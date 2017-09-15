Правительство РФ хочет отказаться от гуманитарной помощи ДНР и ЛНР

Правительство РФ собирается отказаться от «гуманитарной поддержки отдельных территорий» и перераспределить средства на ифраструктурные проекты в Крыму и Калининграде. Под «отдельными территориями» имеются в виду Донецкая и Луганская народные республики, поручение Минфину РФ исключить расходы из федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов было дано по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 1 сентября.

Согласно протоколу совещания, на Крым и Севастополь правительству РФ нужно дополнительно 85 млрд рублей в 2018—2020 годах, в том числе 61,6 млрд руб. в 2019—2020 годах на строительство объектов здравоохранения и общего образования, канализационного коллектора в Симферополе, капремонт автодороги Алушта — Феодосия и другие расходы.

Общая сумма, под которую нужно найти финансовое обеспечение, составляет 165 млрд руб. на 3 года. Сюда входит строительство волоконно-оптической линии связи по дну Балтийского моря до Калининградской области, постройка трех паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга — Балтийск, на приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

- Даже и не скажешь, чего здесь больше, политического цинизма или прямого коррупционного расчета, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но особенно впечатляет, когда коррупционно-емкие проекты вытесняют из бюджета даже оборонные, по сути, расходы. Ну зачем нам "кормить Донбасс", когда надо в Калининграде создавать "комфортную городскую среду"? Собянин вон весь в шоколаде со своей плиточкой и праздниками морожного, калининградские власти не хотят что ли? То, что комфортная городская среда создается исключительно на доходы города, никто, конечно, не вспоминает. Как в песне, "нет-нет-нет, мы хотим сегодня". Волоконно-оптическую линию тянуть надо только из Питера - из Польши нельзя, там НАТО. Железнодорожные паромы из Луги гонять тоже важно - Литва, видимо, наши поезда уже не пропускает? И крошечную Калининградскую область надо снабжать исключительно поездами, автомобильным транспортом никак. И перевалку из порта в порт тоже никак... Автодорогу Алушта-Феодосия ремонтировать, конечно, нужно. Но она никогда не будет нормальной дорогой, как ни ремонтируй - там надо вести абсолютно новую трассу, а не подновлять полотно на дороге, проложенной еще венецианцами по хребтам местных гор. А это не на один год задача. Ну и так далее...

- И отдельно про коллектор в Симферополе, - продолжил Анатолий Баранов. - Вместо того, чтобы использовать предлагавшиеся современные, инновационные методы очистки воды, которой остро не хватает Крыму, скажем, очистку с помощью ферритовых фильтров, предлагавшуюся пезенскими учеными, местные власти остановились на технологиях середины прошлого века, дорогостоящих и не слишком эффективных. Но главное, конечно, дорогостоящих. Турки вон провели водовод в Кипр по дну Средиземного моря, больше ста километров за 380 миллионов евро. А наши за аналогичную сумму, около 320 миллионов евро, пострят канализационный коллектор... Какой уж там Донбасс.