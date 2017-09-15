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Московский листок

Национальный Лидер сами планируют-с пиарно пострелять в Ленинградской области

Опубликовано 15.09.2017 в разделе комментариев 5

белоруссия кризис путин позор силовигархия минобороны
Национальный Лидер сами планируют-с пиарно пострелять в Ленинградской области

В Кремле заявили, что планируемая 18 сентября поездка президента РФ Владимира Путина в Ленинградскую область на один из этапов стартовавших сегодня российско-белорусских учений "Запад-2017" никак не связана с заявлениями западных партнеров, обеспокоенных масштабами маневров. 

"Нет, она (поездка) не связана. Это обычная практика. Это наиболее крупные учения. Путин всегда посещает как главнокомандующий один из их этапов", - сказал путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков (цитата по "Интерфаксу"). 

О том, что Путин посетит учения в понедельник сообщил сам Песков, пообещав рассказать о деталях позже, передает РИА "Новости". До этого он лишь допускал возможность участия президента: "Мы не исключаем, что президент может принять участие, посетить один из компонентов этих учений". 

Песков назвал провокационной "волну нагнетания страстей" вокруг учений. "Вряд ли какие-то упреки приемлемы (в отношении недостаточного уровня открытости учений). Минобороны России всегда сохраняет в ходе учений максимально возможный уровень транспарентности. Мы считаем абсолютно провокационной волну нагнетания страстей вокруг этих учений. Это обычная практика, это право любой страны - проведение подобных учений. Все производится в строгом соответствии с международным правом и соответствующими правилами", - сказал Песков (цитата по ТАСС). 

Ряд стран НАТО, в том числе США, выразили опасения в связи с масштабами этих учений. Пентагон, в частности, заявил, что "официальные данные, предоставленные Россией и Белоруссией, не совпадают с информацией СМИ (об этих учениях)". Президент Литвы Даля Грибаускайте называла их подготовкой к войне с Западом. 

Российская сторона неоднократно выступала с разъяснениями, что учения имеют абсолютно мирный и оборонительный характер. Замминистра обороны России Александр Фомин призвал не воспринимать их название как цель маневров. "Запад" не должно восприниматься в широком, политическим смысле как географический термин, включающий страны Запада, Евросоюза или членов НАТО. "Запад" означает запад России и Белоруссию, которая находится еще западнее", - пояснил он немецким журналистам. 

С аналогичными заявлением выступали в Белоруссии. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев назвал ажиотаж непонятным, поскольку крупные учения в регионе проходят регулярно. 

Между тем, на Западе говорят не о том, что Россия совершит военное вторжение на территории сопредельных государств, в Латвии, в частности, опасаются провокаций, например, преднамеренных или непреднамеренных пересечений границ самолетами для проверки национальной системы обороны, которые сначала могут выглядеть как инциденты, а затем перерасти в масштабный кризис. 

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября 2017 года на шести полигонах России и Белоруссии. В учениях, по официальным данным, принимают участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. 

На Западе подозревают, что данные эти занижены, в частности, такие подозрения высказывались в Германии. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО будет внимательно следить за ходом учений и направит туда трех своих наблюдателей. При этом Столтенберг призвал к большей прозрачности маневров.

- А кто-то ещё не понял, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - что предвыборная кампания кандидата в президенты Путина давно началась, причём в ней задействованы все государственные ресурсы и никакого предвыборного штаба и фонда нет в принципе, зато есть интересы правящего класса, который этот стенд-Апер последовательно отстаивает, и ведь как удобно! до тебя тут кого-то якобы "изящно кинувшие большевики" своею "совдеповской идеологией" создали мощнейшую армию мира, советский народ создал, и в Великой Отечественной ещё и закалил, а ты только возьми да и стань по протекции березовского и Ельцина её, армии, верховным главнокомандующим, постой на её фоне, и весь электорат - твой, и ведь всё забудет этот электорат, и что ты же подписал своей рукой приватизацию Роснефти, и что твой же Газпром душит Белоруссию ценами на газ... но на этой картинке не проступят эти разъедающие страну подробности, фон пока ещё остался кое-какой - могущество, державность, "своих не бросаем" и т.д.

Новость по теме:

Союзное государство РФ и Белоруссии существует только на военных учениях 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Сергей Ковальчук написал 15.09.2017 18:34
Как говорится, в данной ситуации все плохо. Уйдет Путин, повторит отречение Николая 2, с последующей собственной смертью, и смертью страны. Останется Путин, при нынешнем курсе поддержки сатанистов = капиталистов = предателей Отечества, хрень редьки не слаще. А на Преображение Путина, если честно надежды уже мало. Так что однозначно надо нам готовиться к годам нелегким и даже катастрофическим. Но Верю и Надеюсь, что в итоге Мы по настоящему, после выхода из суперкризиса, обретем Новый Мир = Истинный Коммунизм. Только на этот раз сразу для всего Человечества.
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(без названия)
фантомас забаненный написал 15.09.2017 18:13
"Сам" будет изображать из себя Ким Чен Ына?
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(без названия)
Левон Казарян написал 15.09.2017 17:09
"Замминистра обороны России Александр Фомин призвал не воспринимать их название как цель маневров. "Запад" не должно восприниматься в широком, политическим смысле как географический термин, включающий страны Запада, Евросоюза или членов НАТО. "Запад" означает запад России и Белоруссию, которая находится еще западнее", - пояснил он немецким журналистам."
- - - - - - -
Я возражаю против приписывания Белорусии к Западу.
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Все очень просто..
Szanya написал 15.09.2017 16:41
Тов.Дмитрий, поменьше эмоций, Западные Лидеры давно раскусил нынешнего Гаранта, что у него лишь пиар для местного населения и ничего более, Россия ни для кого не опасна и интереса для остального мира с такой властью мало представляет. Так что пусть порезвится НацЛидер пока народ РосФедерации не созреет как его продолжают использовать.
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(без названия)
крестьянин написал 15.09.2017 16:31
Не надо п_____ть, НАТО, вернее США, какого то хрена стоит вплотную за нашим забором, а мы должны распахивать заборы, спасибо, предлагаете повторить Ирак, царство ему небесное, спасибо США, Россия, даже в далеке от забора США не стоит, НАТО защищает интересы Польши и др., вам они нужны? мне нет,хватит поосвобождали.
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