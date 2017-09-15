Правительство РФ хочет отказаться от гуманитарной помощи ДНР и ЛНР

Правительство РФ собирается отказаться от «гуманитарной поддержки отдельных территорий» и перераспределить средства на ифраструктурные проекты в Крыму и Калининграде. Под «отдельными территориями» имеются в виду Донецкая и Луганская народные республики, поручение Минфину РФ исключить расходы из федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов было дано по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 1 сентября.
Согласно протоколу совещания, на Крым и Севастополь правительству РФ нужно дополнительно 85 млрд рублей в 2018—2020 годах, в том числе 61,6 млрд руб. в 2019—2020 годах на строительство объектов здравоохранения и общего образования, канализационного коллектора в Симферополе, капремонт автодороги Алушта — Феодосия и другие расходы.
Общая сумма, под которую нужно найти финансовое обеспечение, составляет 165 млрд руб. на 3 года. Сюда входит строительство волоконно-оптической линии связи по дну Балтийского моря до Калининградской области, постройка трех паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга — Балтийск, на приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».
- Даже и не скажешь, чего здесь больше, политического цинизма или прямого коррупционного расчета, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но особенно впечатляет, когда коррупционно-емкие проекты вытесняют из бюджета даже оборонные, по сути, расходы. Ну зачем нам "кормить Донбасс", когда надо в Калининграде создавать "комфортную городскую среду"? Собянин вон весь в шоколаде со своей плиточкой и праздниками морожного, калининградские власти не хотят что ли? То, что комфортная городская среда создается исключительно на доходы города, никто, конечно, не вспоминает. Как в песне, "нет-нет-нет, мы хотим сегодня". Волоконно-оптическую линию тянуть надо только из Питера - из Польши нельзя, там НАТО. Железнодорожные паромы из Луги гонять тоже важно - Литва, видимо, наши поезда уже не пропускает? И крошечную Калининградскую область надо снабжать исключительно поездами, автомобильным транспортом никак. И перевалку из порта в порт тоже никак... Автодорогу Алушта-Феодосия ремонтировать, конечно, нужно. Но она никогда не будет нормальной дорогой, как ни ремонтируй - там надо вести абсолютно новую трассу, а не подновлять полотно на дороге, проложенной еще венецианцами по хребтам местных гор. А это не на один год задача. Ну и так далее...
- И отдельно про коллектор в Симферополе, - продолжил Анатолий Баранов. - Вместо того, чтобы использовать предлагавшиеся современные, инновационные методы очистки воды, которой остро не хватает Крыму, скажем, очистку с помощью ферритовых фильтров, предлагавшуюся пезенскими учеными, местные власти остановились на технологиях середины прошлого века, дорогостоящих и не слишком эффективных. Но главное, конечно, дорогостоящих. Турки вон провели водовод в Кипр по дну Средиземного моря, больше ста километров за 380 миллионов евро. А наши за аналогичную сумму, около 320 миллионов евро, пострят канализационный коллектор... Какой уж там Донбасс.
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КЛАСС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! написал 15.09.2017 19:54
.Дмитрий г..Запорожье.. написал 15.09.2017 16:39
интересуюсь... написал 15.09.2017 15:13
Пепел Клааса ОсемстоПятнайцатого Класса написал 15.09.2017 14:24
БАБА-ЯГА ПРОТИВ!!!!!
А мне вот все нравится. Русские товары недорого стоят, просто привыкли к импортному. А на зиму запасли морковь, картошку, капусту, лук-чеснок. Соленьев заготовили. Варенье и мед, наши русские. Орехи опять же с Юга России.
В кино очень много русских фильмов, и посещаемость очень большая.
Небогато живем, а будем еще беднее, но будет государство!
Штрафы и парковки - это для богатых, а в спальных районах Москвы нет места им, ну и жить можно. Зачем часто ездить в центр? Парки и водоемы, развлечения и кинотеатры имеются и в спальных.
Вера в Родину Россию пришла к нам.
Навсегда.
Не сломить теперь.
И насчет выборов.
Выбор продуктов огромный, чуть меньше чем был. Выбор ам огромный, чуть больше хороших китайских ам. Выбор бытовой техники, электроники, мобильников огромный и опять большое количество китайщины. А депутаты, президент, мэры и прочее назначаются Владимир Владимировичем, ФСБ и РПЦ. И это выбор русского народа. Так русскому народу по нраву. Это демократия по-русски. Перетерпим невзгоды, будет по-другому, не ПеретерпиМ сгинем.
Да и потерпеть что требуется?
Китайские товары! Русские фильмы! Русские исконные продукты!
Мужики! Окститесь.....
Спасибо Владимир Владимировичу за это многое!
Низкий поклон ФСБ за мирное небо над головой.
Благодарствие РПЦ за веру святую русскую.
Хватит! написал 15.09.2017 13:58
https://www.youtube.com/watch?v=zb37_cPUKJk
С ДНР и ЛНР написал 15.09.2017 13:47
Пепел Клааса ОсемстоПятнайцатого Класса написал 15.09.2017 13:30
Противно слушать, но не это главное
Ты бы зашторил е бало краснозадое. Если уж сука сосешь у путина, так не виляй жопой, типа не понимаю сути проблемы.
Это путин отымел США подсунув им трампа и вооружив кичирмыра.
Целочку изображаешь, противно.
Путин имеет весь мир и никаких жертв в стране, а ты гнида обтраханная фсбешниками про Ленина чето мычишь.
москвАч написал 15.09.2017 13:29
......... . . написал 15.09.2017 12:27
ОБОСРАМШИСЬ, написал 15.09.2017 11:15
не понимаю! написал 15.09.2017 11:04
Завидоновв Никодим написал 15.09.2017 11:01
Зачем им гуманитарка когда им с Раши в банки перечисляют наши рубли?
ыф написал 15.09.2017 10:49