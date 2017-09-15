Наталья Синдеева похвалила себя за свободу слова, а о прочих оппозиционных СМИ забыла

Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева получила немецкую премию в области СМИ M100 Media Award, об этом сообщается в Twitter премии.

Церемония награждения прошла 14 сентября в немецком Потсдаме во время международной медиаконференции M100 Sanssouci Colloquium, уточняет DW. На ней присутствовали представитель МИД ФРГ Вальтер Линднер, мэр Потсдама Джанн Джакобс, главный редактор газеты Bild Танит Кох и более 80 главных редакторов СМИ из разных стран мира. "Это другая Россия. Другая Россия существует, она рьяная, либеральная, креативная и критичная", - описала телеканал Кох.

Немецкое издание Tagesspiegel опубликовало интервью с Синдеевой.

"Я не чувствую себя защитницей свободы слова. Когда семь лет назад мы создавали наш телеканал, нам и в голову ничего такого не приходило. Мы были и остаемся независимой журналистской платформой. Но если вы меня спросите, есть ли свободное слово в России, я буду вынуждена вам ответить: да, есть, потому что есть мы", - цитирует гендиректора телеканала InoPressa.

По словам Синдеевой, "Дождю" удается сводить концы с концами. В свое время, когда доходы уменьшились, пришлось сократить количество сотрудников наполовину, "мы теперь больше не делаем новостей о спорте, о культуре. Только самое основное: новости, интервью, политическая аналитика. Практически все вживую - так дешевле".

"Дождь" живет за счет абонентов - и на 15% на средства, вырученные с рекламы и продажи расследований, рассказала гендиректор. Она пояснила, что телеканал практически не может брать средства от неправительственных организаций, иначе, по российским законам, он станет "иностранным агентом".

От редакции: Конечно же приятно, когда награждают... Хоть кого-то награждают, и не в Кремле, как Алишера Усманова "за благодеяния", а за успехи на поприще свободомыслия аж в любимой путинской Германии. Правда, то, что премия иностранная - для граждан РФ, скорее, негативная оценка СМИ. Тут вспоминается и день рождения Михаила Горбачёва, который отмечался почему-то в Лондоне, а не в Москве. Видимо, каковы успехи на родине - такова и тяга деятелей на родину. Однако мы тут не радоваться собрались, а дивиться либеральному изоляционизму.

Вы только послушайте эту "альтернативу"! Навального они упомянули, понятное дело, и себя не забыли - "потому что есть мы"... Слушайте, любители свобод и свободы слова, - а вот то, что ФОРУМ.мск существует в РФ на пять лет больше вас, не с теми конечно же масштабами финансирования за счёт товарищей подписчиков и не с тем охватом, но с 2005-го - боремся, как можем, держимся, нас и от розетки отключал Чуров в 2007-м, и Роскомнадзором травили недавно, а вот же - есть. И гораздо солидарнее вас, господа "симпатизирующие либералам", и вашей сестре даём слово, и всякому прочему брату да твари по паре... Ну, а вы, видимо, как в загран отправились, так и зазнались. Что ж, зафиксируем.

Д.Ч.