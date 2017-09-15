Нефть опять предательски для сырьевой империи Путина дешевеет

Мировые цены на «черное золото» эталонных марок в ходе азиатских торгов в пятницу умеренно снижаются после достаточно существенного повышения в предыдущие дни.

По состоянию на 8:11 мск ноябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,32% до $55,29 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились на 0,3% до $49,75 за баррель, сообщает «Интерфакс».

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб, «в четверг с утра и вплоть до начала американской сессии рост нефтяных котировок продолжился». «Стартовав с отметки $54,8, стоимость барреля марки Brent достигла уровня $55,75 — максимума с 18 апреля», — говорится в обзоре эксперта.

С нефтебирж доносятся иные оценки. Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс с датой экспирации 29 сентября. Мы продолжаем оставаться при своем мнении, будем рассматривать покупки только после роста рынка выше 53.50. Не смотря на резкий выброс четверга, в пятницу растущая тенденция развитие не получила. Таким образом, в качестве подтверждения роста ждем хода рынка выше 53.50. Текущая картинка выглядит несколько нервно, но шансы на пробой растущего канала сохраняются. Если рынок закрепится выше 53.50, то следующие области, выгодные для продаж, будут располагаться только на 58.00.

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