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Московский листок

ЕСПЧ пообещал разобраться с блокировками российских сайтов

Опубликовано 15.09.2017 в разделе комментариев 1

ЕСПЧ пообещал разобраться с блокировками российских сайтов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению жалоб на внесудебную блокировку российских сайтов "Каспаров.ру", "Грани.ру", "ЕЖ.ру", "Роскомсвободы" и Worldview of Russian Civilization, сообщает газета "Коммерсантъ".

По словам юриста "Роскомсвободы" Саркиса Дарбиняна, пострадавшие обратились в ЕСПЧ, "так как в российских судах невозможно добиться правосудных решений". "Нам всем порядочно надоела практика блокировок сайтов, которая сложилась за последние годы", - пояснил он.

При этом юрист отметил, что Европейский суд решил объединить пять жалоб в одно дело, посчитав, что они затрагивают схожую проблематику. Все заявители считают, что ограничение доступа к сайтам незаконно и "не преследует правомерную цель".

"Мы действуем консолидировано с международной "Агорой" и собираемся в ходе рассмотрения дела подробно рассказать ЕСПЧ, как работают блокировки в России, как они нарушают право на свободное распространение информации. Наконец, как российских граждан лишили права на знание об использовании технических средств защиты их частной переписки", - пояснил Дарбинян.

Европейский суд уже направил правительству РФ список вопросов о национальном законодательстве в области интернета. В частности, судей интересует, являются ли нормы о блокировках "достаточно точными и предсказуемыми в своем применении" и "дают ли они достаточную степень защиты от произвола". Власти страны должны дать ответ до 15 января 2018 года, после чего заявители должны прислать в суд свои комментарии.

Напомним, доступ к «Каспаров.ру», «Грани.ру» и «ЕЖ.ру» был закрыт Роскомнадзором в 2014 году по так называемому закону Лугового. Документ дает Генпрокуратуре право внесудебной блокировки интернет-сайтов с "призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в несанкционированных властями публичных акциях".

В случае с "Каспаров.ру" Генпрокуратура даже не потрудилась сообщить какая именно информация послужила поводом для блокировки. Только спустя несколько месяцев в суде выяснилось, что ей не понравилась иллюстрация к одной из статей: фото листовки "с изображением вооруженного человека и текстом "Крым, проснись!". Редакция заменила фотографию, однако сайт остается запрещенным.

Редакция "Грани.ру" тоже лишь в суде узнала, что блокировка была вызвана новостным материалом "На Манежной задержаны участники схода в защиту "болотников"".

В случае блокировки "ЕЖ.ру" Генпрокуратура заявила, что на сайте "периодически накапливаются" публикации об акциях протеста, которые, по мнению ведомства, является призывами к участию в подобных мероприятиях.

Надзорное ведомство заявило также, что все три сайта "тенденциозно оценивают действия участников несанкционированных акций".

Проект "Роскомсвобода" был заблокирован в 2016 году по требованию Анапского городского суда, который признал запрещенной информацию об анонимайзерах и способах обхода блокировок в интернете.

О заблокированном сайте Worldview of Russian Civilization известно только, что жалобу в ЕСПЧ подал его владелец житель Брянска Евгений Булгаков. Согласно материалам дела, в 2012 году прокуратура Ростова-на-Дону потребовала заблокировать несколько сайтов, опубликовавших книгу из списка экстремистских материалов - ее название неизвестно. Булгаков удалил этот материал, но сайт так и не был разблокирован.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Ты то уже разобрался. Поделись с друзьями, у кого отсосать чтоб не блокировали сайт?
москвАч написал 15.09.2017 19:35
То что ты Баранов судак знает каждый, те мало экстремизма Мухина и ЗОВ? Xyли идиотничаешь? Недобросовестный выборщик должен сидет...
Противно слушать, но не это главное
Ты бы зашторил е бало краснозадое. Если уж сука сосешь у путина, так не виляй жопой, типа не понимаю сути проблемы.
Это путин отымел США подсунув им трампа и вооружив кичирмыра.
Целочку изображаешь, противно.
Путин имеет весь мир и никаких жертв в стране, а ты гнида обтраханная фсбешниками про Ленина чето мычишь.
Как ты меня сука бесишь bля! Ты хоть млядь копейку в бюджет принес? Налогов не платишь, палки в колеса Путину на каждом шагу, на каждом шажечке сука.
Денег нет благодаря таким как ты дебилам и пидарам, работать не работают, а ведь созданы все условия от регистрации до кредитования, от вежливых человечков в полиции и фсб до защиты внутренних производителей импортозаместителей. Все на благо народа, нет сука баран опять недоволен и будоражит воображение ....
Собирай деньги на дамбасс и получишь в е бало от каждого русского, ибо Путин всегда прав!
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