В Омске картошку сажают прямо в асфальтные пробоины, урожаи ожидаются невиданные

Часть урожая картофеля омичам пришлось потратить на заделывание дорожной ямы - фотография "заплатки" появилась вечером 13 сентября в группе "ЧП Омск" в социальной сети "ВКонтакте". "Ул. 50 лет Октября, 118. Заделали яму картошкой", - такой комментарий сопровождает изображение. Неизвестный высыпал в яму мелкий картофель и утрамбовал.
В комментариях интернет-пользователи шутят про "XXI век - век технологий", "биоматериалы", за которыми "будущее", и про "нанотехнологии".
Но в целом плохое состояние омских дорог уже давно вызывает разве что грустный смех у местных жителей. В марте 2016 года автолюбители даже писали жалобу президенту РФ Владимиру Путину на бездействие местных властей в сфере дорожного ремонта. Сообщалось, что омичам, чтобы передвигаться по городу, приходилось самостоятельно выталкивать троллейбусы и автобусы из луж и ям.
В 2015 году жители города благодарили "дорожную фею" Олесю Бобрусь, по ночам засыпавшую выбоины щебнем и песком, в то время как в мэрии были недовольны такой инициативой и обвиняли девушку в ремонте "не по ГОСТу". Позднее в городе появился ее последователь - "дорожный эльф" Андрей Гребенщиков.
Качество же официальных ремонтных работ на омских дорогах оставляло желать лучшего: в ноябре того же года дорожные рабочие прославились на всю страну тем, что клали асфальт прямо в лужи. Главный дорожник Омска, правда, защитил своих подчиненных и пояснил, что речь шла не о горячем асфальте, а о холодной асфальтной крошке.
В мае 2017 года Минтранс пригрозил лишить Омскую область госсподдержки за некачественный ремонт дорог, так как выяснилось, что во многих случаях ремонта хватало лишь на несколько месяцев.
От редакции: Дороги в Сибири, чего не может не знать и Путин, там недавно побывавший, - ужасные. Километра без рытвин и выбоин не сыскать ни в городе любом, на вскидку, ни за его пределами, тем более. Улучшить дороги никто даже не пытается, а субконтинентальный климат конечно же не помогает. Нужно разрабатывать специальную, сибирскую формулу асфальта - но кому этим заниматься? Не СО РАН же в Новосибирском или Томском Академгородках? У них и так заказов от Роснефти и Транснефти хватает, надо же скорее опустошать недра, пока иностранный клиент имеется, - а тут какие-то дороги местные... Тем временем частый травматизм и ДТП (выше в два раза, чем по центральной России) имеют здесь самую прямую связь с качеством дорожного покрытия. Это, однако не мешает тому же губернатору Томской области Жвачкину заниматься расточительной показухой, укладывая "московскую" плитку на проспекте Ленина, в то время, как 90% дорог в Томске и области - вот такого же качества, как и в Омске. Впрочем, об этом скоро будет на ФОРУМе.мск отдельный материал с фотографиями.
Д.Ч.
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!!!!-TO Q!TODA!!!& написал 14.09.2017 23:12
- Таик безумные вчонкины, как самая умная часть бесноватой гав-нолигенции - таки озабочена больше тем, как бы развалить страну, отдать ее амерам на съедение и свалить нах в Израиль или - там - амеропитекию... То таки да! Они еще СССР разваливали и теперь не могут таки остановиться... То таки да...
ужосс! написал 14.09.2017 17:52
.Дмитрий г..Запорожье.. написал 14.09.2017 16:54
gggg написал 14.09.2017 16:53
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В Тюмени дороги отличные, гладкие, ровные, с бордюрами из полированого гранита.
Тротуары в плитке.
И, в принципе, в Сургуте, Нижневартовске, Новом Уренгое - навряд ли хуже.