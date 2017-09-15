Маршал Ким Чен Ын победил Америку

Северная Корея провела очередной запуск баллистической ракеты, передает Yonhap. По данным агентства, ракета была запущена в восточном направлении. Телеканал NHK со ссылкой на Минобороны Японии уточняет, что снаряд двигался в сторону Тихого океана, перелетел через японскую территорию и упал в 2 тыс. км от японского острова Хоккайдо.

Как сообщили в Минобороны Японии, военные не стали задействовать для уничтожения ракеты систему ПРО в связи с отсутствием угрозы. 12 сентября Совет безопасности ООН единогласным решением наложил новые ограничения на Пхеньян - будет запрещен экспорт текстильной продукции и ограничены поставки нефти в КНДР.

- Это уже похоже на анекдот, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Через территорию Японии летит баллистическая ракета, возможно, несущая ядерный заряд, но военные считают - "угроза отсуствует"... Интересно, наша Система раннего предупреждения о ракетном нападении так же "эффективно" работает, как американская ПРО в Японии? Надеюсь, что нет. Так вот, угроза состоялась, и она в том, что КНДР в любой момент может нанести ядерный удар по территории Японии, Южной Кореи, Тайваня, Филиппин и по американским военным объектам на территории этих стран. И с высокой степенью вероятности такой удар будет пропущен. Правда, ответный ядерный удар Северной Кореей скорее всего тоже будет пропущен, но молодого маршала Ким Чен Ына этот вопрос волнует куда меньше, чем его оппонентов в Вашингтоне, Сеуле или Токио. Для превентивного удара момент, пожалуй, упущен. КНДР сумеет нанести удар возмездия, и счет будет в любом случае в пользу Пхеньяна - даже если Америка уничтожит всех северных корейцев, в одном Токио проживает людей в два раза больше. Ну и нет больших оснований считать, что Трамп решится на развязывание полномасштабной ядерной войны. А значит маршал Ким Чен Ын уже победил... У нас посмеивались, что Брежнев присвоил себе звание маршала в мирное время и орден Победы - его даже посмертно лишили этого ордена. А ведь награды были вполне заслуженными - когда Брежнев пришел к власти, количественное соотношение ядерных сил СССР и США былдо 1:10. А когда он уходил, у нас было даже чуть больше ракет и ядерных зарядов. Брежнев выиграл гонку вооружений, не сделав ни одного выстрела по вероятному противнику. Это позже его преемники все просрали... Надеюсь, молодой маршал этой ошибки не повторит.