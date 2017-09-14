ЦБ: российские банки заработали почти 1 трлн рублей за восемь месяцев

За восемь месяцев текущего года российские банки заработали 997 миллиардов рублей, что почти в два раза превышает показатель аналогичного периода 2016 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Продолжился рост прибыли. Прибыль за восемь месяцев в размере 997 млрд рублей уже превысила финансовый результат за 2016 год", - сообщила Набиуллина в ходе XV Международного банковского форума ассоциации "Россия".
По ее словам, активы банковского сектора за отчетный период выросли на 4,5%, кредиты экономике - на 3,5%, кредитование населения - на 7%, вклады населения - на 5%.
Глава ЦБ также отметила, что кредитные организации должны заниматься банковскими бизнесом, а не инвестиционным. "Банковский бизнес должен быть банковским, а не инвестиционным. Если собственники банков хотят заниматься иным бизнесом - пусть они его финансируют не из средств вкладчиков своих же банков. А то получатся асимметричное распределение вершков и корешков - если бизнес успешен, то владельцы богатеют, а если нет, то АСВ (Агентство по страхованию вкладов) должно выплачивать вкладчикам страховое возмещение" - заявила она.
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Пипл написал 14.09.2017 14:59
РЛМ написал 14.09.2017 13:10
2.Какую сумму эти проценты составляют?
3.Сколько бы банки заплатили государству, если бы налог взимался по прогрессивной шкале?
за образец расчета можно взять любую, любимую либералами, страну Запада.
Вот тогда заметка о доходах рос. баков имела бы смысл.
бивис написал 14.09.2017 10:37