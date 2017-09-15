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Московский листок

В парижском метро исламист пытался зарезать военных патрульных

Опубликовано 15.09.2017 в разделе комментариев 0

терроризм франция париж игил исламизм
В парижском метро исламист пытался зарезать военных патрульных

Ранним утром в пятницу, 15 сентября, неизвестный напал с ножом на военный патруль на станции метро Шатле. По данным радиостанции Europe 1, мужчина выкрикивал что-то про Аллаха. Le Parisien утверждает, что выкрики имели отношение к ИГ (запрещённой в РФ). 

Патрульные скрутили напавшего и передали уголовной полиции. "Этот человек арестован", - заверила французов министр обороны страны Флоренс Парли. Она добавила, что пока у следствия нет никаких подробностей о нападавшем и его мотивах. 

France 24 отмечает, что атака была предпринята на крупном транспортном узле, который связывает метро и пригородную железнодорожную сеть. Неизвестный напал на патрульных, которые были направлены на улицы Парижа в рамках антитеррористической операции. Никто из военных не пострадал. 

Накануне министр Парли выступила с предложением расширить антитеррористическую операцию, начатую после атак 2015 года. "Вы должны быть более непредсказуемыми, более осторожными, более маневренными. И не позволять агрессору получать информацию, которая может сделать операцию менее эффективной", - настаивала она. 

После пятничной атаки Флоренс Парли подчеркнула, что последние события "полностью легитимизируют" намерения правительства относительно антитеррористической операции. 

Напомним, начиная с 2015 года исламисты убили во Франции более 230 человек. Нынешняя атака стала седьмым по счету нападением на военный патруль. Французская военная авиация принимала участие в бомбардировках объектов ИГ в Сирии и Ираке, и руководство террористической группировки настоятельно призывало своих последователей к мести французам.

Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) так же взяла на себя ответственность и за совершенное 28 августа нападение на полицейских в дагестанском городе Каспийске. Об этом сообщается в Twitter организации SITE, отследивающей медийную активность террористов.

"Новостное агентство Amaq (подконтрольное боевикам ИГ) сообщило, что исполнителями ножевой атаки в Каспийске, Дагестан, Россия, являются "солдаты" ИГИЛ", - говорится в сообщении.

По данным информагентств, утром 28 августа в Каспийске два человека напали с ножами на троих полицейских на автозаправке. Двое преступников были убиты и еще один ранен, а на месте происшествия нашли атрибутику ИГ. 

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