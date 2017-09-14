Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Омске картошку сажают прямо в асфальтные пробоины, урожаи ожидаются невиданные

Опубликовано 14.09.2017 в разделе комментариев 4

сырьевая империя позор дороги сибирь разруха омск
В Омске картошку сажают прямо в асфальтные пробоины, урожаи ожидаются невиданные

Часть урожая картофеля омичам пришлось потратить на заделывание дорожной ямы - фотография "заплатки" появилась вечером 13 сентября в группе "ЧП Омск" в социальной сети "ВКонтакте". "Ул. 50 лет Октября, 118. Заделали яму картошкой", - такой комментарий сопровождает изображение. Неизвестный высыпал в яму мелкий картофель и утрамбовал. 

В комментариях интернет-пользователи шутят про "XXI век - век технологий", "биоматериалы", за которыми "будущее", и про "нанотехнологии".

Но в целом плохое состояние омских дорог уже давно вызывает разве что грустный смех у местных жителей. В марте 2016 года автолюбители даже писали жалобу президенту РФ Владимиру Путину на бездействие местных властей в сфере дорожного ремонта. Сообщалось, что омичам, чтобы передвигаться по городу, приходилось самостоятельно выталкивать троллейбусы и автобусы из луж и ям. 

В 2015 году жители города благодарили "дорожную фею" Олесю Бобрусь, по ночам засыпавшую выбоины щебнем и песком, в то время как в мэрии были недовольны такой инициативой и обвиняли девушку в ремонте "не по ГОСТу". Позднее в городе появился ее последователь - "дорожный эльф" Андрей Гребенщиков. 

Качество же официальных ремонтных работ на омских дорогах оставляло желать лучшего: в ноябре того же года дорожные рабочие прославились на всю страну тем, что клали асфальт прямо в лужи. Главный дорожник Омска, правда, защитил своих подчиненных и пояснил, что речь шла не о горячем асфальте, а о холодной асфальтной крошке. 

В мае 2017 года Минтранс пригрозил лишить Омскую область госсподдержки за некачественный ремонт дорог, так как выяснилось, что во многих случаях ремонта хватало лишь на несколько месяцев.

От редакции: Дороги в Сибири, чего не может не знать и Путин, там недавно побывавший, - ужасные. Километра без рытвин и выбоин не сыскать ни в городе любом, на вскидку, ни за его пределами, тем более. Улучшить дороги никто даже не пытается, а субконтинентальный климат конечно же не помогает. Нужно разрабатывать специальную, сибирскую формулу асфальта - но кому этим заниматься? Не СО РАН же в Новосибирском или Томском Академгородках? У них и так заказов от Роснефти и Транснефти хватает, надо же скорее опустошать недра, пока иностранный клиент имеется, - а тут какие-то дороги местные... Тем временем частый травматизм и ДТП (выше в два раза, чем по центральной России) имеют здесь самую прямую связь с качеством дорожного покрытия. Это, однако не мешает тому же губернатору Томской области Жвачкину заниматься  расточительной показухой, укладывая "московскую" плитку на проспекте Ленина, в то время, как 90% дорог в Томске и области - вот такого же качества, как и в Омске. Впрочем, об этом скоро будет на ФОРУМе.мск отдельный материал с фотографиями.

Д.Ч.

Материалы по теме:

"Старт даёт Москва": плитку нового, собянинского типа кладут уже в Томске (ч.1)

"Старт даёт Москва": плитку нового, собянинского типа кладут уже в Томске (ч.2) 

Жвачкин порадовал Путина фишечками "инновационного бизнеса", хотя Томская область родина Трубы

Оптимизация довела до того, что тело умершего в одном из санаториев пенсионера лишь через неделю нашли



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re:
!!!!-TO Q!TODA!!!& написал 14.09.2017 23:12
"Нужно разрабатывать специальную, сибирскую формулу асфальта - но кому этим заниматься? Не СО РАН же в Новосибирском или Томском Академгородках? У них и так заказов от Роснефти и Транснефти хватает, надо же скорее опустошать недра, пока иностранный клиент имеется, - а тут какие-то дороги местные... "
- Таик безумные вчонкины, как самая умная часть бесноватой гав-нолигенции - таки озабочена больше тем, как бы развалить страну, отдать ее амерам на съедение и свалить нах в Израиль или - там - амеропитекию... То таки да! Они еще СССР разваливали и теперь не могут таки остановиться... То таки да...
Ответить
(без названия)
ужосс! написал 14.09.2017 17:52
одну дырку нашли на всю Сибирь, да и то где-то в подворотне
Ответить
Д.Ч.
.Дмитрий г..Запорожье.. написал 14.09.2017 16:54
Ну так кто в мире не знает,что ...умом кацапа не понять,либо с умом кацапы не знакомы...И чего кацапье обижается,когда оное кацапье называют недочеловеками(кацапорылыми макакми)?Недочеловеки и есть.Ни добавить,ни убавить.
Ответить
Ха-ха-ха
gggg написал 14.09.2017 16:53
> Дороги в Сибири ... - ужасные.
.
В Тюмени дороги отличные, гладкие, ровные, с бордюрами из полированого гранита.
Тротуары в плитке.
И, в принципе, в Сургуте, Нижневартовске, Новом Уренгое - навряд ли хуже.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужна ли России прогрессивная шкала подоходного налога?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сына мэра Махачкалы полностью оправдали за драку с полицейскими
Сына мэра Махачкалы полностью оправдали за драку с...
13.09.2017
Юрий Болдырев: как власть уничтожает Академию наук
Юрий Болдырев: как власть уничтожает Академию наук
15.09.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ЕСПЧ пообещал разобраться с блокировками российских сайтов (1)
Наталья Синдеева похвалила себя за свободу слова, а о прочих оппозиционных СМИ забыла (0)
Национальный Лидер сами планируют-с пиарно пострелять в Ленинградской области (5)
На Москву накинулся шквалистый ветер, ожидаются гроза, потоп и пробки (4)
В парижском метро исламист пытался зарезать военных патрульных (0)
Нефть опять предательски для сырьевой империи Путина дешевеет (3)
Жители Алтайского края воруют ради металлолома уже водонапорные башни (3)
В метро Лондона прогремел взрыв (2)
В России могут ввести налог для AliExpress, Amazon и eBay (3)
Правительство РФ хочет отказаться от гуманитарной помощи ДНР и ЛНР (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Прo Этo
Дарья Митина Дарья Митина: Слава Чеснoку
Дарья Митина Дарья Митина: Кантoра пишет
Максим Калашников Максим Калашников: Навальный сам подложил себе "дерьмократическую" свинью
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss