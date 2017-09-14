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Московский листок

При обрушении породы под Ухтой погиб шахтёр

Опубликовано 14.09.2017 в разделе комментариев 0

нефть шахтёры коми
При обрушении породы под Ухтой погиб шахтёр

В поселке Ярега, расположенном недалеко от города Ухта в Республике Коми, произошел вывал куска породы в забое нефтешахты N1 НШУ "Яреганефть". На аварийном участке в момент обвала находилось шесть человек, один из них погиб. Тело рабочего уже подняли на поверхность, передает "КомиОнлайн". 

В пресс-службе Главного управления МЧС по Коми сообщили, что 14 сентября спасателям поступило сообщение об обрушении породы в проходческом забое шахты под Ухтой. Всего в шахте на момент инцидента было 109 человек. 

На место происшествия в оперативном порядке приехали подразделение ухтинского военизированного горноспасательного отряда из 13 человек и трех единиц техники и оперативная группа ухтинского местного пожарно-спасательного гарнизона. 

Тем временем в следственном управлении СК по Коми уже объявили о начале проверки по факту гибели рабочего. На шахту приехала следственно-оперативная группа, которая проведет осмотр места происшествия, изымет необходимую документацию и назначит ряд судебных экспертиз. Следователи также опрашивают свидетелей произошедшего. 

Как стало известно РБК, погибшего рабочего звали Александр Белоруков. "Он - друг нашей семьи. Я знаю, что он погиб", - подтвердила журналистам его знакомая. Другая подруга рабочего, Марина Скворцова, также подтвердила эту информацию. "Он пошел взять лопату в забой, и в этот момент случился обвал. Мой брат работает спасателем, он со своим взводом доставал его тело из-под завала и поднимал на поверхность", - рассказала женщина. 

Месторождение Тимано-Печоры - Ярегское разрабатывает нефтешахтное управление "Лукойл-Коми". Его эксплуатация началась в 1939 году. Тяжелая нефть месторождения залегает на глубине 165-200 м, она обладает очень высокой вязкостью при незначительном содержании газа и низком пластовом давлении, отмечает издание.

Напомним, последняя крупная авария, повлекшая за собой гибель шахтёров, произошла на руднике "Мир" компании "Алроса" в Якутии 4 августа. Шахту затопило водой, когда в ней было 151 человек. Большинство горняков удалось спасти. Восемь рабочих оказались заблокированы под землей, их судьба до сих пор неизвестна.

В "Алросе" отметили, что предпринятые в субботу и воскресенье попытки управляемого спуска воды не принесли результата. "Возникла угроза подтопления группировки насосных агрегатов на горизонте-210, а также выхода из строя систем энергоснабжения, вентиляции и освещения", - отмечается в сообщении.  

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