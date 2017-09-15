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Московский листок

Надругательство над памятью 28-ми героев панфиловцев в Алматы

Опубликовано 15.09.2017 автором Айнур Курманов в разделе комментариев 12

фашизм казахстан назарбаев
Надругательство над памятью 28-ми героев панфиловцев в Алматы

Социалистическое Движение Казахстана выступает с осуждением акта вандализма в отношении памятников советским воинам в парке 28-ми героев гвардейцев панфиловцев!

Как рассказала внучка генерал-майора Панфилова Алуа Байкадамова, заведующая расположенного на территории парка Музея боевой славы, вандалы выламывали из гранита металлические буквы и военную символику. Всего пострадало 11 мемориальных тумб, расположенных в парке 28-ми героев панфиловцев.

Вандалы так и не были найдены и как обычно не понесут наказание, хотя по периметру установлены видео камеры наблюдения. До этого в прошлом году такие же вандалы закидали мемориальную плиту куриными яйцами. Но не меньший вред внешнему виду парка нанесла так называемая «реконструкция», организованная акиматом Алматы.

Так во время работ в этом году были удалены из парка массивная чугунная ограда, нанесен вред малым архитектурным формам, снят слой почвы и вырублено часть деревьев. Эти действия акимата Алматы были осуждены экологами и гражданскими активистами, которые даже выдвинули лозунг: «Руки прочь от парка 28-ми панфиловцев!».

Еще ранее в июне в городе Уральске под видом «реставрационных работ» был снесен памятник Герою Советского Союза пулеметчице Маншук Маметовой. В стране сознательно нагнетается информационная истерия, направленная на борьбу с историческим наследием советского прошлого, которая является благодатной почвой для формирования ультраправых националистических организаций.

До этого деятель движения "Антигептил" Мухтар Тайжан, созданного администрацией президента, при поддержке большой части националистов неоднократно требовал от властей отменить празднование 9 мая в Казахстане. Такими же ультраправыми при содействии режима, была организована кампания по возвеличиванию создателей и солдат Туркестанского Легиона СС, якобы боровшихся с большевизмом.

Данный акт вандализма надо рассматривать,  как сознательное действие именно этих ультраправых националистических и профашистских сил, поддерживаемых властями. Начинается этап по уничтожению памятников воинам Красной Армии и в Казахстане. Мы должны мобилизовать общественность, интернационалистические силы для борьбы с этой угрозой.

Сейчас все должны встать на защиту мемориального комплекса 28-ми гвардейцев панфиловцев и других памятников и символов бойцам Красной Армии.



