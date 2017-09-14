Сайт "Компромат" попал под каток Роскомнадзора

Сайты Comporomat.ru и kompromat.ru стали недоступны для российских пользователям, доступ к ним заблокирован, пишут "Ведомости". Сейчас при входе на сайт появляется надпись, что что доступ к нтернет-ресурсу "ограничен в соответствии с требованиями законодательства и/или во исполнение решения суда".
Издание отмечает, что доступ к одной из страниц compromat.ru ограничен по решению Дорогомиловского районного суда Москвы в апреле этого года. О какой именно странице идет речь, не сообщается. Уточняется лишь, что ресурс внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Иск был подан в начале января от двух физических лиц — Ю. В. Хлебникова и Ю. Н. Гущина к компании Андрея Рутберга Neave Limited, которая в 2010 году купила "Компромат.ру".
"Если судить по базе «Компромат.ру», иск к ресурсу, скорее всего, подали основатели группы «Гута» Юрий Гущин и Юрий Хлебников. Еще в 2004 г. «Компромат» опубликовал статью «Кто владеет «Гута-банком», где указал что у Гущина и Хлебникова якобы имеются многочисленные судимости", - отмечает издание.
Представитель Роскомнадзора и администраторы сайта не ответили на запрос "Ведомостей".
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ЗабытьОлохотронеВласти написал 15.09.2017 14:32
Система полностью управляемого нужного власти результата создана уже давно. Об этом писали ее создатели. В ней есть секретная часть программы, с доступом ко всем ресурсам, с оптимизацией принятия решений.
Помните идиотизм с публичным показом 146%. Это доказательство фальсификации, ибо в ручном режиме такой бред не прошел бы.
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Вообщем так. Надоело писать одно и тоже. Кратко суть дам.
Существует порочный круг узурпации власти.
Власть-Правила Лохотрона-ПроцедураВыборов-Суд-Власть
Власть пишет программу выборов для получения нужного результата, затем уголовники типа Кириенко, в служебное время, за наши деньги, нашим губернаторам обьясняют, что они должны делать для результата два по 70%. Это уголовное преступление власть уже не скрывает. Она беспредельничает, играет во банк, на последние.
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Ясно, что суета вокруг кандидатов, проверок результатов бессмысленна. Они при голосовании 100% против Пу, напишут 10% против и отправят вас в суд. Там все и утонет с потрохами. Ибо суд, следствие, менты - это купленные на корню слуги режима. Победить на таких выборах невозможно в принципе. Все кто в них участвует - соучастники преступления, они продлевают жизнь мафии узурпаторов. Это ясно. Но затем, идиоты-совки-протестанты делают ставку - авось повезет в следующий раз. Мы тут сдохнем, последние силы бросим на прорыв.
Это есть поведение провокаторов, идиотус-советикус.
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Чтобы разорвать порочный круг узурпации власти нужно - ВЫЙТИ из этого круга.
Только так можно победить. Нужно не участвовать в схеме правил Лохотрона. Нужно, и это законно реально возможно, создать независимую от любой власти систему голосований. Она не будет признана мафией. Но это не имеет значения. Важно, чтобы легитимность была в глазах участников такой системы выборов..
Подробнее можно прочитать в коментах на этом сайте.
_www.forum-msk.org/material/kompromat/13679728.html _
Статья 2017-09-09 _ Контроль результатов выборов _
Комент _Есть иное предложение по борьбе с Лохотроном выборов _
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Это верный путь борьбы. Его нужно понять, глубоко осознать все последствия такого метода-инструмента.
Tormessenger написал 15.09.2017 13:51
Qubes OS_Tails_Tor Browser_Tormessenger_OnionShare_onion domen_
В домене .onion , можно иметь бесплатный свой сайт, с анонимным доступом, доску обьявлений. Проверка показала, что указанные сайты читаются без проблем.
Есть и доступ к библиотеке флибуста www.flibustahezeous3.onion
Есть анонимный поисковик как в обычном интернете, так и своем домене .onion Этот домен выделен только, исключительно для систем типа Tor, с анонимным доступом, с анонимными сайтами.
старик написал 15.09.2017 08:45
Разглогольствующий написал 15.09.2017 04:01
надвигаются президентские выборы написал 14.09.2017 21:47
агония путлеровского режима написал 14.09.2017 17:51