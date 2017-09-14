Наши МиГи сели в Сирии

Минобороны РФ перебросило на авиабазу Хмеймим в Сирии четыре новейших истребителя "МиГ-29СМТ", поставленных ведомству в декабре 2015. "Коммерсант" сообщает, что самолет решили обкатать в боевых условиях - обычно это повышает экспортный потенциал техники.

По данным газеты, о применении в Сирии "МиГ-29СМТ" задумывались еще год назад. Однако из-за напряженной обстановки тогда положились на уже проверенные в кампании многофункциональные истребители "Су-30СМ" и "Су-35". Спустя год ситуация изменилась. Фото "МиГ-29СМТ" на базе Хмеймим были опубликованы в фотоотчете Минобороны РФ после пресс-тура российских и иностранных журналистов.

Сейчас "МиГ-29СМТ" являются новейшими самолетами из серийно производимых корпорацией "МиГ" и, как полагает "Коммерсант", последней из военных новинок, до сих пор не задействованных в сирийской операции ВКС. Работа в Сирии позволит их экипажам получить боевой опыт, а специалисты увидят, как ведет себя машина на поле боя.

Пока экипажи "МиГ-29СМТ" выполняют в основном задачи по доразведке местности, хотя иногда и подключаются к выполнению боевых задач. Известно, что как минимум один из "МиГов" уже осуществлял сброс осколочно-фугасных авиационных бомб ОФАБ-500Кр на позиции боевиков "Исламского государства".

Напомним, сирийская армия во вторник, 5 сентября, деблокировала город Дейр-эз-зор, сообщает Министерство обороны РФ. Произошло это благодаря ударам ВКС РФ и крылатых ракет калибр, видео которых сегодня же было опубликовано российским оборонным ведомством.

"Используя результаты удара российской авиации и крылатых ракет, отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела стремительным наступлением прорвали оборону террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) и деблокировали город Дейр-Эз-Зор", - сообщили "Интерфакс" в Минобороны.

Сейчас в городе идут уличные бои. "В настоящее время отряды сирийских правительственных войск расширяют участок прорыва и ведут уличные бои по освобождению кварталов, занятых боевиками", - поясняют в ведомстве.

По его Минобороны, террористы пытались остановить прорыв сирийских войск, массово используя смертников на бронеавтомобилях. "Штурмовыми отрядами сирийских правительственных войск были уничтожены более 50 джихадмобилей террористов", - отметили в военном ведомстве.

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