Рейтинг:   4.19,  Голосов: 16
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Всего комментариев к статье: 12
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Re: Терпение лопнуло!
History написал 15.09.2017 17:05
Так считает русский народ!
https://www.youtube.com/watch?v=_I24xw_MkZM
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Мысли вслух
ХХХ написал 15.09.2017 16:35
Жизнь полна неожиданностей! Вот представьте себе, вдруг на Казахстан (Украину, Россию и т.д.) нападут. Неважно кто! Нападут враги! Защищать страну надо! И где же найдутся те идиоты, которые глядя, как "уважительно" и "бережно" относятся нынешние власти к защитникам Родины, будут сражаться до последнего патрона? Кто там будет "стоять на смерть"? Берегите мир! Очень берегите! Даже ценой продажи за бусы и зеркальца своего государства. Хрен с ним! Потому, что при таких раскладах как сейчас, любая война будет с треском немедленно проиграна. Даже папуасам.
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(без названия)
.Дмитрий г..Запорожье.. написал 15.09.2017 16:19
А что.Эти самые панфиловцы в Казахстане воевали?Или Волоколамск уже стал Казахстаном?
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(без названия)
выламывающий написал 15.09.2017 15:51
ой кровывые упыри коммунисты убивающие русских миллионами заскулили о законе и чести.
пока еще они не запрещены и их не отстреливают как бешеных собак.
поэтому сидите под лавкой и не высовывайтесь
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Re:
к1 написал 15.09.2017 14:39
В 2001 г. в Казахстане была арестована и выслана диверсионная группа национал-большевиков Эдуарда Лимонова, готовивших пророссийский путч в целях присоединения части Казахстана к России. В 2014 г. поклонники Лимонова уже строили автоматами &#171;новый мир&#187; на Донбассе.
Сейчас мало кто помнит, что в начале 2000-х годов предпринимались попытки организовать президенту страны Нурсултану Назарбаеву своего рода &#171;Казахгейт&#187;, детали которого до боли напоминают украинский &#171;кассетный скандал&#187;. В 2000 году в Казахстане появился такой себе Интернет-сайт &#171;Азиопа&#187;, который уже через год начал активно публиковать компромат и смаковать подробности из личной жизни ближайших родственников и семьи президента Назарбаева. Публикации вызывали нешуточное раздражение главы государства, а несколько позже выяснилось, что работа сайта &#171;Азиопа&#187; курировалась непосредственно из Москвы. В то же время неожиданно вскрылось, что финансировал ресурс зампред Комитета Национальной Безопасности Казахстана Рахат Алиев, по мнению ряда политиков &#8211; в ту пору близкий к российским спецслужбам персонаж, также являвшийся зятем Нурсултана Назарбаева. Кстати, это тот самый Рахат Алиев, который странным образом покончил жизнь самоубийством в австрийской тюрьме 24 февраля текущего года, так и не дождавшись экстрадиции на Родину. А тогда, в начале 2000-х, именно близость Рахата Алиева к семье президента Казахстана не позволило &#171;казахгейту&#187; перерасти в скандал общенационального масштаба &#8211; спецоперация была разоблачена и пресечена практически на семейном уровне, а сам Алиев &#8211; разжалован и фактически выслан из Казахстана в Австрию. В истории не успели появиться убитые журналисты, пленки и обвинения в адрес Назарбаева, однако не сработай тогда казахские спецслужбы столь профессионально &#8211; кто знает, может быть все эти элементы вполне стали бы частью истории под названием &#171;Казахгейт&#187;
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(без названия)
ф2 написал 15.09.2017 10:20
А в РФ не то же самое?
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(без названия)
Reporter написал 15.09.2017 10:05
С точки зрения целесообразности казахского народа, принудительная отправка на бойню казахов за интересы кремлядей и жизни кремлядей - это несомненно ошибка. Эта ошибка особенно остра, если учесть не только факт того, что из-за русских казахский этнос лишился 1/3 населения(!) (и не только казахский этнос, но и другие оккупированые этносы!), но и то, что русские устроили в казахстане голодомор, а так же то, что эта поставка оккупированного пушечного мяса за интересы оккупантов шла в разрез и противоречие с национальными этническими интересами казахского народа!
Так что несомненно, очень логично, что хоть сейчас начинаются проявляться отголоски национального разума казахов, следствием чего является уничтожение оккупантских символов, а в перспективе должно стать искоренение и колонистов-оккупантов.
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(без названия)
......... . . написал 15.09.2017 09:52
скорее всего обе стороны просто осваивают деньги. возможно с привлечением бесплатной массовки.
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ТукЛег
фельдшер написал 15.09.2017 08:30
Туркестанский легион вермахта!!! И исключительно вермахта никакого туркестанского легиона СС не было и не могло быть! Представители Средней Азии не арийцы, недочеловеки по представлениям нацистов.
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Читайте Джабмула,несчастные.
Измельчали дети акына написал 15.09.2017 06:43
Видел в Гостинице Оренбурга начинающего бая. Привез денег и нанял русского студента,чтобы он сдал за него экзамены в ВУЗе.Корни вандализма кроются в сути европейских ценностей.Когда русский пахарь вгрызался в промерзлую землю Сибири и обустраивал Сибирь,эти дети степей иногда доходили со своими стадами до посевов ржи и пшеницы,и уничтожали скотом урожай мирного пахаря.В то же время европейцы за стекляшки и огненную воду,за скальпы,покоряли индейцев Америки и вывозили в трюмах каравелл золото Инков в Европу.Завозили из Африки рабов-негров.Англичане несли гуманизм в страны Азии,привязывая сипаев к жерлам пушек и расстреливая свободолюбивых индусов.Янки жгли напалмом вьетнамцев.На очереди была Сербия,Ливия.Каждый новый президент США должен был замарать руки в крови беззащитного народа на Земле.А чтобы глобалистов не казнили за их злодеяния,они трубят по СМИ о нападении русских на целый МИР.Да.Гитлер отмерил русским исчезнуть с лица Земли,а вместе с ними и другим народам и народностям СССР,в т.ч. и Миру.Русские себя не дали уничтожить,но и,загнав кол в глотку Гитлеру,спасли от уничтожения народы Мира,вот и этих казахов.Сколько Вас,казахов ,было .Не более 3-х миллионов.Как бы вы смогли устоять против всей объединенной Европы,жаждущей земли и ресурсов на Востоке,но не процветанию ,а смерти народам,населяющим Восток.Вас спасли вот эти 200 миллионов русских России,отдавших 30 млн.русских солдат на смерть ради победы над Рейхом.А вы солдат,павших за ваши степи ,теперь предали осквернению.Далеко пойдете с гуманистами Запада.Русские вам не дают технологию,которую видел Иезекииль.Сжигайте свой мазут и превращайтесь снова в детей степей.Уж славяне больше вам доверять не будут.Махана вам на закуску,дети Джабула-выродки.
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(без названия)
кпр написал 15.09.2017 04:16
Узкоглазым фашистам нущен день памяти по погибшим немецким коллегам.
ВЕЛИКИЙ вождь и ВОР скоро предоставит этому быдло такую возможность.
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(без названия)
!!!QQQTOTTOTTOTQ!!!!&& написал 15.09.2017 03:28
-Таки какая страна и какой народ - такие и власти! То таки да...
Бы-дло, устроившее долбостройку, которая таки имела всенародную - точнее всетупонаселюковскую поддержку - таки должно было открыть, и открыло дорогу всяким фашистам и сатанистам! Удивительным образом этого не знали безумные вчонкины и бесноватые гавнолики, которые вроде-как должны были возглавлять движение общества к Светлому Будущему! То таки да! Таки Я думаю - что и бесноватые гав-нолики и безумные вчонкины - то самое настоящее гав-но! То так да!
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