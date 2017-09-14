Женщины зарабатывают в России на четверть меньше мужчин

Заработная плата российских женщин на 26 % ниже, чем у мужчин, заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.

"Заработная плата российских женщин на 26% ниже, чем у мужчин. В сравнении с показателями ряда стран здесь также зачастую не в пользу России. Средняя зарплата по итогам 2015 года у мужчин в Российской Федерации составляла 38,6 тыс. рублей, у женщин - 28 тыс. рублей", - цитирует RNS Голодец.

По ее словам, наименьшая разница между зарплатами женщин и мужчин отмечается в сфере образования. Она также напомнила, что труд женщин в РФ представлен практически во всех отраслях. Так, среди кандидатов наук доля женщин составляет 41%, среди докторов наук - 25%.

При этом, их доля в органах власти, имеющих прямое влияние на социальное благополучие и будущее страны, остается невысокой.

"Например, по доле женщин в парламенте Россия находится среди стран мира на сотом месте, в Госдуме у нас женщин 15%, а в Совете Федерации - 17%. И я напомню, что в правительстве у нас женщин 10%, трое из 31 человека. И по этому показателю РФ пропускает не только развитые страны Запада, но и развивающиеся страны", - отметила Голодец.