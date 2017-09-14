Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Женщины зарабатывают в России на четверть меньше мужчин

Опубликовано 14.09.2017 в разделе комментариев 6

Женщины зарабатывают в России на четверть меньше мужчин

Заработная плата российских женщин на 26 % ниже, чем у мужчин, заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.

"Заработная плата российских женщин на 26% ниже, чем у мужчин. В сравнении с показателями ряда стран здесь также зачастую не в пользу России. Средняя зарплата по итогам 2015 года у мужчин в Российской Федерации составляла 38,6 тыс. рублей, у женщин - 28 тыс. рублей", - цитирует RNS Голодец.

По ее словам, наименьшая разница между зарплатами женщин и мужчин отмечается в сфере образования. Она также напомнила, что труд женщин в РФ представлен практически во всех отраслях. Так, среди кандидатов наук доля женщин составляет 41%, среди докторов наук - 25%.

При этом, их доля в органах власти, имеющих прямое влияние на социальное благополучие и будущее страны, остается невысокой.

"Например, по доле женщин в парламенте Россия находится среди стран мира на сотом месте, в Госдуме у нас женщин 15%, а в Совете Федерации - 17%. И я напомню, что в правительстве у нас женщин 10%, трое из 31 человека. И по этому показателю РФ пропускает не только развитые страны Запада, но и развивающиеся страны", - отметила Голодец.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
......... . . написал 15.09.2017 17:19
Наше дело кухня, магазин, сумки, дети, стирка и уборка.
.
крепитесь. скоро вас заменят человекообразными роботами и вы сможете идти на ээ заниматься чем вы там хотели заниматься.
Ответить
Про равноправие
2&#215;2=мечта написал 15.09.2017 09:41
Зачем нам равноправие? Тем более, что его не допустят. Наше дело кухня, магазин, сумки, дети, стирка и уборка. Богатая программа. А ум вообще не приветствуется. Нам говорят, что мы должны молчать и слушать. А кого? Любителей пива и футбола? Кто ходит на концерты, на выставки, спектакли? Одни женщины, в основном. А где сильные, смелые и ловкие? Дома на диване. Отдыхают. Тетки водят автобусы, работают на башенных кранах, мостят, ремонтируют и пр. Конечно, их же больше. Кто- то должен замещать недостающих силачей. И еще насмехаются над феминизмом. Посмотрите фильм"Когда казаки плачут?" И вам все станет ясно.
Ответить
(без названия)
ИЗ СИБИРИ! написал 15.09.2017 03:22
Ради гендерного равноправия, надо установить одинаковый пенсионный возраст для мужчин и женщин!!!
Ответить
(без названия)
так это было! написал 15.09.2017 03:21
в советские времена работал строителем.и забавно было наблюдать,как бригада электриков проводит электропроводку по квартирам.мужики бьют дыры,таскают и протягивают кабеля,устанавливают все электрооборудование,а бабы(их было в бригаде примерно треть)только устанавливают крышки на розетки...в конце месяца распределяют КТУ..ага!мужики на работу с перегаром пришли,один день пропьянствовали.им КТУ по нулям.и получали бабы в 2 раза больше,хотя ничего не делали!!!!
Ответить
(без названия)
......... . . написал 14.09.2017 20:51
заседания координационного совета при правительстве РФ по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.
.
забавно наблюдать за приключениями феминисток в Росфедерации.
Ответить
(без названия)
......... . . написал 14.09.2017 17:21
ну понизить ради гендерного равноправия мужчинам зарплату на 26%, делов то. и все будут рады.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужна ли России прогрессивная шкала подоходного налога?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сына мэра Махачкалы полностью оправдали за драку с полицейскими
Сына мэра Махачкалы полностью оправдали за драку с...
13.09.2017
Юрий Болдырев: как власть уничтожает Академию наук
Юрий Болдырев: как власть уничтожает Академию наук
15.09.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ЕСПЧ пообещал разобраться с блокировками российских сайтов (1)
Наталья Синдеева похвалила себя за свободу слова, а о прочих оппозиционных СМИ забыла (0)
Национальный Лидер сами планируют-с пиарно пострелять в Ленинградской области (5)
На Москву накинулся шквалистый ветер, ожидаются гроза, потоп и пробки (4)
В парижском метро исламист пытался зарезать военных патрульных (0)
Нефть опять предательски для сырьевой империи Путина дешевеет (3)
Жители Алтайского края воруют ради металлолома уже водонапорные башни (3)
В метро Лондона прогремел взрыв (2)
В России могут ввести налог для AliExpress, Amazon и eBay (3)
Правительство РФ хочет отказаться от гуманитарной помощи ДНР и ЛНР (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Прo Этo
Дарья Митина Дарья Митина: Слава Чеснoку
Дарья Митина Дарья Митина: Кантoра пишет
Максим Калашников Максим Калашников: Навальный сам подложил себе "дерьмократическую" свинью
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss