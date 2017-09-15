На Москву накинулся шквалистый ветер, ожидаются гроза, потоп и пробки

"В ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером 15 сентября и ночью 16 сентября в Москве и Московской области согласно прогнозу Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в связи с прохождением фронтальной зоны ожидается сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с", - сообщили в МЧС.

Спасатели советуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, машину поставить в гараж, а при его отсутствии припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. В МЧС также просят обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи.

Очевидцы из ЦАО сообщают что ветер валит довольно уже крупные ветки ветхих деревьев. Москва, похоже, становится зоной периодически неизбежного стихийного бедствия... И Собянин сделал всё, чтобы усилить угрозы для граждан - теперь и фальш-архитектура может валиться на головы, все эти, как на площади Восстания конструкции, податливые ветру. Правда, Москва пока не попала в рейтинг экологически опасных городов. Но то ведь рейтинг официозный...

По словам министра Донского, в ряде российских городов крайне неблагоприятная экологическая обстановка, в том числе эксперты обеспокоены состоянием атмосферного воздух и накоплением отходов.

В черный список городов вошли Норильск, Липецк, Череповец, Новокузнецк, Нижний Тагил, Магнитогорск, Красноярск, Омск, Челябинск, Братск, Новочеркасск, Чита, Дзержинск, Медногорск, Асбест.

Донской добавил, что к концу года экологии в России будет составлен экологический рейтинг регионов. Так что у Москвы и области всё же появится шанс.