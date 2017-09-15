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Московский листок

Правительство РФ хочет отказаться от гуманитарной помощи ДНР и ЛНР

Опубликовано 15.09.2017 в разделе комментариев 13

днр лнр бюджет
Правительство РФ хочет отказаться от гуманитарной помощи ДНР и ЛНР

Правительство РФ собирается отказаться от «гуманитарной поддержки отдельных территорий» и перераспределить средства на ифраструктурные проекты в Крыму и Калининграде. Под «отдельными территориями» имеются в виду Донецкая и Луганская народные республики, поручение Минфину РФ исключить расходы из федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов было дано по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 1 сентября.

Согласно протоколу совещания, на Крым и Севастополь правительству РФ нужно дополнительно 85 млрд рублей в 2018—2020 годах, в том числе 61,6 млрд руб. в 2019—2020 годах на строительство объектов здравоохранения и общего образования, канализационного коллектора в Симферополе, капремонт автодороги Алушта — Феодосия и другие расходы.

Общая сумма, под которую нужно найти финансовое обеспечение, составляет 165 млрд руб. на 3 года. Сюда входит строительство волоконно-оптической линии связи по дну Балтийского моря до Калининградской области, постройка трех паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга — Балтийск, на приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

- Даже и не скажешь, чего здесь больше, политического цинизма или прямого коррупционного расчета, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но особенно впечатляет, когда коррупционно-емкие проекты вытесняют из бюджета даже оборонные, по сути, расходы. Ну зачем нам "кормить Донбасс", когда надо в Калининграде создавать "комфортную городскую среду"? Собянин вон весь в шоколаде со своей плиточкой и праздниками морожного, калининградские власти не хотят что ли? То, что комфортная городская среда создается исключительно на доходы города, никто, конечно, не вспоминает. Как в песне, "нет-нет-нет, мы хотим сегодня". Волоконно-оптическую линию тянуть надо только из Питера - из Польши нельзя, там НАТО. Железнодорожные паромы из Луги гонять тоже важно - Литва, видимо, наши поезда уже не пропускает? И крошечную Калининградскую область надо снабжать исключительно поездами, автомобильным транспортом никак. И перевалку из порта в порт тоже никак... Автодорогу Алушта-Феодосия ремонтировать, конечно, нужно. Но она никогда не будет нормальной дорогой, как ни ремонтируй - там надо вести абсолютно новую трассу, а не подновлять полотно на дороге, проложенной еще венецианцами по хребтам местных гор. А это не на один год задача. Ну и так далее...

- И отдельно про коллектор в Симферополе, - продолжил Анатолий Баранов. - Вместо того, чтобы использовать предлагавшиеся современные, инновационные методы очистки воды, которой остро не хватает Крыму, скажем, очистку с помощью ферритовых фильтров, предлагавшуюся пезенскими учеными, местные власти остановились на технологиях середины прошлого века, дорогостоящих и не слишком эффективных. Но главное, конечно, дорогостоящих. Турки вон провели водовод в Кипр по дну Средиземного моря, больше ста километров за 380 миллионов евро. А наши за аналогичную сумму, около 320 миллионов евро, пострят канализационный коллектор... Какой уж там Донбасс.



