В метро Лондона прогремел взрыв

В лондонском метрополитене на станции "Парсонс-Грин" на юго-западе города произошел взрыв, сообщает Metro. Инцидент произошел в 8.20 утра по местному времени. Причины взрыва пока не известны. По свидетельствам очевидцев, взорвался контейнер, находившийся в пластиковом пакете рядом с вагонной дверью.

Сообщается, что несколько человек получили ожоги лица. На место происшествия прибыли экстренные службы и полиция.

Пассажирам рекомендовали не покидать перрон, пока не начнется организованная эвакуация - во избежание возможной паники.

Движение поездов на линии "Дистрикт" прекращено между станциями "Эрлс Корт" и "Уимблдон".

Полиция подтвердила факт инцидента, подробности не сообщаются. "Мы в курсе инцидента на станции метро "Парсонс-Грин". Сотрудники находятся на месте", — говорится в сообщении лондонской полиции в Twitter.