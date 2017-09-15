Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

На Москву накинулся шквалистый ветер, ожидаются гроза, потоп и пробки

Опубликовано 15.09.2017 в разделе комментариев 4

москва мчс
На Москву накинулся шквалистый ветер, ожидаются гроза, потоп и пробки

"В ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером 15 сентября и ночью 16 сентября в Москве и Московской области согласно прогнозу Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в связи с прохождением фронтальной зоны ожидается сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с", - сообщили в МЧС.

Спасатели советуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, машину поставить в гараж, а при его отсутствии припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. В МЧС также просят обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи.

Очевидцы из ЦАО сообщают что ветер валит довольно уже крупные ветки ветхих деревьев. Москва, похоже, становится зоной периодически неизбежного стихийного бедствия... И Собянин сделал всё, чтобы усилить угрозы для граждан - теперь и фальш-архитектура может валиться на головы, все эти, как на площади Восстания конструкции, податливые ветру. Правда, Москва пока не попала в рейтинг экологически опасных городов. Но то ведь рейтинг официозный...

По словам министра Донского, в ряде российских городов крайне неблагоприятная экологическая обстановка, в том числе эксперты обеспокоены состоянием атмосферного воздух и накоплением отходов.

В черный список городов вошли Норильск, Липецк, Череповец, Новокузнецк, Нижний Тагил, Магнитогорск, Красноярск, Омск, Челябинск, Братск, Новочеркасск, Чита, Дзержинск, Медногорск, Асбест.

Донской добавил, что к концу года экологии в России будет составлен экологический рейтинг регионов. Так что у Москвы и области всё же появится шанс.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: пелядь,( онО = это , - онО!
докторЪжЫдо-хохловедовДальССкий написал 15.09.2017 19:46
без сомнения это = само-названный = само-распиаренный = само-нарциСС = мОтя ДроЧень,
который само-провозгласил себя "кровником" нашего олЕ-олЕ-олЕ-йнейвода собя-бякинского.
Ответить
пелядь,
Парвдолюбченко написал 15.09.2017 16:34
кто так пишет!? как будто Мотя заметку сочинял .
Ответить
(без названия)
kirilis написал 15.09.2017 16:30
На восстановлении после урагана, наверно, тоже приятно пилить...
Ответить
Собянин таки
страшнее написал 15.09.2017 15:58
атомной войны.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужна ли России прогрессивная шкала подоходного налога?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сына мэра Махачкалы полностью оправдали за драку с полицейскими
Сына мэра Махачкалы полностью оправдали за драку с...
13.09.2017
Юрий Болдырев: как власть уничтожает Академию наук
Юрий Болдырев: как власть уничтожает Академию наук
15.09.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ЕСПЧ пообещал разобраться с блокировками российских сайтов (1)
Наталья Синдеева похвалила себя за свободу слова, а о прочих оппозиционных СМИ забыла (0)
Национальный Лидер сами планируют-с пиарно пострелять в Ленинградской области (5)
На Москву накинулся шквалистый ветер, ожидаются гроза, потоп и пробки (4)
В парижском метро исламист пытался зарезать военных патрульных (0)
Нефть опять предательски для сырьевой империи Путина дешевеет (3)
Жители Алтайского края воруют ради металлолома уже водонапорные башни (3)
В метро Лондона прогремел взрыв (2)
В России могут ввести налог для AliExpress, Amazon и eBay (3)
Правительство РФ хочет отказаться от гуманитарной помощи ДНР и ЛНР (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Прo Этo
Дарья Митина Дарья Митина: Слава Чеснoку
Дарья Митина Дарья Митина: Кантoра пишет
Максим Калашников Максим Калашников: Навальный сам подложил себе "дерьмократическую" свинью
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss