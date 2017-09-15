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Московский листок

Маршал Ким Чен Ын победил Америку

Опубликовано 15.09.2017 в разделе комментариев 56

сша кндр война ракеты
Маршал Ким Чен Ын победил Америку

Северная Корея провела очередной запуск баллистической ракеты, передает Yonhap. По данным агентства, ракета была запущена в восточном направлении. Телеканал NHK со ссылкой на Минобороны Японии уточняет, что снаряд двигался в сторону Тихого океана, перелетел через японскую территорию и упал в 2 тыс. км от японского острова Хоккайдо.

Как сообщили в Минобороны Японии, военные не стали задействовать для уничтожения ракеты систему ПРО в связи с отсутствием угрозы. 12 сентября Совет безопасности ООН единогласным решением наложил новые ограничения на Пхеньян - будет запрещен экспорт текстильной продукции и ограничены поставки нефти в КНДР.

- Это уже похоже на анекдот, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Через территорию Японии летит баллистическая ракета, возможно, несущая ядерный заряд, но военные считают - "угроза отсуствует"... Интересно, наша Система раннего предупреждения о ракетном нападении так же "эффективно" работает, как американская ПРО в Японии? Надеюсь, что нет. Так вот, угроза состоялась, и она в том, что КНДР в любой момент может нанести ядерный удар по территории Японии, Южной Кореи, Тайваня, Филиппин и по американским военным объектам на территории этих стран. И с высокой степенью вероятности такой удар будет пропущен. Правда, ответный ядерный удар Северной Кореей скорее всего тоже будет пропущен, но молодого маршала Ким Чен Ына этот вопрос волнует куда меньше, чем его оппонентов в Вашингтоне, Сеуле или Токио. Для превентивного удара момент, пожалуй, упущен. КНДР сумеет нанести удар возмездия, и счет будет в любом случае в пользу Пхеньяна - даже если Америка уничтожит всех северных корейцев, в одном Токио проживает людей в два раза больше. Ну и нет больших оснований считать, что Трамп решится на развязывание полномасштабной ядерной войны. А значит маршал Ким Чен Ын уже победил... У нас посмеивались, что Брежнев присвоил себе звание маршала в мирное время и орден Победы - его даже посмертно лишили этого ордена. А ведь награды были вполне заслуженными - когда Брежнев пришел к власти, количественное соотношение ядерных сил СССР и США былдо 1:10. А когда он уходил, у нас было даже чуть больше ракет и ядерных зарядов. Брежнев выиграл гонку вооружений, не сделав ни одного выстрела по вероятному противнику. Это позже его преемники все просрали... Надеюсь, молодой маршал этой ошибки не повторит.



Рейтинг:   4.52,  Голосов: 539
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Всего комментариев к статье: 56
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(без названия)
СМЕРШ написал 15.09.2017 19:38
К стенке бандеровскую сволочь и их пособников!
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(без названия)
veritas написал 15.09.2017 19:29
Не всякий дегенерат и подонок является бандеровцем, но всякий бандеровец- дегенерат и подонок.
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Расыя - срана победившего слабоумия и потребителей боярышника... :)
с//к//о//т//о//в//е/д// написал 15.09.2017 18:58
Нешто руснявые вонючки думают, что дескать, уйдет Путин и тогда.... Повторяю который раз - них не изменится, придет другой и возглавит руснявое стадо, только и всего. Незнание своей истории порождает иллюзии русского сброда. А суть в том, что русские - быдло в массе своей, и если где -либо усматривается организованность, смысл и порядок, то сие никогда не было результатом деятельности русского г. овна, инертной биомассы полудурков со сверхзавышенным самомнением. Если бы не Петр, так бы и ходили в мешковине, жили в халупах и жрали немытыми руками из монгольских казанов. Почитайте записки путешественников разных эпох, не отягощенных госдепом, о житие дикарей финно-угорских степей. С тех пор русские ничуть не изменились,а наоборот, преумножили скотские наклонности и такой же метод мышления, оправдывающий их скотство. Потомственные дегенераты. Тьфу, биелять...... :)
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вавава
фывфвывфыв написал 15.09.2017 18:49
Узнается кацапье по тупорылости.Откуда кацапорылым макакам понимать такие простые шахматные партии,которые в общем то на начинающих шахматистов рассчитаны,если кацапорылые макаки уверены,что земля плоская,стоит на 3 слонах,а те на черепахе. Кацапью привычно в "чапаева"играть,поэтому и воспринимают все серьезно.-----ТУПАЯ ТЫ ЖИДОБЛЯДЬ А С КЕМ ВОЮЕТЕ МРАЗИ КНДР США ЯПОНИЯ РФ УПРАВЛЯЮТЬСЯ ОДНОЙ СЕКТОЙ ПАРАЗИТОВ СОЗНАНИЯ!КАКИЕ ПАРТИИ ЕБАНАТ РЕАЛЬНОСТЬ НЕ ШМАХМАТЫТ СУКИ ТЫ БОЛЬНЙО СЫН!
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Агент запада Путин может спать спокойно
Нехохло.пидар.жидо.укроп написал 15.09.2017 18:18
Ж.идомасонская агентура засевшая в Кремле, а также в лице Х.уйлалилипутина, готовит КНДР к войне против РФ, в итоге не северным корейцам, а Китаю отойдет весь ДВ и Урал с Сибирью.
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Агент запада Путин может спать спокойно
Нехохло.пидар.жидо.укроп написал 15.09.2017 17:53
"и только очень и очень не многие будут понимать, что происходит."- Ален Даллес директор ЦРУ. У агента ЦРУ Х.уйлалилипутина младшая дочь замужем за корейским миллиардером. Генри Кисенджер недаром многа раз лично приезжал к Х.уйлу. Вот почему лысый ж.идогном слил Януковоща и поставил на его место ж.ида Вальцмана Пид.арошенка. И все для того чтобы гнать ракетные технологии и специалистов из ЮЖ МАША Днепропетровска, а заодно зарубить Китаю стройку века в Феодосии и заселение Крыма, китайской диаспорой в кол-ве от 1 млн. Ну и конечно в обмен на сохранность триллионов долларов сдать всю Русскую землю "украину" сдать в лапы на растерзание ж.идофашистской секте Хаббат Любавичи.
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Re: А значит маршал Ким Чен Ын уже победил...
Педагог написал 15.09.2017 17:48
"Причины американсканской сдержанности могут быть различными, им одним известными."
.
Дурачок ты. Причина сдержанности Америки всем известна - у маршала есть много атомных бомб.
Ты бы лучше поразмыслил над тремя вопросами:
1. Как это Америка вывела атомные бомбы из твоей Дуркаины, не ввалив в нее триллиона баксов? А ведь вы могли получить этот триллион.
2. Как это Дуркаина торпедировала ратификацию Будапештского меморандума?
3. Сколько тонн зеленых бумажек за предательство Дуркаины получили Кучка и Ющенко с их окружением?
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А значит маршал Ким Чен Ын уже победил...
ой, д.а л.а.д.н.а написал 15.09.2017 17:23
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Re: Re: в начале 80-х я руководил изготовлением лабуды
Нгпршгрщшъоэшщо написал 15.09.2017 17:18
"по форме может быть", - г-н Баранов - эт ваш чилавек, пролетарский
Слы сюды, масквач, - в стехах те обисню каг умейю,гыы:
Повелевать своей судьбой
