Коллегию выборщиков в США отменить. А у нас - ввести!

Хиллари Клинтон, проигравшая выборы президента США Дональду Трампу, высказалась за упразднение коллегии выборщиков, которая помогла ее сопернику стать хозяином Белого дома. Об этом она рассказала в интервью CNN. На выборах президента США, состоявшихся 8 ноября 2016 года, Хиллари Клинтон набрала почти на три миллиона голосов избирателей больше, чем ее соперник. Однако Трамп одержал победу, получив 306 голосов выборщиков, в то время как Клинтон — 232.

По словам Клинтон, она предлагала сделать это еще в 2000 году, когда кандидат от демократов Альберт Гор набрал на 543 тысячи голосов избирателей больше, чем кандидат от республиканцев Джордж Буш-младший. При этом он получил меньше голосов выборщиков.

В США непрямые президентские выборы. В день голосования избиратели в каждом штате, подавая голос за одного из кандидатов, фактически голосуют за список выборщиков от партии, его выдвинувшей. В каждом штате коллегия формируется, исходя из численности конгрессменов и сенаторов от этого штата. В общей сложности выборщиков насчитывает 538 человек.

От редакции: Конечно, коллегия выборщиков - это атавизм, пережиток тех времен, когда не было ни телеграфа, ни даже железной дороги через континент. По другому честно подсчитать, кто как проголосовал за президента, и не получалось. По итогам выборов в штате собиралась коллегия и результат ее голосования медленно ехал в Вашингтон, где общий итог утверждался верховным судом.

Сейчас-то эта архаика зачем? Все цивилизованные и даже нецивилизованные страны голосуют напрямую.

А вот у нас нужно ввести коллегии выборщиков! Мы по уровню развития демократии как раз где-то на уровне Америки начала 19 века, когда на севере пытаются создавать промышленность, а на юге торгуют рабами.

Так что это у нас нужно создавать коллегию из уважаемых граждан в каждом субъекте Федерации - и это дело каждой партии, участвующей в выборах. Местный избирком и наблюдатели от партий подсчитывают бюллетени, после чего выясняется, сколько выборщиков и от каких партий составят коллегию. Потом они дружно, под объективами телекамер голосуют - открыто, явно. И результат идет в Москву - хоть в Верховный суд, хоть в Конституционный.

А Центризбирком, как насквозь дискредитировавшую себя структуру, вообще распустить!

Только один нюанс - в США для недобросовестного выборщика практически нет наказания, только моральный фактор, общественное порицание. У нас на это плевать хотели! У нас нужно сажать. Недобросовестный выборщик должен сидеть, причем ровно столько, сколько продолжается срок полномочий избранного им лица. Думаю, на таких условиях все выборщики будут добросовестными.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск