Союзное государство РФ и Белоруссии существует только на военных учениях

Легенда начавшихся 14 сентября учений "Запад-2017", тема которых - "Подготовка и применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", гласит, что на территорию Белоруссии и в анклав РФ в Калининградской области проникли террористы из трех "стран-агрессоров": Вейшнории, Весбарии и Лубении. Они пытаются расколоть Союз, ухудшить социально-экономическую обстановку в Белоруссии и добиться там смены руководства.

Условный противник коалиции из этих трех стран уже находится в пределах реальных границ Белоруссии. Да и сама независимая Вейшнория расположена в северо-западной части территории Белоруссии. Весбария находится на территории Литвы и Латвии, Лубения - в Литве и Польше.

Руководство Союзного государства, считая, что главной причиной обострения ситуации стало стремление этих трех стран дестабилизировать обстановку на территории Белоруссии и добиться ухудшения ее отношений с Россией, сразу же начало переброску войск в эти проблемные районы. ВВС и ПВО блокируют воздушные каналы снабжения противника, а затем должны начать операцию по их уничтожению с одновременным блокированием всего района боевых действий силами Балтийского флота, который воспрепятствует отходу условного противника по морю.

По официальным данным Минобороны РФ, в учениях принимают участие лишь 12,7 тысяч военнослужащих: 7,2 тыс. от Белоруссии и 5,5 тыс. от России, не считая десятков самолетов и вертолетов, сотен танков и другой бронетехники, реактивных систем залпового огня, минометов и 10 кораблей.

Однако в Минобороны Германии предупреждают, что эти цифры далеки от действительности. Указанное количество солдат уменьшено для того, чтобы Россия могла обойти свои обязательства, которых она обязана придерживаться как член ОБСЕ, пишет немецкая Frankfurter Allgemeine. А реальную численность российских военнослужащих на этих учениях министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен оценила более чем в 100 тыс. На прошлогодних осенних учениях "Кавказ" Россия также специально занизила число военнослужащих: уже потом российская армия без лишнего шума признала, что в учениях на различных полигонах участвовали не 12,5 тыс. солдат, а свыше 120 тыс, цитирует данные немецкого издания сайт InoPressa.

По сценарию, вся эта военная армада должна остановить сепаратистов, которые при поддержке вымышленных соседних государств захватили Вейшнорию - часть территории Белоруссии.

Однако вымышленная Вейшнория (от литовско-прусского имени Вайшнор, что значит "хлебосольный") не просто взяла и родилась в головах военных стратегов - для ее появления были реальные предпосылки.

Вымышленная Вейшнория находится на северо-западе Белоруссии, включая в себя почти всю Гродненскую область, северо-западную часть Минской области и западную часть Витебской области. 29 августа на брифинге в Минске первый замминистра обороны, начальник Генштаба Белоруссии генерал-майор Олег Белоконев озвучил для широкой общественности легенду учений и показал карту Вейшнории. И она совпала с электоральной картой противника Александра Лукашенко - оппозиционного политика, главы партии Белорусский Народный Фронт Зенона Позняка, баллотировавшегося на пост президента страны на выборах 1994 года. Тогда большой процент населения, проживающего в пределах выдуманной Вейшнории проголосовал за этого оппонента Лукашенко.

К тому же в прошлом территория Вейшнории, как и Западная Украина, входила в состав Польши. До сегодняшнего дня там проживает много католиков, многие из которых так называемое "польское меньшинство".

Представляя журналистам легенду будущих учений и карту выдуманной страны, первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Олег Белоконев произнес фразу: "Мне вот интересно, о чем будут говорить дальше?"

Имел ли в виду военачальник реакцию официальных лиц страна Европейского Союза или своих западных коллег по вооруженным силам, неизвестно. Но в Сети мгновенно подхватили идею создания нового государства: в Википедии появилась страничка, посвященная государству Вейшнория, появились флаг и герб этой страны, собственный сайт, на котором уже указано, что Вейшнория была принята в НАТО. В Twitter был создан аккаунт МИД Вейшнории, который стал выдавать паспорта и гражданство этой страны.

От редакции: Учения устрашения "Евросодома" и дядюшки Сэма, конечно же, предсказуемы, учитывая "мудрую" внешнюю политику силовигархии и конкретно Путина - но давайте-ка посмотрим, что творит сама силовигархия как правящий класс в направлении "союзности" с Белоруссией. А тут мы обнаруживаем факторы, работающие на развал и без того иллюзорного союза - гораздо сильнее мифических сепаратистов и внутренних либералов Белоруссии. Газпром - вот кто подлинный сепаратист в данном государственном псведообразовании. Вот, майская информация, например. Контрактная цена для белорусских потребителей «Газпрома» ($132 за 1 тыс. куб. м) по межправительственному соглашению от 2011 года рассчитывается в долларах как сумма тарифа на газ в Ямало-Ненецком АО (около $36 по курсу на 1 января), транспортировки до Белоруссии (около $90) и хранения в российских ПХГ (около $6). А Минск вполне справедливо хочет платить по логичной для союзного государства «равнодоходной цене», которую рассчитывает как стоимость газа на рынке Германии минус стоимость транспортировки по польскому ($9 за 1 тыс. куб. м) и белорусскому ($12 за 1 тыс. куб. м) участкам газопровода Ямал — Европа, а также экспортной пошлины (30%).

Силовигархия шантажирует ценой на газ Белоруссию - с каких, интересно, позиций? Это вот и есть "союзное государство"? Может, попробовать не эту карликовую пародию на СССР, а подлинный союз социалистических республик построить - но без нынешнего правящего паразитарного класса? Такая мысль возникает у любого здравомыслящего гражданина при виде бряцания оружием под командованием нефтяных миллиардеров, обирающих соседку-Белоруссию. И тогда тоже сводная армия понадобится - но не для бутафории и устрашения мифического внешнего врага, а для "раскулачивания" врага внутреннего, узурпировавшего богатства советских недр (принадлежащих Белоруссии точно так же, как и РФ) и на основе своей целесообразности в продаже этих богатств выстраивающего внешнюю политику.

Д.Ч.

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