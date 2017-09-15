Надругательство над памятью 28-ми героев панфиловцев в Алматы

Социалистическое Движение Казахстана выступает с осуждением акта вандализма в отношении памятников советским воинам в парке 28-ми героев гвардейцев панфиловцев!
Как рассказала внучка генерал-майора Панфилова Алуа Байкадамова, заведующая расположенного на территории парка Музея боевой славы, вандалы выламывали из гранита металлические буквы и военную символику. Всего пострадало 11 мемориальных тумб, расположенных в парке 28-ми героев панфиловцев.
Вандалы так и не были найдены и как обычно не понесут наказание, хотя по периметру установлены видео камеры наблюдения. До этого в прошлом году такие же вандалы закидали мемориальную плиту куриными яйцами. Но не меньший вред внешнему виду парка нанесла так называемая «реконструкция», организованная акиматом Алматы.
Так во время работ в этом году были удалены из парка массивная чугунная ограда, нанесен вред малым архитектурным формам, снят слой почвы и вырублено часть деревьев. Эти действия акимата Алматы были осуждены экологами и гражданскими активистами, которые даже выдвинули лозунг: «Руки прочь от парка 28-ми панфиловцев!».
Еще ранее в июне в городе Уральске под видом «реставрационных работ» был снесен памятник Герою Советского Союза пулеметчице Маншук Маметовой. В стране сознательно нагнетается информационная истерия, направленная на борьбу с историческим наследием советского прошлого, которая является благодатной почвой для формирования ультраправых националистических организаций.
До этого деятель движения "Антигептил" Мухтар Тайжан, созданного администрацией президента, при поддержке большой части националистов неоднократно требовал от властей отменить празднование 9 мая в Казахстане. Такими же ультраправыми при содействии режима, была организована кампания по возвеличиванию создателей и солдат Туркестанского Легиона СС, якобы боровшихся с большевизмом.
Данный акт вандализма надо рассматривать, как сознательное действие именно этих ультраправых националистических и профашистских сил, поддерживаемых властями. Начинается этап по уничтожению памятников воинам Красной Армии и в Казахстане. Мы должны мобилизовать общественность, интернационалистические силы для борьбы с этой угрозой.
Сейчас все должны встать на защиту мемориального комплекса 28-ми гвардейцев панфиловцев и других памятников и символов бойцам Красной Армии.
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History написал 15.09.2017 17:05
https://www.youtube.com/watch?v=_I24xw_MkZM
ХХХ написал 15.09.2017 16:35
.Дмитрий г..Запорожье.. написал 15.09.2017 16:19
выламывающий написал 15.09.2017 15:51
пока еще они не запрещены и их не отстреливают как бешеных собак.
поэтому сидите под лавкой и не высовывайтесь
к1 написал 15.09.2017 14:39
Сейчас мало кто помнит, что в начале 2000-х годов предпринимались попытки организовать президенту страны Нурсултану Назарбаеву своего рода «Казахгейт», детали которого до боли напоминают украинский «кассетный скандал». В 2000 году в Казахстане появился такой себе Интернет-сайт «Азиопа», который уже через год начал активно публиковать компромат и смаковать подробности из личной жизни ближайших родственников и семьи президента Назарбаева. Публикации вызывали нешуточное раздражение главы государства, а несколько позже выяснилось, что работа сайта «Азиопа» курировалась непосредственно из Москвы. В то же время неожиданно вскрылось, что финансировал ресурс зампред Комитета Национальной Безопасности Казахстана Рахат Алиев, по мнению ряда политиков – в ту пору близкий к российским спецслужбам персонаж, также являвшийся зятем Нурсултана Назарбаева. Кстати, это тот самый Рахат Алиев, который странным образом покончил жизнь самоубийством в австрийской тюрьме 24 февраля текущего года, так и не дождавшись экстрадиции на Родину. А тогда, в начале 2000-х, именно близость Рахата Алиева к семье президента Казахстана не позволило «казахгейту» перерасти в скандал общенационального масштаба – спецоперация была разоблачена и пресечена практически на семейном уровне, а сам Алиев – разжалован и фактически выслан из Казахстана в Австрию. В истории не успели появиться убитые журналисты, пленки и обвинения в адрес Назарбаева, однако не сработай тогда казахские спецслужбы столь профессионально – кто знает, может быть все эти элементы вполне стали бы частью истории под названием «Казахгейт»
ф2 написал 15.09.2017 10:20
Reporter написал 15.09.2017 10:05
Так что несомненно, очень логично, что хоть сейчас начинаются проявляться отголоски национального разума казахов, следствием чего является уничтожение оккупантских символов, а в перспективе должно стать искоренение и колонистов-оккупантов.
......... . . написал 15.09.2017 09:52
фельдшер написал 15.09.2017 08:30
Измельчали дети акына написал 15.09.2017 06:43
кпр написал 15.09.2017 04:16
ВЕЛИКИЙ вождь и ВОР скоро предоставит этому быдло такую возможность.
!!!QQQTOTTOTTOTQ!!!!&& написал 15.09.2017 03:28
Бы-дло, устроившее долбостройку, которая таки имела всенародную - точнее всетупонаселюковскую поддержку - таки должно было открыть, и открыло дорогу всяким фашистам и сатанистам! Удивительным образом этого не знали безумные вчонкины и бесноватые гавнолики, которые вроде-как должны были возглавлять движение общества к Светлому Будущему! То таки да! Таки Я думаю - что и бесноватые гав-нолики и безумные вчонкины - то самое настоящее гав-но! То так да!