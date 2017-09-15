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Московский листок

Жители Алтайского края воруют ради металлолома уже водонапорные башни

Опубликовано 15.09.2017 в разделе комментариев 3

криминал регионы алтай
Жители Алтайского края воруют ради металлолома уже водонапорные башни

В селе Луговое Каменского района Алтайского края двое мужчин распилили и утащили металлическую водонапорную башню, сообщает сайт регионального управления МВД. Инцидент произошел 13 сентября, башня была временно недействующей - возможно, похитители решили, что она начнет приносить больше пользы в переплавленном виде. Ее части злоумышленники вывезли на автомобиле. 

Подозреваемые в "распиле" и краже уже задержаны полицейскими. Ими оказались двое молодых людей 1984 и 1989 годов рождения. Правоохранители изъяли у них специальное оборудование, предназначенное для резки металла. 

По предварительным данным, воры обокрали государство на несколько сотен тысяч рублей. Задержанных арестовали, они полностью признали свою вину. Сейчас ведется доследственная проверка. 

Россияне иногда решаются на похищение различных предметов, которые затем надеются сдать в металлолом и немного обогатиться. В разные годы сообщалось о краже церковных колоколов, надгробий с могил участников Великой Отечественной войны, даже целого моста через реку и гаража автомобилей. 

Водонапорные башни не пользуются слишком сильным успехом, однако в 2012 году установку для подачи воды уже похищали - правда, в белорусском Бобруйском районе. Житель села Вишневка тогда вместе с приятелем приехали на микроавтобусе к деревне Доманово, где ранее приметили недействующую металлическую водонапорную башню. Они, как и их алтайские коллеги, распилили ее на фрагменты с помощью болгарки и автогены, погрузили в машину и ретировались. 

Исчезновение высокого сооружения быстро заметили местные жители и сообщили об этом властям, и воров вскоре задержали. Но часть башни они все же успели продать. Правда, одновременно и "заработать" четыре года лишения свободы.

Обстановка в той, дальней, не центральной России - вообще близка к разрухе. Например, часть урожая картофеля омичам пришлось потратить недавно на заделывание дорожной ямы - фотография "заплатки" появилась вечером 13 сентября в группе "ЧП Омск" в социальной сети "ВКонтакте". "Ул. 50 лет Октября, 118. Заделали яму картошкой", - такой комментарий сопровождает изображение. Неизвестный высыпал в яму мелкий картофель и утрамбовал. 

В комментариях интернет-пользователи шутят про "XXI век - век технологий", "биоматериалы", за которыми "будущее", и про "нанотехнологии". 

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
архангел Гавриил написал 15.09.2017 17:39
Фенита ля комедия.... Прошло сто лет, и вот к годовщине рэволюции резюме: от чего ушли к тому и вернулись... через миллионы убиенных.....(раскатистый хохот) бугагага!
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(без названия)
про смекалку путлерстанцев написал 15.09.2017 13:10
Да все нормально! В Иркутском районе, к примеру, поймали подозреваемых в кражах оборудования с вышек сотовой связи (http://babr24.com/?IDE=165052), а в центре Москвы, в парке "Зарядье", который Собянин построил всего за каких-то 14 млрд руб, православные уничтожили 10 000 растений (что-то украли, а то, что украсть не смогли, вытоптали), и теперь Собянин потратит (украдет?) еще несколько лярдов на восстановление красоты. Кто что может, то тот и ворует, включая пахана Плешивого (но это отдельная песня).
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(без названия)
Reporter написал 15.09.2017 12:50
Предствить только: сколько из БАМа можно получить бабла сдав его на металлолом!
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