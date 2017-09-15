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Московский листок

Юрий Болдырев: как власть уничтожает Академию наук

Опубликовано 15.09.2017 в разделе комментариев 13

Экономист и публицист Юрий Болдырев о том. кто, как и зачем уничтожает Академию наук.



Рейтинг:   4.20,  Голосов: 5
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Всего комментариев к статье: 13
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Re:
Наблюдательный написал 15.09.2017 19:42
Интересно как эта история подавалась широкой публике. Во-первых, в массмедиа утверждалось, что в термоядерных реакциях выделяется в очень много раз больше энергии чем в реакциях распада. И, во-вторых, что термоядерная реакция сходна с реакцией горения, поэтому ее можно лучше использовать, она может быть самоподдерживающийся. Но опираясь на самое минимальное знание легко видеть, что оба пункта не верны. В ходе реакций синтеза выделяется всего в несколько раз больше энергии чем при реакции распада урана, причем это табличные данные без учета энергии на преодоление силы кулона и данные по массе, плотность урана во много раз выше плотности дейтрия. Далее, основное отличие ядерных реакций от химических это большая длина свободного пробега частиц при ядерной реакции. Размер ядра во много раз меньше размера атома. Поэтому чтобы получить аналог горения и самоподдерживающийся реакции нужен огромный размер и огромное выделение энергии.
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СССР
Вадим написал 15.09.2017 16:56
Проект "российская феде рация" приближается к завершению - дети предательства поедают друг друга и сами себя.
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(без названия)
фантомас забаненный написал 15.09.2017 14:30
Кстати, в ролике есть кадры, на которых Курчатов говорит про использование термояда. Это 20 съезд КПСС. Где термоядерные станции? Сколько денег туда вбухали? На этом термояде хорошо жили целые поколения "больших ученых" и академиков. Ковальчук вот из этого самого института. Да-да, непредсказуемость прогресса - хорошее объяснение.
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(без названия)
фантомас забаненный написал 15.09.2017 13:37
Болдырев больше половины ролика мусолил вокруг да около про свою статью, только в конце удосужился упомянуть о тех, кого отфутболили. Какой-то бессодержательный ролик. Также и нынешние ученые "качают" науку, правильнее - доят бюджет. Результаты - горы статей с наукообразным текстом и почти нулевым содержанием. Тематика либо отстойная, мелкая, либо наоборот, громкая - навроде нанотехнологий или конвергентных технологий. Уж что-что, а отчитываться за проеденный деньги "ученые" научились. Уж появились и научные бароны с лексусами, дачами и женщинами низкой социальной ответственности, их подпирает "выдающаяся молодежь" с двумя сотнями публикаций без единого цитирования, кроме самоцитирования, отирающаяся на зарубежных конференциях и получающая милионные гранты на "исследования и продолжение развития". Туфта, а не наука, как и этот ролик Болдырева. Ну, повздыхаете и утретесь.
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(без названия)
Дживс и Вустер написал 15.09.2017 13:36
Наука-это хорошо. Какие возможности для виртуальной реальности. Можно все придумать. Богатую и счастливую жизнь, на зависть друзьям. И потом жить в этой псевдореальности. И все благодаря научным достижениям. Убогость не приветствуется, все должно быть ОК. Так и живем. В настоящем :плохая , скучная работа, картошка, хлеб и кефир, а там в виртуале: майбах, рестораны и клубы, дизайнерская одежда и деньги, много денег. Но себя не обманешь. И все благодаря науке.
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О науке
2&#215;2=мечта написал 15.09.2017 12:49
А зачем нам наука? С некоторых пор земля плоская и стоит на трех китах, а солнце вращается вокруг земли. Джордано Бруно зря сгорел на костре. И еще инопланетяне доводят до нас свои мысли через умалишенных. Все просто. Вроде придумали наноноски прочные и вечные, похвально. Все в очередь, двойной тариф для желающих. А зачем вечные носки? Или какие- то нанотрубки. От них удои повышаются или сыр будет из молока? Или на вечной мерзлоте пальмы выростут? Прекрасно, пальмовое масло не нужно импортировать, будет свое. Благодаря усилий.И опять возникает вопрос зачем? Чего мы хотим и к чему стремимся? Когда ответим на вечный вопрос, тогда появится наука. А до тех пор будем смотреть рен-тв а радоваться достижениям псевдоученых.
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Re: закрыть на хрен эту академию.
открыть написал 15.09.2017 12:03
мечеть Путина.
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шаман Собянин с бубном-вот академик
он уничтожил образование-уничтожил промышленность написал 15.09.2017 12:01
уничтожит и науку. Завезет еще 50 миллионов ИГИЛбайтеров-будут ежедневно перекладывать плитку, стричь газоны 4 раза в день.
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Академики, ученые - моральные уроды, приспособленцы, жлобы
ВсеХорошоМаркиза написал 15.09.2017 10:10
Наука - непосредственная сила развития. Это сила - но не в РФ.
