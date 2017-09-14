Ленинградские торгцентры едва начали оправляться после "атак" телефонного терроризма

ТЦ «Июнь» в Петербурге, эвакуированный ранее, открыли. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Также в данный момент снимается оцепление с «Галереи».
Днем в Петербурге эвакуировали минимум 18 крупных торговых комплексов. Источник в правоохранительных органах сообщил «Росбалту», что проверяется информация о заминировании.
За последние дни в Москве и ряде других городов поступали многочисленные звонки о заминировании различных объектов. Так, в столице были эвакуированы более 100 тыс. человек. Сегодня в Москве проверяют информацию о минировании школ.
Тем временем появилась информация, что волна звонков с угрозами минирования по всей России была инициирована из-за рубежа лицами, связанными с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещено в РФ), об этом заявил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах.
Всех звонивших объявят в международный розыск, данные об этих людях не предаются гласности в интересах следствия, добавил он.
В то же время источник "Интерфакса" сообщает, что практически все звонки с сообщениями об угрозе взрывов в российских городах поступали по интернет-каналам с территории Украины. По его данным, фонетический анализ сообщений позволил также сделать вывод о принадлежности абонентов к соседнему государству.
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