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Всего комментариев к статье: 13
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Re: Ты дурак!?
КЛАСС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! написал 15.09.2017 19:54
+500!
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рЫдактору
.Дмитрий г..Запорожье.. написал 15.09.2017 16:39
А чего это Вы удивляетесь,когда я Вам лично это говорил 3 года назад?Сначала зачистим Донбас,потом Крым.Это так планировалось.Теперь в планы внесены корректировки.Разговор идет о полном закрытии проекта кацапомойка по образу и подобию 3 Рейха и СССР.Нам спешить некуда.В этот раз той ошибки,которую совершил весь мир,поверив Ельцину,утверждавшему что кацап может быть человеком, не будет.Слишком дорого обходятся чаловечеству плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие по этому поводу манией величия.
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(без названия)
интересуюсь... написал 15.09.2017 15:13
Интересно... а что об этом пишет в своем боевом листке пейсатель Прилепин, который поехал в Лугандонию в качестве замполита поднимать боевой дух лугандонского полководца Гоблина? Или пейсатель давно уже в Москвабаде - уже не замполит?
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Re: Ты дурак!? Это тролль13 30, москвач ты чтоль?
Пепел Клааса ОсемстоПятнайцатого Класса написал 15.09.2017 14:24
Не секрет именно Путин и помог Трампу, так что наша русская взяла. Вот вы все ноете, мол большинство против чего-то там. Вот вы ж за Трампа? И пожалуйста извольте! И так по каждому вопросу система выстроенная Путиным работает на большинство русского народа. ПУТИН ФСБ РПЦ это три кита русского мира и они не покладая рук работают на благо большинства, а вы просто мутите воду.
БАБА-ЯГА ПРОТИВ!!!!!
А мне вот все нравится. Русские товары недорого стоят, просто привыкли к импортному. А на зиму запасли морковь, картошку, капусту, лук-чеснок. Соленьев заготовили. Варенье и мед, наши русские. Орехи опять же с Юга России.
В кино очень много русских фильмов, и посещаемость очень большая.
Небогато живем, а будем еще беднее, но будет государство!
Штрафы и парковки - это для богатых, а в спальных районах Москвы нет места им, ну и жить можно. Зачем часто ездить в центр? Парки и водоемы, развлечения и кинотеатры имеются и в спальных.
Вера в Родину Россию пришла к нам.
Навсегда.
Не сломить теперь.
И насчет выборов.
Выбор продуктов огромный, чуть меньше чем был. Выбор ам огромный, чуть больше хороших китайских ам. Выбор бытовой техники, электроники, мобильников огромный и опять большое количество китайщины. А депутаты, президент, мэры и прочее назначаются Владимир Владимировичем, ФСБ и РПЦ. И это выбор русского народа. Так русскому народу по нраву. Это демократия по-русски. Перетерпим невзгоды, будет по-другому, не ПеретерпиМ сгинем.
Да и потерпеть что требуется?
Китайские товары! Русские фильмы! Русские исконные продукты!
Мужики! Окститесь.....
Спасибо Владимир Владимировичу за это многое!
Низкий поклон ФСБ за мирное небо над головой.
Благодарствие РПЦ за веру святую русскую.
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Re: Re: Не простим!
Хватит! написал 15.09.2017 13:58
Жирик сказал, то что русский народ говорит путину!
https://www.youtube.com/watch?v=zb37_cPUKJk
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Re: Не простим!
С ДНР и ЛНР написал 15.09.2017 13:47
Путин-ты гнусный предатель, продажный!
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Ты дурак!?
Пепел Клааса ОсемстоПятнайцатого Класса написал 15.09.2017 13:30
То что ты Баранов судак знает каждый, те мало экстремизма Мухина и ЗОВ? Xyли идиотничаешь? Недобросовестный выборщик должен сидет...
Противно слушать, но не это главное
Ты бы зашторил е бало краснозадое. Если уж сука сосешь у путина, так не виляй жопой, типа не понимаю сути проблемы.
Это путин отымел США подсунув им трампа и вооружив кичирмыра.
Целочку изображаешь, противно.
Путин имеет весь мир и никаких жертв в стране, а ты гнида обтраханная фсбешниками про Ленина чето мычишь.
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всегда прав
москвАч написал 15.09.2017 13:29
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(без названия)
......... . . написал 15.09.2017 12:27
денег нет но вы держитесь. хорошего вам настроения.
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И тута
ОБОСРАМШИСЬ, написал 15.09.2017 11:15
Россия, - В ПЕРЕД!
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(без названия)
не понимаю! написал 15.09.2017 11:04
Хм.. отказаться от "гуманитарной" поддержки... а чем же лугандонцы и бурятские шахтеры будут гадить Украине, если путлеры перестанут туда отправлять оружие? Не понимаю!
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(без названия)
Завидоновв Никодим написал 15.09.2017 11:01
Да можно уже и не оказывать помощь, ибо Даунбассия с Лугандонией полностью перешли на рубли и кормятся от российских банков.
Зачем им гуманитарка когда им с Раши в банки перечисляют наши рубли?
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(без названия)
ыф написал 15.09.2017 10:49
Давно пора убраться из Лугандонии, а деньги вернуть народу РФ!
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