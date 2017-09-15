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Московский листок

Нефть опять предательски для сырьевой империи Путина дешевеет

Опубликовано 15.09.2017 в разделе комментариев 3

кризис нефть сырьеваяимперия
Нефть опять предательски для сырьевой империи Путина дешевеет

Мировые цены на «черное золото» эталонных марок в ходе азиатских торгов в пятницу умеренно снижаются после достаточно существенного повышения в предыдущие дни. 

По состоянию на 8:11 мск ноябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,32% до $55,29 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились на 0,3% до $49,75 за баррель, сообщает «Интерфакс». 

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб, «в четверг с утра и вплоть до начала американской сессии рост нефтяных котировок продолжился». «Стартовав с отметки $54,8, стоимость барреля марки Brent достигла уровня $55,75 — максимума с 18 апреля», — говорится в обзоре эксперта.

С нефтебирж доносятся иные оценки. Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс с датой экспирации 29 сентября. Мы продолжаем оставаться при своем мнении, будем рассматривать покупки только после роста рынка выше 53.50. Не смотря на резкий выброс четверга, в пятницу растущая тенденция развитие не получила. Таким образом, в качестве подтверждения роста ждем хода рынка выше 53.50. Текущая картинка выглядит несколько нервно, но шансы на пробой растущего канала сохраняются. Если рынок закрепится выше 53.50, то следующие области, выгодные для продаж, будут располагаться только на 58.00.

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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
нефть назло путину подешевела
теперь путин введет новые налоги написал 15.09.2017 16:10
на русских,чтобы олигархи получали высокую прибыль!
путин акбар!
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(без названия)
Что значит поедательки дешевеет? написал 15.09.2017 16:05
Предательски цены на нефть могут только расти. Все должно закончиться хорошо для России. Но для этого Пу энд ко должны уйти со сцены. Желательно в деревянном макинтоше. И дешевая нефть россиянам в помощь.
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Вот и славно!
ТРАМПАМПАМ! написал 15.09.2017 13:44
Слава КПСС!
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