Мы имеет борьбу за выживание людей науки путем сотрудничества с силами Зла, Лжи. Рабы системы могли организовать наступление на мафию, но не захотели рисковать тем что имели. Это моральное уродство, это трусость. Вина в этом на Академиках, на рулевых, на самоосознании рядовых ученых.
Хватит продавать мафии свой труд. Это позорище, что математики, програмисты - сами уничтожают свободу в интернете. Сами создают и обслуживают Технологии уничтожения прав людей. Публикуйте их фамилии.
ПОЗОР - предателям коренных интересов свободных граждан РФ.
Этот позор нужно не на бумаге декларировать, а посылать мерзавцев вдоль забора, прямо с порога. Руки им не подавать, в глаза им, в морду плевать. Наука невозможна на Лжи. Наука невозможна без свободы творчества и самоорганизации. Люди, которые лижут руки власти - не имеют права быть академиками, учеными.
В основе развития общества лежит Мораль, Этика. Они создают линию раздела допустимого и недопустимого поведения.
-
Короче. Ученые, мать вашу, вы идиоты, вы давно и по сей день неадекватны ситуации. Ваше сознание - делает вас рабами системы.
Вас ...уничтожают, с вашего уничтожения номеклатура начала победное шествие по стране, захват собственности и власти в 90-х.
Но вы так и не смогли обьединиться вокруг. Только сообща ученые могут быть силой.
-
Ученые, програмисты, технари - нужно создать независимую от любой власти систему принятия общих решений, голосований, выборов.
Нужна технология ГОЛОСОВАНИЙ. Юридически значимая, достоверная для всех участников голосования. Нужны доверенные лица такой системы. Авторитетные доверенные. Кто будет просеивать, отделять жуликов, слуг мафии - от честных моральных. Сообщество должно метить моральных уродов публично. Создать список слуг мафии, список моральных уродов. Без этого наука умрет. Наука не возможна на болоте Лжи.
Система голосований, принятия общих решений - не может быть зависимой от любой власти, не может быть частью пирамиды власти.
Захват и узурпация власти пирамидой мафии номенклатуры - это реальность. Игла КАЩЕЯ - это система выборов, голосований. Нам нужен инструмент, технология создания Единства, создания анти-мафиозной силы.
-
Система Финансирования науки не может, не должна быть - ПИРАМИДОЙ. Власть политиканов над наукой возможна именно как пирамида. Для общества аналогично, нужно разделение властей.
Структура финансирования во всех развитых странах - это БОЧКА.
Наверху системы есть большое плоское дно бочки. Поэтому, пирамида мафии - это гарантия гибели науки, гарантия рабства.
Свойства системы науки заданы ее структурой и моралью ученых.
Ученые, для выживания посылайте мафию, не участвуйте в ее делах, саботируйте ее дела.
В ущерб себе разрушайте пирамиду Зла и Насилия. Рабам нечего терять, кроме своих цепей. Политиканов соглашателей с мафией - топите своим отказом от их дел, умышленным разрушением изнутри их дел, их блиндажей и опорных пунктов.
-
Ученые, переходите в партизаны. Подпольная деятельность, анонимность - это гарантия безопасности честных людей в пирамиде с жестким отрицательным отбором. Действуйте, но не светитесь, не подставляйтесь в соцсетях, на бесполезных митингах. Это не работает.
-
Власть подыхает, США начали активные мероприятия по уничтожению нашей мафии. Агония мафии будет продолжительной. Путиноиды будут орать спаси-умираю-помоги. Сегодня мафия уже нагнетает истерию - кругом враги. Звонки о минировании организаций - это есть сознательные активные мероприятия ФСБ по нагнетанию страха, для сплочения вокруг пахана всея руси, великого Пу. Это уже истерика.
Не путайте интересы народа, науки, развития общества, - с интересами мафиозного государства. Смерть мафии - это распад, уничтожение мафиозной системы управления.
Их смерть, это не смерть народа, не смерть науки. Не продлевайте жизнь мафии, если не можете активно сопротивляться, пассивно сопротивляйтесь исповедуя ПРАВДУ.
Помните, мафиозное государство невозможно реформировать на основе союза с правящей мафией номенклатуры ФСБ-КГБ-КПСС.
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закрыть на хрен эту академию.
Рафик Кулиев написал 15.09.2017 10:01
Какие они академики, если у них не хватает духу прямо сказать, что религия - это опиум для народа.
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Re: там еще один-два члена
Правдолюбченко написал 15.09.2017 08:32
чтобы участвовать не обязательно ведь что-то делать, можно и просто клановую массовость создавать.
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там еще один-два члена
Правдолюбченко написал 15.09.2017 08:27
кооператива "Озеро". Фурсенко Андрей - совершенно точно, он даже министром образования был, потом протащил свою креатуру попильщика Ливанова, а теперь на правах особы приближенной к императору курирует эту сферу. И Сергей, его брат, разваливший футбол в РФ. Правда, насколько активно последний участвует в погроме науки неизвестно, ну так и про Ковальчука Юрия тоже неизвестно.
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(без названия)
!!!QQQTOTTOTTOT!!!@ написал 15.09.2017 03:32
"Юрий Болдырев: как власть уничтожает Академию наук"
- Таки какадемия наук приняла горячее участие в уничтожении СССР и Коммунизма - таки теперь очередь дошла и до нее... А что, абарзованое бы-дло думало все свалить в амеропитекию или таки отсидеться, пока страну ни уничтожат воры полностью? То таки да-аа?
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