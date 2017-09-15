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Московский листок

В России могут ввести налог для AliExpress, Amazon и eBay

Опубликовано 15.09.2017 в разделе комментариев 3

В России могут ввести налог для AliExpress, Amazon и eBay

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят 37 российских ритейлеров, предложила правительству обложить новым налогом зарубежные интернет-магазины, включая AliExpress, Amazon и eBay, пишет "Коммерсантъ".

В Ассоциации считают, что зарубежные компании сейчас имеют конкурентное преимущество перед отечественными поставщиками так как освобождены от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до 1000 евро и весом до 31 кг.

Российские ритейлеры предлагают ввести механизм НДС-регистрации зарубежных интернет-магазинов по аналогии с так называемым налогом на Google, вступившим в силу 1 января 2017 года. Он обязывает иностранные компании, продающие электронный контент или софт через интернет в России, вставать на учет в налоговую службу и платить НДС 18% наравне с российскими компаниями.

Для интернет-магазинов, предлагающих трансграничную доставку товаров, налог предлагается исчислять упрощенным методом, он составит 15,25% от конечной цены товара, пояснил собеседник издания.

При этом Федеральная налоговая служба получит право направлять электронной торговой площадке требование о блокировке страницы продавца, не исполняющего обязанности по уплате НДС. Если оно не возымеет действие, налоговая обратится в суд и Роскомнадзор, который после получения судебного решения об ограничении доступа к страницам-неплательщикам направит операторам связи требование об их блокировке. В течение трех дней после уплаты НДС сайт может быть вновь разблокирован.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (включает Pony Express, La Redoute, PickPoint, eBay и др.) Александр Иванов считает, что регистрация продавцов-плательщиков в ФНС будет де-факто невозможна. "Например, на Alibaba — 3,6 млн продавцов, на eBay — более 1,5 млн, это только два крупнейших маркетплейса, есть и другие. ФНС физически не сможет обеспечить такую регистрацию", - считает он.

По словам гендиректора eBay в России и на развивающихся рынках Европы Ильи Кретова, усложнение процедуры заставит зарубежных продавцов с российского рынка, уверен. «Это существенно сократит ассортимент товаров, поставляемых в нашу страну. Если говорить о eBay, иностранный продавец просто поставит галочку о том, что не доставляет товары в Россию», — говорит он. Кретов подчеркивает конкурентное преимущество российских магазинов – в их издержках нет стоимости доставки и времени ее ожидания. При этом розничный импорт «уже регулируется таможенными пошлинами», отмечает он.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
kirilis написал 15.09.2017 16:32
Ебэй-отъебэй...
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В России надо вообще отменить этот ублюдочный налог, этот НДС!
Вася Пупкин Ё написал 15.09.2017 15:13
В США основные налоги - на прибыль, на личные доходы физических лиц! А в России налоги на "все, что движется": импорт, экспорт, и ублюдочный НДС, которым облагается "добавленная стоимость": фонд оплаты труда, зарплатные налоги, прибыль, амортизация.
Отменить надо этот ублюдочный НДС! Как ввели его в 1993 году, так и начался спад производства, и до сих пор продолжается.
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(без названия)
Завидоновв Никодим написал 15.09.2017 10:56
Что творят выродки! Чтоб они передохли вместе с карликами.
Восемь пар носков купил на ебэе - пришло письмо от фискальных органов (что-то там о спекуляции написали) и товар заблокировали без возмещения убытков.
Истинная правда!
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