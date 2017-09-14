ГПУ: убийство Вороненкова организовал бывший муж Максаковой

Генеральная прокуратура Украины считает организаторами убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве российского "вора в законе", бывшего мужа Марии Максаковой Владимира Тюрина, пишет "Росбалт", ссылаясь на поступивший в Москву ответ ведомства. По версии ГПУ, помогал в организации убийства Тюрину некий банкир, работавший последнее время в Крыму.
"Организаторами убийства ГПУ называет двух человек. Первый — это Владимир Тюрин, бывший супруг Максаковой. Второй - владелец недавно санированного банка, работающего в Крыму. Указаны даты, когда они якобы встречались на полуострове для обсуждения подготовки преступления. Дальше идут сведения о тесных связях Тюрина и банкира с криминальным миром и российским спецслужбами, похоже, взятые из СМИ. Все ведется к тому, что указанные два лица якобы организовали убийство по поручению сотрудников этих спецслужб. Сейчас вся информация изучается и проверяется в рамках "дела Вороненкова", - рассказал агентству источник в правоохранительных органах.
По его словам в ГПУ полагают, что Тюрин согласился организовать убийство по личным мотивам, опасаясь что Максакова, попав под влияние Вороненкова, может забрать в Киев их совместных детей. В то же время отмечается, что оба организаторы убийства действовали не самостоятельно, а по указанию спецслужб, с которыми якобы тесно связаны.
Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик и исполнители убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова установлены. По его словам, заказчик убийства находится на территории Российской Федерации. "Он причастен к российским преступным кругам и имеет активные контакты со спецслужбами", - сказал Луценко, отметив, что "исполнители в основном граждане Украины" и все они задержаны.
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Тоже мотив написал 14.09.2017 19:09
Иногда собаки едят гов.но написал 14.09.2017 16:53
Так и россиян кормят одними фейками.
...информацию Росбалта опровергли в прокуратуре Киева, которая расследует убийство экс-депутата.
"Распространенная в российских СМИ информация о том, что органы прокуратуры Украины сообщили российской стороне сведения о результатах расследования убийства Вороненкова, не соответствует действительности", - написала в своем Facebook пресс-секретарь столичной прокуратуры.
стоик921 написал 14.09.2017 14:45
Только без особого указания Они и пальчиком побоятся пошевелить - сразу лишат сладкого ?
с которыми якобы тесно связаны написал 14.09.2017 14:14
!!!TOTJNADO VERIT!!!&&& написал 14.09.2017 14:07
Дерби написал 14.09.2017 11:39