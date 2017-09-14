К экс-владельцу Черкизона нагрянули "маски-шоу"

Правоохранительные органы провели обыски по 12 адресам экс-владельца бывшего Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, адвокат Александр Добровинский на своей странице в "Фейсбуке". "Задействованы десятки человек. Ищут что-то, что не могут найти. Я только что говорил с ним по телефону. Человек в шоке. Что это? Из-за брата?", - написал он.

В свою очередь, агентство Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщает, что обыски связаны с убийством предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилёва весной 2016 года.

"Следственные действия проводят сотрудники центрального аппарата Следственного комитета в рамках расследования уголовного дела об убийстве Брилёва и Савкина, по обвинению в совершении которого арестован брат Исмаилова Рафик", - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали об аресте брата Исмаилова - Рафика по подозрению в убийстве владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва.

Двойное убийство было совершено 16 мая 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье. Исмаилову и его подельнику Мехману Керимову ГСУ СК по Московской области уже предъявило обвинение по статье "Убийство двух и более лиц".

По данным СК, мотивом расстрела мог стать финансовый спор Р.Исмаилова и убитого В.Савкина, а учредитель "Люблино моторс" мог стать случайной жертвой.

Сам Тельман Исмаилов в декабре 2015 года Арбитражным судом Москвы был признан банкротом. В марте этого года суд открыл процедуру реализации его имущества.

Исмаилов – основатель холдинга АСТ, в который в разные годы входили часть Черкизовского рынка, ресторан «Прага» на Арбате, бизнес-центр «Военторг» на Воздвиженке, гостиница Mardan Palace в турецкой Анталье и другая недвижимость на 1,5 млн кв. м, а также ряд других активов.

По состоянию на 2007 году Исмаилов занимал 144 место в рейтинге богатейших бизнесменов России с 600 миллионами долларов.