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Московский листок

Коллегию выборщиков в США отменить. А у нас - ввести!

Опубликовано 15.09.2017 в разделе комментариев 4

сша выборы россия цик
Коллегию выборщиков в США отменить. А у нас - ввести!

Хиллари Клинтон, проигравшая выборы президента США Дональду Трампу, высказалась за упразднение коллегии выборщиков, которая помогла ее сопернику стать хозяином Белого дома. Об этом она рассказала в интервью CNN. На выборах президента США, состоявшихся 8 ноября 2016 года, Хиллари Клинтон набрала почти на три миллиона голосов избирателей больше, чем ее соперник. Однако Трамп одержал победу, получив 306 голосов выборщиков, в то время как Клинтон — 232.

По словам Клинтон, она предлагала сделать это еще в 2000 году, когда кандидат от демократов Альберт Гор набрал на 543 тысячи голосов избирателей больше, чем кандидат от республиканцев Джордж Буш-младший. При этом он получил меньше голосов выборщиков.

В США непрямые президентские выборы. В день голосования избиратели в каждом штате, подавая голос за одного из кандидатов, фактически голосуют за список выборщиков от партии, его выдвинувшей. В каждом штате коллегия формируется, исходя из численности конгрессменов и сенаторов от этого штата. В общей сложности выборщиков насчитывает 538 человек.

От редакции: Конечно, коллегия выборщиков - это атавизм, пережиток тех времен, когда не было ни телеграфа, ни даже железной дороги через континент. По другому честно подсчитать, кто как проголосовал за президента, и не получалось. По итогам выборов в штате собиралась коллегия и результат ее голосования медленно ехал в Вашингтон, где общий итог утверждался верховным судом.

Сейчас-то эта архаика зачем? Все цивилизованные и даже нецивилизованные страны голосуют напрямую.

А вот у нас нужно ввести коллегии выборщиков! Мы по уровню развития демократии как раз где-то на уровне Америки начала 19 века, когда на севере пытаются создавать промышленность, а на юге торгуют рабами.

Так что это у нас нужно создавать коллегию из уважаемых граждан в каждом субъекте Федерации - и это дело каждой партии, участвующей в выборах. Местный избирком и наблюдатели от партий подсчитывают бюллетени, после чего выясняется, сколько выборщиков и от каких партий составят коллегию. Потом они дружно, под объективами телекамер голосуют - открыто, явно. И результат идет в Москву - хоть в Верховный суд, хоть в Конституционный.

А Центризбирком, как насквозь дискредитировавшую себя структуру, вообще распустить!

Только один нюанс - в США для недобросовестного выборщика практически нет наказания, только моральный фактор, общественное порицание. У нас на это плевать хотели! У нас нужно сажать. Недобросовестный выборщик должен сидеть, причем ровно столько, сколько продолжается срок полномочий избранного им лица. Думаю, на таких условиях все выборщики будут добросовестными.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



Рейтинг:   4.75,  Голосов: 12
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Всего комментариев к статье: 4
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автору галиматьи...
"союзниЧЕК" написал 15.09.2017 16:12
Trump won 2,622 counties, while Clinton only carried 490.
http://tinyurl.com/y7wtzp5r
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(без названия)
насреддин написал 15.09.2017 13:27
ЦИКа это и есть "коллегия выборщиков". Кого надо, того и объявят "избранным". Бойкотировать все эти лохотроны!
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Ты дурак!?
москвАч написал 15.09.2017 12:54
То что ты Баранов судак знает каждый, те мало экстремизма Мухина и ЗОВ? Xyли идиотничаешь? Недобросовестный выборщик должен сидет...
Противно слушать, но не это главное
Ты бы зашторил е бало краснозадое. Если уж сука сосешь у путина, так не виляй жопой, типа не понимаю сути проблемы.
Это путин отымел США подсунув им трампа и вооружив кичирмыра.
Целочку изображаешь, противно.
Путин имеет весь мир и никаких жертв в стране, а ты гнида обтраханная фсбешниками про Ленина чето мычишь.
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(без названия)
!!!QQQTO-TTOTTOT!!!& написал 15.09.2017 03:39
-Таки зачем нам что-то таки менять? В амеропитекии вроде-как более подходящая система, чем избирком? То таки да? Таки в этой питекии хоть одного честного человека на презика таки избрали? Все промасоненые и коррумпированные! Таки там до же гав-но, что и у нас - просто запах и цвет немного другой... То таки да...
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