Наши МиГи сели в Сирии

Минобороны РФ перебросило на авиабазу Хмеймим в Сирии четыре новейших истребителя "МиГ-29СМТ", поставленных ведомству в декабре 2015. "Коммерсант" сообщает, что самолет решили обкатать в боевых условиях - обычно это повышает экспортный потенциал техники.
По данным газеты, о применении в Сирии "МиГ-29СМТ" задумывались еще год назад. Однако из-за напряженной обстановки тогда положились на уже проверенные в кампании многофункциональные истребители "Су-30СМ" и "Су-35". Спустя год ситуация изменилась. Фото "МиГ-29СМТ" на базе Хмеймим были опубликованы в фотоотчете Минобороны РФ после пресс-тура российских и иностранных журналистов.
Сейчас "МиГ-29СМТ" являются новейшими самолетами из серийно производимых корпорацией "МиГ" и, как полагает "Коммерсант", последней из военных новинок, до сих пор не задействованных в сирийской операции ВКС. Работа в Сирии позволит их экипажам получить боевой опыт, а специалисты увидят, как ведет себя машина на поле боя.
Пока экипажи "МиГ-29СМТ" выполняют в основном задачи по доразведке местности, хотя иногда и подключаются к выполнению боевых задач. Известно, что как минимум один из "МиГов" уже осуществлял сброс осколочно-фугасных авиационных бомб ОФАБ-500Кр на позиции боевиков "Исламского государства".
Напомним, сирийская армия во вторник, 5 сентября, деблокировала город Дейр-эз-зор, сообщает Министерство обороны РФ. Произошло это благодаря ударам ВКС РФ и крылатых ракет калибр, видео которых сегодня же было опубликовано российским оборонным ведомством.
"Используя результаты удара российской авиации и крылатых ракет, отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела стремительным наступлением прорвали оборону террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) и деблокировали город Дейр-Эз-Зор", - сообщили "Интерфакс" в Минобороны.
Сейчас в городе идут уличные бои. "В настоящее время отряды сирийских правительственных войск расширяют участок прорыва и ведут уличные бои по освобождению кварталов, занятых боевиками", - поясняют в ведомстве.
По его Минобороны, террористы пытались остановить прорыв сирийских войск, массово используя смертников на бронеавтомобилях. "Штурмовыми отрядами сирийских правительственных войск были уничтожены более 50 джихадмобилей террористов", - отметили в военном ведомстве.
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.Дмитрий г..Запорожье.. написал 14.09.2017 22:35
N.o.r.d.M.A.N написал 14.09.2017 22:16
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На мой взгляд - Су-34 неуместно сравнивать со "свиньей".
Это самолеты из разных эпох.
Ф-111 - списан потому, что тип войны, под который он сделан - неуместен, заменен другим. И по тупо старости.
И это все - под применение ТЯО.
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Торнадо снят с производства и после окончания срока эксплуатации списывается.Данный тип самолетов просто не производится нигде,ибо признан таким,что морально устарел.Производят сегодня такой тип самолета только в кацапомойке и с каждого произведенного самолета кб Су получает определенный бонус при разработке стоимостью 0.Палубники МиГ никому не нужны,ибо просто "палуб"нет(и не предвидится).Кб МиГ,как кб перестало существовать более 10 лет как.Я же говорю,что все что происходит-простое воровство денег по принципу "воруют как в последний день".
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Вы не понимаете суть происходящего.
Они воруют только потому, что чекистский Мордор уничтожил мыслящих людей, и у них тупо нет конкурентов.
Т.е. для их чекистских хозяев есть выбор - или эти дебилоиды с их никому-ненужными разработками и напыженными хотелками - или хранилища т.н. "автоматов-калашникова" на 3 мировые войны вперед. Вот и вся дилемма.
А все что выше по уровню, чем АК - рухлядь и разваливается на ходу. Сложновато для Мордора производить оружие, требующее интеллекта выше, чем требуется для ИСПОЛЬЗОВАНИЯ т.н. "а-к" (созданного немцами).
стоик925 написал 14.09.2017 19:54
Явились последним гвоздем в гроб корпорации "МИГ" ?
Но для пожарника Шойгу - это последнее достижение техники по сравнению с лопатой?
.Дмитрий г..Запорожье.. написал 14.09.2017 19:25
N.o.r.d.M.A.N написал 14.09.2017 19:12
Кацапомойка вообще и Погосян в частности(руководитель Су в прошлом)пошли путем воровства бюджетных денег.Создали морально устаревшее барахло Су-34,которое стоило 0 денег разработчикам,но приносит реальный доход корпорации Су(и Погосяну в частности).
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Су-34 - это замена огромному парку "напильников" Су-24. Самый массовый и самый аварийный самолет россиянских ВВС. С самой высокой посадочной скоростью - без тормозного парашюта ему совсем кобздец.
А другого адекватного по ТТХ и массовости летака, способного заменить "напильник" для целей несения ядреного оружия (по Договору Европейскому о вооружениях) - нет. Су-24 идет в зачет носителей тактического ЯО в модификации РБ - разведчик-бомбардировщик.
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МиГ решил просто повторить
тот же фокус что и Су.Создали мало кому нужное барахло,пользуясь тупорылостью руководства кацапомойки.Сегодгя от МиГов в палубном варианте отказалась Индия из за массы поломок.
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Да они их палубные штампуют, потому что Су-33 нечем заменить - а их все меньше и меньше.
МИГ, кстати, коптит ужасно - когда эти палубники пилотаж пыжатся крутить - черный след километров за 10 видно. И вялый он какой-то. Су-33 крутится поприятнее. В профиль - даже красиво смотрится.
Кстати, тут ему по соплам вставить тепловую - можно просто в упор. Они такие беззащитные - сАвсем-сАвсем.
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С Индийскими Су такая же проблема.Индонезия
поставила кацапорылым макакам условие закупки "гордости кацапья Су-35"-только бартер на пальмовое масло.В общем деньги можно только "замутить"из бюджета.Что и делается.Остальное то таке.
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В конечном итоге - там будет такая-же патентная война.
Если даже представить что чудо случилось и мОськавиты сделали волшебный летак лучше и дешевле конкурентов - перспективы тухлые.
У США рынок сбыта - весь мир, минус Северная Корея и мАсЬква - итого 7 миллиардов чел.
У мАськвы рынок сбыта - они сами и Таежный Союз - 200-300 млн. чел.
Массовое в сложных изделиях - всегда будет лучше, дешевле, и ноль проблем с запчастями даже "если что".
N.o.r.d.M.A.N написал 14.09.2017 19:11
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Почему - "надо"?
Я в такой парадигме вообще не мыслю и мыслить не собираюсь.
Все намного проще - я прекрасно представляю как будут БАНИТЬ мОськавитов с чекистами.
Кстати, само слово "банить" современного т.н. "рЮсского языГа" (новояза по Оруэллу) - имеет чекистское происхождение, вышло из ГУЛАГ-а, и означает конкретное деяние - демонстративная публичная пытка.
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то я же говорю..без команды не "стреляют"...и тем более не звонят.Зачем обзванивать всю территорию кацапомойки и создавать ажиотаж?В чем фишка?
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Это имитационная деятельность чекистни.
Ни один нормальный партизан не будет заранее предупреждать о будущем акте. Ни один нормальный партизан не будет минировать соседний дом с не-моськавитами - это бессмысленно. Выхлоп - ноль, ничего не сминусовано и на земле не лежит.
Вот и вся логика - тупо имитация от самой чекистни.
Что сказано - и что сделано, все в разные стороны, с нулевым выхлопом.
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Относительно "МиГ-29СМТ"то это банальное воровство денег.США создали 2 типа истребителей.Это Ф-22 для завоевания господства в воздухе(как современная замена Ф-15)и Ф-35 как замена Ф-16 и Ф-18(в т.ч.и Харрикейнов)
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Там класс техники другой.
Ф-35 полу-робот, работает в Сети.
Пилот выполняет одни функции, по ходу полета робот выполняет свои. Сам. Обнаружение пусков МБР, противодействие - на автомате.
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Другими словами в США и Англии самолеты Ф-16 и Ф-18 включая Торнадо списываются в соответствии истечением срока эксплуатации(примерно 40 лет) и замены этим самолетам не планируется.Многие страны НАТО(та же Голландия и Норвегия)делают то же самое.Списывают и продают свои Ф-16 в пользу Ф-35.
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Там выше и системнее вопрос.
Война патентов. Как братья Райт - первыми создали в 1903-м летающий прототип полноценно-управляемого самолета. В 1908-м возрвали мир демонстрацией его возможностей. Потом тупо сели рубиться в судах за приоритеты. В итоге, в Первую Мировую США пришли с чужими боевыми истребителями. Тогда - это было некритично - авиация не имела существенного значения, кроме узкого сектора стратегической разведки, да может знаменитая "Гота" слишком задорно французов с землей ровняла - за что была запрещена по Версальскому Договору.
А сейчас тот-же Гриппен - ну просто лучший самолет для Европы (для Украины в ее границах так точно) , посадка на шоссе, обслуживание в поле, самая надежная в мире и защищенная электроника и обмен данными (вся электроника только своя, шведская, из принципа). А без те-же двигателей древних американских F414 (Гриппен - НГ) - ни о чем.
Мир глобален, что поделать.
Хотят шведы свободно продавать по всему миру свои 85 млн. тонн в год железной руды из Кируны - значит, будут так-же свободно покупать чужое.
