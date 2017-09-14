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Московский листок

Сайт "Компромат" попал под каток Роскомнадзора

Опубликовано 14.09.2017 в разделе комментариев 6

цензура интернет роскомнадзор
Сайт "Компромат" попал под каток Роскомнадзора

Сайты Comporomat.ru и kompromat.ru стали недоступны для российских пользователям, доступ к ним заблокирован, пишут "Ведомости". Сейчас при входе на сайт появляется надпись, что что доступ к нтернет-ресурсу "ограничен в соответствии с требованиями законодательства и/или во исполнение решения суда".

Издание отмечает, что доступ к одной из страниц compromat.ru ограничен по решению Дорогомиловского районного суда Москвы в апреле этого года. О какой именно странице идет речь, не сообщается. Уточняется лишь, что ресурс внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Иск был подан в начале января от двух физических лиц — Ю. В. Хлебникова и Ю. Н. Гущина к компании Андрея Рутберга Neave Limited, которая в 2010 году купила "Компромат.ру".

"Если судить по базе «Компромат.ру», иск к ресурсу, скорее всего, подали основатели группы «Гута» Юрий Гущин и Юрий Хлебников. Еще в 2004 г. «Компромат» опубликовал статью «Кто владеет «Гута-банком», где указал что у Гущина и Хлебникова якобы имеются многочисленные судимости", - отмечает издание.

Представитель Роскомнадзора и администраторы сайта не ответили на запрос "Ведомостей".

