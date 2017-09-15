Надругательство над памятью 28-ми героев панфиловцев в Алматы

Социалистическое Движение Казахстана выступает с осуждением акта вандализма в отношении памятников советским воинам в парке 28-ми героев гвардейцев панфиловцев!

Как рассказала внучка генерал-майора Панфилова Алуа Байкадамова, заведующая расположенного на территории парка Музея боевой славы, вандалы выламывали из гранита металлические буквы и военную символику. Всего пострадало 11 мемориальных тумб, расположенных в парке 28-ми героев панфиловцев.

Вандалы так и не были найдены и как обычно не понесут наказание, хотя по периметру установлены видео камеры наблюдения. До этого в прошлом году такие же вандалы закидали мемориальную плиту куриными яйцами. Но не меньший вред внешнему виду парка нанесла так называемая «реконструкция», организованная акиматом Алматы.

Так во время работ в этом году были удалены из парка массивная чугунная ограда, нанесен вред малым архитектурным формам, снят слой почвы и вырублено часть деревьев. Эти действия акимата Алматы были осуждены экологами и гражданскими активистами, которые даже выдвинули лозунг: «Руки прочь от парка 28-ми панфиловцев!».

Еще ранее в июне в городе Уральске под видом «реставрационных работ» был снесен памятник Герою Советского Союза пулеметчице Маншук Маметовой. В стране сознательно нагнетается информационная истерия, направленная на борьбу с историческим наследием советского прошлого, которая является благодатной почвой для формирования ультраправых националистических организаций.

До этого деятель движения "Антигептил" Мухтар Тайжан, созданного администрацией президента, при поддержке большой части националистов неоднократно требовал от властей отменить празднование 9 мая в Казахстане. Такими же ультраправыми при содействии режима, была организована кампания по возвеличиванию создателей и солдат Туркестанского Легиона СС, якобы боровшихся с большевизмом.

Данный акт вандализма надо рассматривать, как сознательное действие именно этих ультраправых националистических и профашистских сил, поддерживаемых властями. Начинается этап по уничтожению памятников воинам Красной Армии и в Казахстане. Мы должны мобилизовать общественность, интернационалистические силы для борьбы с этой угрозой.

Сейчас все должны встать на защиту мемориального комплекса 28-ми гвардейцев панфиловцев и других памятников и символов бойцам Красной Армии.