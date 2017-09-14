Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

К экс-владельцу Черкизона нагрянули "маски-шоу"

Опубликовано 14.09.2017 в разделе комментариев 1

К экс-владельцу Черкизона нагрянули "маски-шоу"

Правоохранительные органы провели обыски по 12 адресам экс-владельца бывшего Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, адвокат Александр Добровинский на своей странице в "Фейсбуке". "Задействованы десятки человек. Ищут что-то, что не могут найти. Я только что говорил с ним по телефону. Человек в шоке. Что это? Из-за брата?", - написал он.

В свою очередь, агентство Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщает, что обыски связаны с убийством предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилёва весной 2016 года.

"Следственные действия проводят сотрудники центрального аппарата Следственного комитета в рамках расследования уголовного дела об убийстве Брилёва и Савкина, по обвинению в совершении которого арестован брат Исмаилова Рафик", - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали об аресте брата Исмаилова - Рафика по подозрению в убийстве владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва.

Двойное убийство было совершено 16 мая 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье. Исмаилову и его подельнику Мехману Керимову ГСУ СК по Московской области уже предъявило обвинение по статье "Убийство двух и более лиц".

По данным СК, мотивом расстрела мог стать финансовый спор Р.Исмаилова и убитого В.Савкина, а учредитель "Люблино моторс" мог стать случайной жертвой.

Сам Тельман Исмаилов в декабре 2015 года Арбитражным судом Москвы был признан банкротом. В марте этого года суд открыл процедуру реализации его имущества.

Исмаилов – основатель холдинга АСТ, в который в разные годы входили часть Черкизовского рынка, ресторан «Прага» на Арбате, бизнес-центр «Военторг» на Воздвиженке, гостиница Mardan Palace в турецкой Анталье и другая недвижимость на 1,5 млн кв. м, а также ряд других активов.

По состоянию на 2007 году Исмаилов занимал 144 место в рейтинге богатейших бизнесменов России с 600 миллионами долларов.

 



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Виктор + написал 15.09.2017 10:44
Не перестаешь удивляться нравами русских бизнесменов.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужна ли России прогрессивная шкала подоходного налога?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сына мэра Махачкалы полностью оправдали за драку с полицейскими
Сына мэра Махачкалы полностью оправдали за драку с...
13.09.2017
Юрий Болдырев: как власть уничтожает Академию наук
Юрий Болдырев: как власть уничтожает Академию наук
15.09.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ЕСПЧ пообещал разобраться с блокировками российских сайтов (1)
Наталья Синдеева похвалила себя за свободу слова, а о прочих оппозиционных СМИ забыла (0)
Национальный Лидер сами планируют-с пиарно пострелять в Ленинградской области (5)
На Москву накинулся шквалистый ветер, ожидаются гроза, потоп и пробки (4)
В парижском метро исламист пытался зарезать военных патрульных (0)
Нефть опять предательски для сырьевой империи Путина дешевеет (3)
Жители Алтайского края воруют ради металлолома уже водонапорные башни (3)
В метро Лондона прогремел взрыв (2)
В России могут ввести налог для AliExpress, Amazon и eBay (3)
Правительство РФ хочет отказаться от гуманитарной помощи ДНР и ЛНР (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Прo Этo
Дарья Митина Дарья Митина: Слава Чеснoку
Дарья Митина Дарья Митина: Кантoра пишет
Максим Калашников Максим Калашников: Навальный сам подложил себе "дерьмократическую" свинью
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss