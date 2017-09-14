Сайт "Компромат" попал под каток Роскомнадзора

Сайты Comporomat.ru и kompromat.ru стали недоступны для российских пользователям, доступ к ним заблокирован, пишут "Ведомости". Сейчас при входе на сайт появляется надпись, что что доступ к нтернет-ресурсу "ограничен в соответствии с требованиями законодательства и/или во исполнение решения суда".

Издание отмечает, что доступ к одной из страниц compromat.ru ограничен по решению Дорогомиловского районного суда Москвы в апреле этого года. О какой именно странице идет речь, не сообщается. Уточняется лишь, что ресурс внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Иск был подан в начале января от двух физических лиц — Ю. В. Хлебникова и Ю. Н. Гущина к компании Андрея Рутберга Neave Limited, которая в 2010 году купила "Компромат.ру".

"Если судить по базе «Компромат.ру», иск к ресурсу, скорее всего, подали основатели группы «Гута» Юрий Гущин и Юрий Хлебников. Еще в 2004 г. «Компромат» опубликовал статью «Кто владеет «Гута-банком», где указал что у Гущина и Хлебникова якобы имеются многочисленные судимости", - отмечает издание.

Представитель Роскомнадзора и администраторы сайта не ответили на запрос "Ведомостей".