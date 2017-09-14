Антидопинговые агентства 17 стран призвали отстранить Россию от Олимпиады в Южной Корее

Семнадцать национальных антидопинговых агентств призвали Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить сборную России от участия в Зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Как сообщает британское издание Guardian, об этом говорится в совместном заявлении сделанном по итогам встречи членов Национальных антидопинговых организаций (NADO), прошедшей в Денвере (штат Колорадо, США). Среди участников встречи были руководители антидопинговых организаций США, Великобритании и Канады.

"Невозможность провести полное и тщательное расследование по делу об употреблении допинга российскими спортсменами создает опасность для "чистых" атлетов на Играх-2018… У нас есть серьезные сомнения, что Олимпиада-2018 будет "чистой" из-за неполного расследования применения допинга российскими спортсменами на Играх-2014 в Сочи и с учетом недостаточных результатов тестирования за последние четыре года", - говорится в заявлении.

Отмечается, что члены NADO не против выступления ряда россиян на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом, но при тщательном допинг-контроле.