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Re: В мордовии аж 90% стада проголосовали за волкова
ЗабытьОлохотронеВласти написал 15.09.2017 14:32
Это бред. Чем выше % , тем больше Ложь.
Система полностью управляемого нужного власти результата создана уже давно. Об этом писали ее создатели. В ней есть секретная часть программы, с доступом ко всем ресурсам, с оптимизацией принятия решений.
Помните идиотизм с публичным показом 146%. Это доказательство фальсификации, ибо в ручном режиме такой бред не прошел бы.
-
Вообщем так. Надоело писать одно и тоже. Кратко суть дам.
Существует порочный круг узурпации власти.
Власть-Правила Лохотрона-ПроцедураВыборов-Суд-Власть
Власть пишет программу выборов для получения нужного результата, затем уголовники типа Кириенко, в служебное время, за наши деньги, нашим губернаторам обьясняют, что они должны делать для результата два по 70%. Это уголовное преступление власть уже не скрывает. Она беспредельничает, играет во банк, на последние.
-
Ясно, что суета вокруг кандидатов, проверок результатов бессмысленна. Они при голосовании 100% против Пу, напишут 10% против и отправят вас в суд. Там все и утонет с потрохами. Ибо суд, следствие, менты - это купленные на корню слуги режима. Победить на таких выборах невозможно в принципе. Все кто в них участвует - соучастники преступления, они продлевают жизнь мафии узурпаторов. Это ясно. Но затем, идиоты-совки-протестанты делают ставку - авось повезет в следующий раз. Мы тут сдохнем, последние силы бросим на прорыв.
Это есть поведение провокаторов, идиотус-советикус.
-
Чтобы разорвать порочный круг узурпации власти нужно - ВЫЙТИ из этого круга.
Только так можно победить. Нужно не участвовать в схеме правил Лохотрона. Нужно, и это законно реально возможно, создать независимую от любой власти систему голосований. Она не будет признана мафией. Но это не имеет значения. Важно, чтобы легитимность была в глазах участников такой системы выборов..
Подробнее можно прочитать в коментах на этом сайте.
_www.forum-msk.org/material/kompromat/13679728.html _
Статья 2017-09-09 _ Контроль результатов выборов _
Комент _Есть иное предложение по борьбе с Лохотроном выборов _
-
Это верный путь борьбы. Его нужно понять, глубоко осознать все последствия такого метода-инструмента.
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Ставьте Torbrowser и читайте
Tormessenger написал 15.09.2017 13:51
Чтобы спрятать факт использования этого браузера, нужно включить через меню вверху режим fte, obfs4...какой работает тот и ставить. Напоминаю, что браузеры этого семейства есть для любой системы. Они наиболее безопасны и более просты чем аналоги.
Qubes OS_Tails_Tor Browser_Tormessenger_OnionShare_onion domen_
В домене .onion , можно иметь бесплатный свой сайт, с анонимным доступом, доску обьявлений. Проверка показала, что указанные сайты читаются без проблем.
Есть и доступ к библиотеке флибуста www.flibustahezeous3.onion
Есть анонимный поисковик как в обычном интернете, так и своем домене .onion Этот домен выделен только, исключительно для систем типа Tor, с анонимным доступом, с анонимными сайтами.
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(без названия)
старик написал 15.09.2017 08:45
Кто будет эту ***** вешать на реях? Посмотрите на последние выборы.Двуногое Холуйско- рабское быдло поголовно голосует за своих поработителей. В мордовии аж 90% стада проголосовали за волкова. Раша безвозвратно погружается в пучину безвременья. Ничтожная страна с ничтожным быдлом!!!
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Перспектива
Разглогольствующий написал 15.09.2017 04:01
Государство, есть машина подавления в интересах правящего класса и его верхушки. "Винтиками" машины подавления являются чиновники, а чиновники имеют ФИО и так далее. Действия цензуры, в данном случае чиновников Роскомнадзора, направлены на блокирование и сокрытие информации о совершении деяний, представителями правящего класса, вызывающих возмущение, рознь и т.д. у не принадлежащих к правящему классу, и в интересах этого самого класса и их представителей. Однако не удастся скрывать всю инфу или долго скрывать. Более того, ощущая последствия действий, люди будут искать причины и неизбежно найдут и распространят инфу о найденных причинах, то есть событиях, не с этого сайта, так с других, не по интернету, так печатно или устно, или иным способом. Учитывая законы исторического развития и реалии нашей жизни, впереди ждут эволюционные или революционные изменения. Возможные вектора развития событий разные. Но некоторые из векторов развития событий, включают в себя события, от мягкой люстрации гос. аппарата, до применения жесточайших мер. От точечных мер, в отношении единиц, до массовых и массы. Весь вопрос в том, Сколько зла и ненависти посеют своими деяниями, и их сокрытием в том числе, в массах. Представьте себе, что свершились изменения, ранее сокрытая (заблоктрованная и накопленная валом) информация, единомоментно, полным, накопленным объемом "выливается" на народ. Требования расправы или получения сатисфакции с врагов народа, в массе неизбежны. Но ведь народу укажут и на тех кто работал в интересах тех кто совершил деяния вызвавшие рознь и ненависть. Чего потребуют массы?! Установления ФИО, следствия и .....? А как вы думаете, в случае изменений, полит. репрессированные, выйдя из застенков и соответственно вошедшие во власть, все как один простят своих обидчиков?
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Убрали "Евроновости" с телеканала "Культура", теперь прикрыли этих,
надвигаются президентские выборы написал 14.09.2017 21:47
.
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(без названия)
агония путлеровского режима написал 14.09.2017 17:51
Точно, заблокирован - воры ссут и руками Рыбнадзора блокируют доступ к тем ресурсам, где можно почитать о том, как эти путенские воры шуршат на ниве разграбления страны. До этого был заблокирован сайт www.rospres.com, где тоже выкладывались воровские схему путенских подельников. Эти cуки думают, что таким образом они сделаются белыми и пушистыми. А мне кажется: чем дольше будет длиться агония путенского режима, тем больше воров будет болтаться на реях, потому как проозрение/отрезвление постепенно зреет, накапливается, и - взорвется так, что воры с попами пожалеют о том дне, когда они родились. Все развивается по спирали - ничто не ново под Луной.
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