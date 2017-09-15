ЕСПЧ пообещал разобраться с блокировками российских сайтов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению жалоб на внесудебную блокировку российских сайтов "Каспаров.ру", "Грани.ру", "ЕЖ.ру", "Роскомсвободы" и Worldview of Russian Civilization, сообщает газета "Коммерсантъ".

По словам юриста "Роскомсвободы" Саркиса Дарбиняна, пострадавшие обратились в ЕСПЧ, "так как в российских судах невозможно добиться правосудных решений". "Нам всем порядочно надоела практика блокировок сайтов, которая сложилась за последние годы", - пояснил он.

При этом юрист отметил, что Европейский суд решил объединить пять жалоб в одно дело, посчитав, что они затрагивают схожую проблематику. Все заявители считают, что ограничение доступа к сайтам незаконно и "не преследует правомерную цель".

"Мы действуем консолидировано с международной "Агорой" и собираемся в ходе рассмотрения дела подробно рассказать ЕСПЧ, как работают блокировки в России, как они нарушают право на свободное распространение информации. Наконец, как российских граждан лишили права на знание об использовании технических средств защиты их частной переписки", - пояснил Дарбинян.

Европейский суд уже направил правительству РФ список вопросов о национальном законодательстве в области интернета. В частности, судей интересует, являются ли нормы о блокировках "достаточно точными и предсказуемыми в своем применении" и "дают ли они достаточную степень защиты от произвола". Власти страны должны дать ответ до 15 января 2018 года, после чего заявители должны прислать в суд свои комментарии.

Напомним, доступ к «Каспаров.ру», «Грани.ру» и «ЕЖ.ру» был закрыт Роскомнадзором в 2014 году по так называемому закону Лугового. Документ дает Генпрокуратуре право внесудебной блокировки интернет-сайтов с "призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в несанкционированных властями публичных акциях".

В случае с "Каспаров.ру" Генпрокуратура даже не потрудилась сообщить какая именно информация послужила поводом для блокировки. Только спустя несколько месяцев в суде выяснилось, что ей не понравилась иллюстрация к одной из статей: фото листовки "с изображением вооруженного человека и текстом "Крым, проснись!". Редакция заменила фотографию, однако сайт остается запрещенным.

Редакция "Грани.ру" тоже лишь в суде узнала, что блокировка была вызвана новостным материалом "На Манежной задержаны участники схода в защиту "болотников"".

В случае блокировки "ЕЖ.ру" Генпрокуратура заявила, что на сайте "периодически накапливаются" публикации об акциях протеста, которые, по мнению ведомства, является призывами к участию в подобных мероприятиях.

Надзорное ведомство заявило также, что все три сайта "тенденциозно оценивают действия участников несанкционированных акций".

Проект "Роскомсвобода" был заблокирован в 2016 году по требованию Анапского городского суда, который признал запрещенной информацию об анонимайзерах и способах обхода блокировок в интернете.

О заблокированном сайте Worldview of Russian Civilization известно только, что жалобу в ЕСПЧ подал его владелец житель Брянска Евгений Булгаков. Согласно материалам дела, в 2012 году прокуратура Ростова-на-Дону потребовала заблокировать несколько сайтов, опубликовавших книгу из списка экстремистских материалов - ее название неизвестно. Булгаков удалил этот материал, но сайт так и не был разблокирован.