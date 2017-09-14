Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Наследница ГУЛАГа, ФСИН стала доходнейшим предприятием для коршунов вроде Коршунова

Опубликовано 14.09.2017 в разделе комментариев 1

коррупция силовигархия фсин питерские
Наследница ГУЛАГа, ФСИН стала доходнейшим предприятием для коршунов вроде Коршунова

Заместителю директора ФСИН России Олегу Коршунову следствие предъявило обвинение в особо крупной растрате, передает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко. 

"Ему инкриминируется совершение двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения)", - рассказала она. 

Как полагает следствие, Коршунов, возглавляя контрактную службу ФСИН, которая занималась госзакупками, в 2015-2016 годах организовал заключение двух государственных контрактов - на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. 

Обвиняемый и его соучастники своими действиями растратили более 160 миллионов рублей средств ФСИН России. 

ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, уточняет, что уголовное дело в отношении Коршунова не связано со строительством СИЗО "Кресты-2" в Колпино под Санкт-Петербургом. 

Накануне, 13 сентября, сообщалось, что полиция провела у Коршунова обыски. В ходе досмотра правоохранители нашли и изъяли более трех миллионов рублей и коллекцию элитных часов. Также у него обнаружился парк дорогих автомобилей. После обысков Коршунова задержали. 

Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала РИА "Новости", что к замглавы ФСИН "было много претензий" и он уже написал заявление об отставке. Кроме того, о его увольнении ходатайствовал директор ведомства. 

Коршунов возглавлял финансово-экономическое управление ФСИН с 2013 года, в 2014 был назначен заместителем директора. Он является действительным государственным советником второго класса, что соответствует званию генерал-лейтенанта. 

СИЗО "Кресты-2" на четыре тысячи мест строят с 2007 года. Сроки его сдачи неоднократно переносились, а стоимость работ увеличивалась с изначальных 4,3 миллиарда рублей до 12 миллиардов. 

Ранее собственный аудит ФСИН обнаружил недостачу при строительстве в 425 миллионов рублей, было возбуждено два дела - по растрате (статья 160 УК) и мошенничеству (статья 159 УК) на общую сумму 100 млн рублей. Позже их объединили. В растрате и хищении более 56 млн рублей при строительстве "Крестов-2" обвиняют главу ГСК Виктора Кудрина.

- Крайне любопытно, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - когда начали подозревать видного "питерского" Корушнова, только после затяжного строительства "Новых Крестов" или всё же после того, как миллионер задекларировал очередные доходы в размере трёх с лишним миллионов (что, если верить, опять же, официальной декларации Путина - половина доходов президента) и как стал знаменитым яхтсменом? На самом деле-то уже такое показное элитное поведение было уликой - однако если всех таких же красавцев во власти по таким же уликам пересажать, так и страной управлять некому будет, - и ведь в чём тут особенная щекотливость ситуации: само по себе содержание заключённых как очевидное бремя для государства (а США, к примеру, полно частных тюрем, но жизнь зэков там не краше) становится для ответственных за содержание доходным местом, точкой, так сказать, преломления денежных пачек, невесёлый, но надёжный бизнес - вспомним, что наследница ГУЛАГа, ФСИН при капитализме научилась лихо зарабатывать на труде заключённых, там ещё чистить и чистить, сажать и сажать, однако таких бы я отправлял на восстановительные стройки социализма, конечно, уж больно показательные личности.

Новости по теме:

В колонии и УФСИН Волгоградской области, похоже, процветает коррупция

Замглавы ФСИН миллионер Коршунов собрал неплохие коллекции авто и часов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик921 написал 14.09.2017 14:48
Коршунов кадровый чекист?
Развал СССР показал , как легко покупаются сотрудники КГБ ?
Лишенные Хозяина, собаки за косточку будут служить любому ?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужна ли России прогрессивная шкала подоходного налога?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сына мэра Махачкалы полностью оправдали за драку с полицейскими
Сына мэра Махачкалы полностью оправдали за драку с...
13.09.2017
Юрий Болдырев: как власть уничтожает Академию наук
Юрий Болдырев: как власть уничтожает Академию наук
15.09.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ЕСПЧ пообещал разобраться с блокировками российских сайтов (1)
Наталья Синдеева похвалила себя за свободу слова, а о прочих оппозиционных СМИ забыла (0)
Национальный Лидер сами планируют-с пиарно пострелять в Ленинградской области (5)
На Москву накинулся шквалистый ветер, ожидаются гроза, потоп и пробки (4)
В парижском метро исламист пытался зарезать военных патрульных (0)
Нефть опять предательски для сырьевой империи Путина дешевеет (3)
Жители Алтайского края воруют ради металлолома уже водонапорные башни (3)
В метро Лондона прогремел взрыв (2)
В России могут ввести налог для AliExpress, Amazon и eBay (3)
Правительство РФ хочет отказаться от гуманитарной помощи ДНР и ЛНР (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Прo Этo
Дарья Митина Дарья Митина: Слава Чеснoку
Дарья Митина Дарья Митина: Кантoра пишет
Максим Калашников Максим Калашников: Навальный сам подложил себе "дерьмократическую" свинью
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss