
а прибыль выросла в два раза! Не странно ли? Жаль что Сахипзадовна не рассказала об истории такого "успеха".
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