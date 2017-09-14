ГПУ: убийство Вороненкова организовал бывший муж Максаковой

Генеральная прокуратура Украины считает организаторами убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве российского "вора в законе", бывшего мужа Марии Максаковой Владимира Тюрина, пишет "Росбалт", ссылаясь на поступивший в Москву ответ ведомства. По версии ГПУ, помогал в организации убийства Тюрину некий банкир, работавший последнее время в Крыму.

"Организаторами убийства ГПУ называет двух человек. Первый — это Владимир Тюрин, бывший супруг Максаковой. Второй - владелец недавно санированного банка, работающего в Крыму. Указаны даты, когда они якобы встречались на полуострове для обсуждения подготовки преступления. Дальше идут сведения о тесных связях Тюрина и банкира с криминальным миром и российским спецслужбами, похоже, взятые из СМИ. Все ведется к тому, что указанные два лица якобы организовали убийство по поручению сотрудников этих спецслужб. Сейчас вся информация изучается и проверяется в рамках "дела Вороненкова", - рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

По его словам в ГПУ полагают, что Тюрин согласился организовать убийство по личным мотивам, опасаясь что Максакова, попав под влияние Вороненкова, может забрать в Киев их совместных детей. В то же время отмечается, что оба организаторы убийства действовали не самостоятельно, а по указанию спецслужб, с которыми якобы тесно связаны.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик и исполнители убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова установлены. По его словам, заказчик убийства находится на территории Российской Федерации. "Он причастен к российским преступным кругам и имеет активные контакты со спецслужбами", - сказал Луценко, отметив, что "исполнители в основном граждане Украины" и все они задержаны.