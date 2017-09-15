Экономист и публицист Юрий Болдырев о том. кто, как и зачем уничтожает Академию наук.
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Юрий Болдырев: как власть уничтожает Академию наук
Экономист и публицист Юрий Болдырев о том. кто, как и зачем уничтожает Академию наук.
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Наблюдательный написал 15.09.2017 19:42
Вадим написал 15.09.2017 16:56
фантомас забаненный написал 15.09.2017 14:30
фантомас забаненный написал 15.09.2017 13:37
Дживс и Вустер написал 15.09.2017 13:36
2×2=мечта написал 15.09.2017 12:49
открыть написал 15.09.2017 12:03
он уничтожил образование-уничтожил промышленность написал 15.09.2017 12:01
ВсеХорошоМаркиза написал 15.09.2017 10:10
Мы имеет борьбу за выживание людей науки путем сотрудничества с силами Зла, Лжи. Рабы системы могли организовать наступление на мафию, но не захотели рисковать тем что имели. Это моральное уродство, это трусость. Вина в этом на Академиках, на рулевых, на самоосознании рядовых ученых.
Хватит продавать мафии свой труд. Это позорище, что математики, програмисты - сами уничтожают свободу в интернете. Сами создают и обслуживают Технологии уничтожения прав людей. Публикуйте их фамилии.
ПОЗОР - предателям коренных интересов свободных граждан РФ.
Этот позор нужно не на бумаге декларировать, а посылать мерзавцев вдоль забора, прямо с порога. Руки им не подавать, в глаза им, в морду плевать. Наука невозможна на Лжи. Наука невозможна без свободы творчества и самоорганизации. Люди, которые лижут руки власти - не имеют права быть академиками, учеными.
В основе развития общества лежит Мораль, Этика. Они создают линию раздела допустимого и недопустимого поведения.
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Короче. Ученые, мать вашу, вы идиоты, вы давно и по сей день неадекватны ситуации. Ваше сознание - делает вас рабами системы.
Вас ...уничтожают, с вашего уничтожения номеклатура начала победное шествие по стране, захват собственности и власти в 90-х.
Но вы так и не смогли обьединиться вокруг. Только сообща ученые могут быть силой.
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Ученые, програмисты, технари - нужно создать независимую от любой власти систему принятия общих решений, голосований, выборов.
Нужна технология ГОЛОСОВАНИЙ. Юридически значимая, достоверная для всех участников голосования. Нужны доверенные лица такой системы. Авторитетные доверенные. Кто будет просеивать, отделять жуликов, слуг мафии - от честных моральных. Сообщество должно метить моральных уродов публично. Создать список слуг мафии, список моральных уродов. Без этого наука умрет. Наука не возможна на болоте Лжи.
Система голосований, принятия общих решений - не может быть зависимой от любой власти, не может быть частью пирамиды власти.
Захват и узурпация власти пирамидой мафии номенклатуры - это реальность. Игла КАЩЕЯ - это система выборов, голосований. Нам нужен инструмент, технология создания Единства, создания анти-мафиозной силы.
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Система Финансирования науки не может, не должна быть - ПИРАМИДОЙ. Власть политиканов над наукой возможна именно как пирамида. Для общества аналогично, нужно разделение властей.
Структура финансирования во всех развитых странах - это БОЧКА.
Наверху системы есть большое плоское дно бочки. Поэтому, пирамида мафии - это гарантия гибели науки, гарантия рабства.
Свойства системы науки заданы ее структурой и моралью ученых.
Ученые, для выживания посылайте мафию, не участвуйте в ее делах, саботируйте ее дела.
В ущерб себе разрушайте пирамиду Зла и Насилия. Рабам нечего терять, кроме своих цепей. Политиканов соглашателей с мафией - топите своим отказом от их дел, умышленным разрушением изнутри их дел, их блиндажей и опорных пунктов.
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Ученые, переходите в партизаны. Подпольная деятельность, анонимность - это гарантия безопасности честных людей в пирамиде с жестким отрицательным отбором. Действуйте, но не светитесь, не подставляйтесь в соцсетях, на бесполезных митингах. Это не работает.
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Власть подыхает, США начали активные мероприятия по уничтожению нашей мафии. Агония мафии будет продолжительной. Путиноиды будут орать спаси-умираю-помоги. Сегодня мафия уже нагнетает истерию - кругом враги. Звонки о минировании организаций - это есть сознательные активные мероприятия ФСБ по нагнетанию страха, для сплочения вокруг пахана всея руси, великого Пу. Это уже истерика.
Не путайте интересы народа, науки, развития общества, - с интересами мафиозного государства. Смерть мафии - это распад, уничтожение мафиозной системы управления.
Их смерть, это не смерть народа, не смерть науки. Не продлевайте жизнь мафии, если не можете активно сопротивляться, пассивно сопротивляйтесь исповедуя ПРАВДУ.
Помните, мафиозное государство невозможно реформировать на основе союза с правящей мафией номенклатуры ФСБ-КГБ-КПСС.
Рафик Кулиев написал 15.09.2017 10:01
Правдолюбченко написал 15.09.2017 08:32
Правдолюбченко написал 15.09.2017 08:27
!!!QQQTOTTOTTOT!!!@ написал 15.09.2017 03:32
- Таки какадемия наук приняла горячее участие в уничтожении СССР и Коммунизма - таки теперь очередь дошла и до нее... А что, абарзованое бы-дло думало все свалить в амеропитекию или таки отсидеться, пока страну ни уничтожат воры полностью? То таки да-аа?