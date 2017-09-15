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Московский листок

В метро Лондона прогремел взрыв

Опубликовано 15.09.2017 в разделе комментариев 2

В метро Лондона прогремел взрыв

В лондонском метрополитене на станции "Парсонс-Грин" на юго-западе города произошел взрыв, сообщает Metro. Инцидент произошел в 8.20 утра по местному времени. Причины взрыва пока не известны. По свидетельствам очевидцев, взорвался контейнер, находившийся в пластиковом пакете рядом с вагонной дверью.

Сообщается, что несколько человек получили ожоги лица. На место происшествия прибыли экстренные службы и полиция.

Пассажирам рекомендовали не покидать перрон, пока не начнется организованная эвакуация - во избежание возможной паники.

Движение поездов на линии "Дистрикт" прекращено между станциями "Эрлс Корт" и "Уимблдон".

Полиция подтвердила факт инцидента, подробности не сообщаются. "Мы в курсе инцидента на станции метро "Парсонс-Грин". Сотрудники находятся на месте", — говорится в сообщении лондонской полиции в Twitter.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: мелкобриты дохнут
какие в лондоне мелкобриты?! написал 15.09.2017 16:06
арабы и негры,ну индийцы и китайцы.
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(без названия)
Reporter написал 15.09.2017 12:51
Приятно когда мелкобриты дохнут.
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