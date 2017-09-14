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Московский листок

Антидопинговые агентства 17 стран призвали отстранить Россию от Олимпиады в Южной Корее

Опубликовано 14.09.2017 в разделе комментариев 8

Антидопинговые агентства 17 стран призвали отстранить Россию от Олимпиады в Южной Корее

Семнадцать национальных антидопинговых агентств призвали Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить сборную России от участия в Зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Как сообщает британское издание Guardian, об этом говорится в совместном заявлении сделанном по итогам встречи членов Национальных антидопинговых организаций (NADO), прошедшей в Денвере (штат Колорадо, США). Среди участников встречи были руководители антидопинговых организаций США, Великобритании и Канады.

"Невозможность провести полное и тщательное расследование по делу об употреблении допинга российскими спортсменами создает опасность для "чистых" атлетов на Играх-2018… У нас есть серьезные сомнения, что Олимпиада-2018 будет "чистой" из-за неполного расследования применения допинга российскими спортсменами на Играх-2014 в Сочи и с учетом недостаточных результатов тестирования за последние четыре года", - говорится в заявлении.

Отмечается, что члены NADO не против выступления ряда россиян на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом, но при тщательном допинг-контроле.

 



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
Ка-Се написал 15.09.2017 09:47
Опять деньги делят.
Или танцы танцуют? :))
После переворота у нас спортсменов нет.
Есть профессиональные игроки на рынке.
Вот пусть они и переживают из за недополученной прибыли.
Профессиональный спорт это убивание себя самого ради бабла.
А мне по бубну.
ЗЫ:
Хотя, хождение ежедневно на 9-ти часовую каторгу такое же убивание себя ради бабла.
Зато хорошо что антидопинговая контора не наезжает.
Суммы понимашь не те, а то бы наехали:)))))
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(без названия)
стоик921 написал 14.09.2017 21:58
Так опозорить Россию мог только сортирный Карлик?
Привык к беззаконию и безнравственности ?
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(без названия)
стоик923 написал 14.09.2017 19:56
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Почему только 17?
RS написал 14.09.2017 19:00
А где же пресловутая атлантическая (натовская) солидарность?
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(без названия)
ничего страшного написал 14.09.2017 17:57
Ничего страшного. Пахан Плешивый пригласит спортсменов из дружественного Гондураса - и в Путлерстане проведут собственную олимпиадку. Тоже мне, проблема!
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Re:
ужасный ватник написал 14.09.2017 17:49
молодцы . деньги бюджета сберегли . зато на тот конгресс пригласили
американского судью , вынесшего смертный приговор царни .
хотя весь мир видел на фото , что он этого не делал .
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(без названия)
Это еще что написал 14.09.2017 16:58
российских судей не пригласили на IV конгресс Всемирной конференции по конституционному правосудию - это крест на их статусе в мировом восприятии
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 14.09.2017 15:55
Как это отстранить? А кто, когда и на каких условиях эту некую "Россию" принимал в олимпийское движение, насквозь прогнившее допингами и коммерцией, что не имеет ничего общего с настоящим Олимпийским движением, а?
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