Они гипотетичски могут поступить иначе - только это в конечном итоге приведет к тому, что 1,5 млрд. китайцев, 1,5 млрд. индусов, и 0,5 млрд. африканцев на СОС-территории (саус-оф-Сахара) - станут жить немного беднее или вообще умрут от голода.
Так что - как говАривали древние арии - "хорошо делай свое дело". Мораль: не-свое и не-хорошо - не делай.
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А кто бы ему НЕ ДАЛ? написал 14.09.2017 18:32
.Дмитрий г..Запорожье.. написал 14.09.2017 18:31
тот же фокус что и Су.Создали мало кому нужное барахло,пользуясь тупорылостью руководства кацапомойки.Сегодгя от МиГов в палубном варианте отказалась Индия из за массы поломок.С Индийскими Су такая же проблема.Индонезия
поставила кацапорылым макакам условие закупки "гордости кацапья Су-35"-только бартер на пальмовое масло.В общем деньги можно только "замутить"из бюджета.Что и делается.Остальное то таке.
N.o.rd.M.A.N написал 14.09.2017 17:48
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Помню.
Вчерашний разговор.
Банят ники постоянно, с того-же айпишника уже не отписать.
По делу - оккупированная мОськавитами псевдо-РФ-ия - не Украина, тут конкретно - или говорят, или делают.
Мораль: сам по себе, кто говорит - тот не делает.
Я - учу, потому если я пойду делать - учить станет некому.
А быделко все больше по углам шкерится. У них главная мотивация в этой жизни - как бы так прожить жизнь, чтобы НЕ ДУМАТЬ. Ибо БОЯТСЯ - мыслить по-человечески. Чекистский МОРОК. Даже когда им яйки в тиски закручивают - все равно боятся. Он будкт аж в конвульсиях биться - "я не я, не знаю, не умею, подумайте за меня, скажите за меня, прикажите, что мне делать и т.п."
В ГУЛАГ-е было так-же. Сейчас покруче.
толику написал 14.09.2017 17:43
N.o.r.d.M.A.N написал 14.09.2017 17:40
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Настолько "супер", что ради достижения формальных критериев манервенности в ближнем бою - чекистская блатная фирма МИГ кастрирвала 29-му объем топлива, перефорсировала движки до уровня "ПФ", после чего они идут в утиль, в мечтах о чудо-радаре будущего, временно впихнула в него фуфло, и вообще, мимо техзадания академика Федосова о разработке "легкого фронтового истребителя" в пару к тяжелому Су-27, тупо этот Су скопировала в уменьшенном масштабе, со своими тухлыми двигателями. Реальный радиус действия - 200 км, "дальняя рука ПВО". А он никому не нужен при наличии ПВО С-300.
Проще говоря - блатные чекистские-мОськавитские Микояны-Погосяны с МИГ-29 изначально ОБОСРАЛИСЬ. Еще до выпуска первого экземпляра, еще до того, как первый лист ватмана повис на кульмане - в тот момент, когда они напыжились и отступили от полученного тех-задания ради реализации своей никому-не-нужной "мЯчты". И вот их мЯчта - кусок дерьма наштампован и тупо НИКОМУ НЕ НУЖЕН.
Так устроена жизнь, малыШ.
.Дмитрий г..Запорожье.. написал 14.09.2017 17:29
N.o.r.d.M.A.N написал 14.09.2017 17:28
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Ил-1/2 - мертвичина изначально.
Он близко не приблизился к Ю-87. По критерию угол пикирования. И по надежности - Юнкерсу-87 вообще не нужно было убирать лапти. Поэтому они и не убирались.
А в противопартизанской войне уже давно применяется Тукано-класс штурмовиков. Характеристики которого уделают этот МИГ в ноль.
МИГ вообще не способен летать со скоростью Тукана. И уворачиваться от средств поражения с минимальными радиусами - тоже. И садиться на грунтовку. И много чего еще.
МИГ тупо мечтает о заказах на модернизацию их предыдущего косяка - МИГ-29 до т.н. "СМТ" (у чистого МИГ-29 запаса керосина с гулькину писю), их в позднем Совке было впарено по Восточной Европе дофига - в ту-же Германию оккупированную.
N.o.r.d.M.A.N написал 14.09.2017 17:20
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Вы вообще не понимаете, о чем пишете.
И да - Железному Шторму, да по большому счету и Вулкану - вообще не нужно целиться, и кругами летать тоже.
Бредятина - они так-же "не спеша" могли расстреливать въетнамцев, зашкерившихся на минус-3-м этаже своих копаных бункеров.
......... . . написал 14.09.2017 15:13
Быдло написал 14.09.2017 15:02
......... . . написал 14.09.2017 14:43
А скажи ка, только честно, написал 14.09.2017 14:37
стоик920 написал 14.09.2017 14:37
Явились последним гвоздем в гроб корпорации "МИГ" ?
Но для пожарника Шойгу - это последнее достижение техники по сравнению с лопатой?
злой ватник написал 14.09.2017 14:15