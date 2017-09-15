Маршал Ким Чен Ын победил Америку

Северная Корея провела очередной запуск баллистической ракеты, передает Yonhap. По данным агентства, ракета была запущена в восточном направлении. Телеканал NHK со ссылкой на Минобороны Японии уточняет, что снаряд двигался в сторону Тихого океана, перелетел через японскую территорию и упал в 2 тыс. км от японского острова Хоккайдо.
Как сообщили в Минобороны Японии, военные не стали задействовать для уничтожения ракеты систему ПРО в связи с отсутствием угрозы. 12 сентября Совет безопасности ООН единогласным решением наложил новые ограничения на Пхеньян - будет запрещен экспорт текстильной продукции и ограничены поставки нефти в КНДР.
- Это уже похоже на анекдот, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Через территорию Японии летит баллистическая ракета, возможно, несущая ядерный заряд, но военные считают - "угроза отсуствует"... Интересно, наша Система раннего предупреждения о ракетном нападении так же "эффективно" работает, как американская ПРО в Японии? Надеюсь, что нет. Так вот, угроза состоялась, и она в том, что КНДР в любой момент может нанести ядерный удар по территории Японии, Южной Кореи, Тайваня, Филиппин и по американским военным объектам на территории этих стран. И с высокой степенью вероятности такой удар будет пропущен. Правда, ответный ядерный удар Северной Кореей скорее всего тоже будет пропущен, но молодого маршала Ким Чен Ына этот вопрос волнует куда меньше, чем его оппонентов в Вашингтоне, Сеуле или Токио. Для превентивного удара момент, пожалуй, упущен. КНДР сумеет нанести удар возмездия, и счет будет в любом случае в пользу Пхеньяна - даже если Америка уничтожит всех северных корейцев, в одном Токио проживает людей в два раза больше. Ну и нет больших оснований считать, что Трамп решится на развязывание полномасштабной ядерной войны. А значит маршал Ким Чен Ын уже победил... У нас посмеивались, что Брежнев присвоил себе звание маршала в мирное время и орден Победы - его даже посмертно лишили этого ордена. А ведь награды были вполне заслуженными - когда Брежнев пришел к власти, количественное соотношение ядерных сил СССР и США былдо 1:10. А когда он уходил, у нас было даже чуть больше ракет и ядерных зарядов. Брежнев выиграл гонку вооружений, не сделав ни одного выстрела по вероятному противнику. Это позже его преемники все просрали... Надеюсь, молодой маршал этой ошибки не повторит.
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СМЕРШ написал 15.09.2017 19:38
veritas написал 15.09.2017 19:29
с//к//о//т//о//в//е/д// написал 15.09.2017 18:58
фывфвывфыв написал 15.09.2017 18:49
Нехохло.пидар.жидо.укроп написал 15.09.2017 18:18
Нехохло.пидар.жидо.укроп написал 15.09.2017 17:53
Педагог написал 15.09.2017 17:48
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Дурачок ты. Причина сдержанности Америки всем известна - у маршала есть много атомных бомб.
Ты бы лучше поразмыслил над тремя вопросами:
1. Как это Америка вывела атомные бомбы из твоей Дуркаины, не ввалив в нее триллиона баксов? А ведь вы могли получить этот триллион.
2. Как это Дуркаина торпедировала ратификацию Будапештского меморандума?
3. Сколько тонн зеленых бумажек за предательство Дуркаины получили Кучка и Ющенко с их окружением?
ой, д.а л.а.д.н.а написал 15.09.2017 17:23
Нгпршгрщшъоэшщо написал 15.09.2017 17:18
Слы сюды, масквач, - в стехах те обисню каг умейю,гыы:
Повелевать своей судьбой
Возможно, - став самим собой.
Но как себя в себе открыть?
С дорогой соизмерив прыть,
Значением шага ставя точку,
С друзьями или в одиночку,
На пике, в дебрях и в пучине,
МАЛЬЧИШКУ СОХРАНИВ В МУЖЧИНЕ
Живи лишь тем, сейчас и впредь,
За что хотел бы умереть.
(то, что мы производили, фиксировало параметры до сотни метров в глубину земли, по бетону, стали и т.д. сам прикинешь, Гугл в помощь)
из русской провинции написал 15.09.2017 17:00
ум написал 15.09.2017 16:35
диетолог написал 15.09.2017 16:05
москвАч написал 15.09.2017 15:58
е-2 е-4 написал 15.09.2017 15:56
.Дмитрий г..Запорожье.. написал 15.09.2017 15:54
ййй написал 15.09.2017 15:48
> им трампа и вооружив кичирмыра.
> Целочку изображаешь, противно.
> Путин имеет весь мир и никаких
> жертв в стране
_
...и никакой пользы стране :D
митяю жопорожскому написал 15.09.2017 15:42
Подлый свидомит-хохол.
Це природа виновата
Породив дегенерата
ХХХ написал 15.09.2017 15:09
.Дмитрий г..Запорожье.. написал 15.09.2017 14:45
Узнается кацапье по тупорылости.Откуда кацапорылым макакам понимать такие простые шахматные партии,которые в общем то на начинающих шахматистов рассчитаны,если кацапорылые макаки уверены,что земля плоская,стоит на 3 слонах,а те на черепахе. Кацапью привычно в "чапаева"играть,поэтому и воспринимают все серьезно.
Свинорылый Ким,это ручной бультерьер Китая,который без разрешения Пекина и шагу не сделает.К тому же Ким не самоубийца,и ему еще жить и жить,а живет он хорошо.В Китае схлопывается экономика,поэтому надо оправдать военные расходы.А именно:
Строительство с нашей помощью 2 авианосца,эсминца с водоизмещением крейсера и многого другово.Ю.Корея и Япония потратят дополнительно не один $ млд на приобретение у американских производителей до этого мало кому нужных противоракетных систем(это в дополнение к истребителям ф-35 и т.д).Ю.Корея дала согласие на размещение на своей территории Я.О.Против свинорылого Кима ООН ввела санкции под которые попали кацапские банки.Сам Ким отрабатывает полученные от кацапов технологии и требует место в сов.безе ООН,кроме денег. Видите выиграли все кроме кацапья.Ну тут уж ничего не поделаешь,ибо кацапье,это нация такая тупорылая,которую сегодня добивают всем миром,о чем вопит местный автор Калашников,а кацапье,подобно Гитлеру,который в 1945 г. говорил о расколе между союзниками и величии кацапомойки которая под управлением плюгавого Х.У.Й.Л.А чего там достигла.
Le Terribley написал 15.09.2017 14:45