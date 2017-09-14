Антидопинговые агентства 17 стран призвали отстранить Россию от Олимпиады в Южной Корее

Семнадцать национальных антидопинговых агентств призвали Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить сборную России от участия в Зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Как сообщает британское издание Guardian, об этом говорится в совместном заявлении сделанном по итогам встречи членов Национальных антидопинговых организаций (NADO), прошедшей в Денвере (штат Колорадо, США). Среди участников встречи были руководители антидопинговых организаций США, Великобритании и Канады.
"Невозможность провести полное и тщательное расследование по делу об употреблении допинга российскими спортсменами создает опасность для "чистых" атлетов на Играх-2018… У нас есть серьезные сомнения, что Олимпиада-2018 будет "чистой" из-за неполного расследования применения допинга российскими спортсменами на Играх-2014 в Сочи и с учетом недостаточных результатов тестирования за последние четыре года", - говорится в заявлении.
Отмечается, что члены NADO не против выступления ряда россиян на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом, но при тщательном допинг-контроле.
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Ка-Се написал 15.09.2017 09:47
Или танцы танцуют? :))
После переворота у нас спортсменов нет.
Есть профессиональные игроки на рынке.
Вот пусть они и переживают из за недополученной прибыли.
Профессиональный спорт это убивание себя самого ради бабла.
А мне по бубну.
ЗЫ:
Хотя, хождение ежедневно на 9-ти часовую каторгу такое же убивание себя ради бабла.
Зато хорошо что антидопинговая контора не наезжает.
Суммы понимашь не те, а то бы наехали:)))))
стоик921 написал 14.09.2017 21:58
Привык к беззаконию и безнравственности ?
стоик923 написал 14.09.2017 19:56
RS написал 14.09.2017 19:00
ничего страшного написал 14.09.2017 17:57
ужасный ватник написал 14.09.2017 17:49
американского судью , вынесшего смертный приговор царни .
хотя весь мир видел на фото , что он этого не делал .
Это еще что написал 14.09.2017 16:58
Василий(4) написал 14.09.2017 15:55