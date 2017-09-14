Наследница ГУЛАГа, ФСИН стала доходнейшим предприятием для коршунов вроде Коршунова

Заместителю директора ФСИН России Олегу Коршунову следствие предъявило обвинение в особо крупной растрате, передает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

"Ему инкриминируется совершение двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения)", - рассказала она.

Как полагает следствие, Коршунов, возглавляя контрактную службу ФСИН, которая занималась госзакупками, в 2015-2016 годах организовал заключение двух государственных контрактов - на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам.

Обвиняемый и его соучастники своими действиями растратили более 160 миллионов рублей средств ФСИН России.

ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, уточняет, что уголовное дело в отношении Коршунова не связано со строительством СИЗО "Кресты-2" в Колпино под Санкт-Петербургом.

Накануне, 13 сентября, сообщалось, что полиция провела у Коршунова обыски. В ходе досмотра правоохранители нашли и изъяли более трех миллионов рублей и коллекцию элитных часов. Также у него обнаружился парк дорогих автомобилей. После обысков Коршунова задержали.

Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала РИА "Новости", что к замглавы ФСИН "было много претензий" и он уже написал заявление об отставке. Кроме того, о его увольнении ходатайствовал директор ведомства.

Коршунов возглавлял финансово-экономическое управление ФСИН с 2013 года, в 2014 был назначен заместителем директора. Он является действительным государственным советником второго класса, что соответствует званию генерал-лейтенанта.

СИЗО "Кресты-2" на четыре тысячи мест строят с 2007 года. Сроки его сдачи неоднократно переносились, а стоимость работ увеличивалась с изначальных 4,3 миллиарда рублей до 12 миллиардов.

Ранее собственный аудит ФСИН обнаружил недостачу при строительстве в 425 миллионов рублей, было возбуждено два дела - по растрате (статья 160 УК) и мошенничеству (статья 159 УК) на общую сумму 100 млн рублей. Позже их объединили. В растрате и хищении более 56 млн рублей при строительстве "Крестов-2" обвиняют главу ГСК Виктора Кудрина.

- Крайне любопытно, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - когда начали подозревать видного "питерского" Корушнова, только после затяжного строительства "Новых Крестов" или всё же после того, как миллионер задекларировал очередные доходы в размере трёх с лишним миллионов (что, если верить, опять же, официальной декларации Путина - половина доходов президента) и как стал знаменитым яхтсменом? На самом деле-то уже такое показное элитное поведение было уликой - однако если всех таких же красавцев во власти по таким же уликам пересажать, так и страной управлять некому будет, - и ведь в чём тут особенная щекотливость ситуации: само по себе содержание заключённых как очевидное бремя для государства (а США, к примеру, полно частных тюрем, но жизнь зэков там не краше) становится для ответственных за содержание доходным местом, точкой, так сказать, преломления денежных пачек, невесёлый, но надёжный бизнес - вспомним, что наследница ГУЛАГа, ФСИН при капитализме научилась лихо зарабатывать на труде заключённых, там ещё чистить и чистить, сажать и сажать, однако таких бы я отправлял на восстановительные стройки социализма, конечно, уж больно показательные личности.

Новости по теме:

В колонии и УФСИН Волгоградской области, похоже, процветает коррупция

Замглавы ФСИН миллионер Коршунов собрал неплохие коллекции авто и часов