Возможно, - став самим собой.
Но как себя в себе открыть?
С дорогой соизмерив прыть,
Значением шага ставя точку,
С друзьями или в одиночку,
На пике, в дебрях и в пучине,
МАЛЬЧИШКУ СОХРАНИВ В МУЖЧИНЕ
Живи лишь тем, сейчас и впредь,
За что хотел бы умереть.
(то, что мы производили, фиксировало параметры до сотни метров в глубину земли, по бетону, стали и т.д. сам прикинешь, Гугл в помощь)
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"комментатору" Баранову ("коммунисту")
из русской провинции написал 15.09.2017 17:00
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Re: цуауц
ум написал 15.09.2017 16:35
цамцуамц
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(без названия)
диетолог написал 15.09.2017 16:05
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Re: Re: Е б ло закрой Баран. Xyйню устал читать.
москвАч написал 15.09.2017 15:58
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(без названия)
е-2 е-4 написал 15.09.2017 15:56
Все прогрессивное человечество на стороне народа КНДР и ее несгибаемого лидера. Почему агрессивные государства типа Израиля и мирового жандарма США могут иметь ядерное оружие, а КНДР в этом англосаксы могут отказать. Мнение либеральной пейсатой сволочи и бандеровских шлюх по этому поводу не интересно.
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(без названия)
.Дмитрий г..Запорожье.. написал 15.09.2017 15:54
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Re: Е б ло закрой Баран. Xyйню устал читать.
ййй написал 15.09.2017 15:48
> Это путин отымел США подсунув
> им трампа и вооружив кичирмыра.
> Целочку изображаешь, противно.
> Путин имеет весь мир и никаких
> жертв в стране
_
...и никакой пользы стране :D
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(без названия)
митяю жопорожскому написал 15.09.2017 15:42
Поглядай як туп и зол
Подлый свидомит-хохол.
Це природа виновата
Породив дегенерата
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Мысли вслух
ХХХ написал 15.09.2017 15:09
Немного странно! Как-то все задрали головы вверх и зациклились на С.Корейских ракетах. Вот как она летит, вот как ее надо наводить, какя у нее траектория и т.п. А ведь фишка не в ракете! Фишка в том, что КНДР имеет ядерное (и, возможно, термоядерное) оружие. А доставить его в любой крупный порт Японии или США можно даже на прогулочной яхте. Без всяких траекторий и наведений. Просто и дешево, особенно если учесть, что важен не столько материальный урон для врага, сколько психологический. У КНДР проблем с этим нет! Проблемы у США.
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(без названия)
.Дмитрий г..Запорожье.. написал 15.09.2017 14:45
НасТамНет
Узнается кацапье по тупорылости.Откуда кацапорылым макакам понимать такие простые шахматные партии,которые в общем то на начинающих шахматистов рассчитаны,если кацапорылые макаки уверены,что земля плоская,стоит на 3 слонах,а те на черепахе. Кацапью привычно в "чапаева"играть,поэтому и воспринимают все серьезно.
Свинорылый Ким,это ручной бультерьер Китая,который без разрешения Пекина и шагу не сделает.К тому же Ким не самоубийца,и ему еще жить и жить,а живет он хорошо.В Китае схлопывается экономика,поэтому надо оправдать военные расходы.А именно:
Строительство с нашей помощью 2 авианосца,эсминца с водоизмещением крейсера и многого другово.Ю.Корея и Япония потратят дополнительно не один $ млд на приобретение у американских производителей до этого мало кому нужных противоракетных систем(это в дополнение к истребителям ф-35 и т.д).Ю.Корея дала согласие на размещение на своей территории Я.О.Против свинорылого Кима ООН ввела санкции под которые попали кацапские банки.Сам Ким отрабатывает полученные от кацапов технологии и требует место в сов.безе ООН,кроме денег. Видите выиграли все кроме кацапья.Ну тут уж ничего не поделаешь,ибо кацапье,это нация такая тупорылая,которую сегодня добивают всем миром,о чем вопит местный автор Калашников,а кацапье,подобно Гитлеру,который в 1945 г. говорил о расколе между союзниками и величии кацапомойки которая под управлением плюгавого Х.У.Й.Л.А чего там достигла.
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Re: Re: Re: Ротик утри
Le Terribley написал 15.09.2017 14:45
Ты попей что-нибудь от бешенства матки, а то nиздaком считается не то, что подумало...
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