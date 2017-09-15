Друзья Евромайдана из "Христианского государства" не допустят "русского майдана" после показа "Матильды"

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа рекомендовал сети кинотеатров "Мир" и "Вершина" в Сургуте отказаться от показа фильма Алексея Учителя "Матильда", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя сети.

"Письмо (с рекомендацией не показывать фильм. - Прим. NEWSru.com) поступало, оно носит рекомендательный характер. Дословно - рекомендуем не показывать", - пояснил представитель сети кинотеатров.

По его словам, руководство еще не приняло решение о показе фильма, это будет сделано позднее. В ряде других кинотеатров ХМАО сообщили, что пока не получали письма с рекомендациями воздержаться от показа "Матильды".

В департаменте общественных связей правительства ХМАО журналистам отказались давать комментарий относительно того, были ли разосланы соответствующие письма о рекомендации запрета на показ "Матильды" в местных кинотеатрах.

Одновременно с этим в департаменте процитировали официальное заявление замгубернатора ХМАО Всеволода Кольцова, в котором подчеркивается, что законодательные основания для запрета показа фильма отсутствуют.

"Считаю, что в Югре законодательных оснований для запрета публичного показа и проката кинофильма Алексея Учителя "Матильда" нет. Департаменту культуры Югры при организации показа фильма в кинотеатрах рекомендовано учитывать настрой общества", - говорится в заявлении замгубернатора.

Минкульт возмутился действиями чиновников ХМАО

Директордепартамента кинематографии Минкульта РФ Вячеслав Тельнов тем временем, заявил, что правительство ХМАО не имело никакого права рекомендовать кинотеатрам не показывать фильм "Матильда".

"Это их неправомерное решение, даже рекомендации - а они, я думаю, были в виде приказа - такого права не имеют давать. Прокатное удостоверение выдано на всю страну", - напомнил он (цитата по РБК).

Режиссер фильма Алексей Учитель уже назвал рекомендацию правительства ХМАО не показывать "Матильду" "волюнтаристским решением", которое "абсолютно не соответствует букве закона".

"Правительство ХМАО нарушает закон российского государства. Они не имеют на это права никакого, даже рекомендовать. Частное мнение некий человек может высказать, а письмо-рекомендацию от правительства не имеют права. Обратимся, наверное, в суд - это уже не я решаю", - пояснил режиссер.

От показа "Матильды" отказываются по всей стране

Накануне стало известно, что организаторы открывшегося 14 сентября Забайкальского международного кинофестиваля отказались от приглашения Учителя с фильмом "Матильда", чтобы обезопасить кинотеатры, в которых организованы программные показы.

"Матильда" не приглашена осознанно. Я знаю, с чем сейчас столкнулись кинотеатры: они получают угрозы. Знаю, что в других регионах уже пошла волна прямых действий неких организаций, которые почему-то решают напрямую указывать, что показывать в кинотеатрах, а что нет", - сообщила программный директор фестиваля, член Союза кинематографистов РФ Мария Безенкова.

Ранее СМИ уже писали о том, что кинотеатры в ряде российских регионов отказались от проката фильма Учителя "Матильда" из-за поступающих угроз.

Глава организации "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинин похвастался тем фактом, что МВД 47 раз отказывало в возбуждении уголовных дел из-за писем, которые члены организации рассылают кинотеатрам. В своем комментарии для прессы лидер общественников заявил, что он и его движение не угрожают, а лишь предупреждают о существовании деструктивных сил, недовольных фильмом Алексея Учителя.

При этом в письмах в адрес кинотеатров, направленных от имени этой околоправославной организации, говорилось, что любая реклама "Матильды" будет рассматриваться как намерение унизить православных святых и провокация "русского Майдана", а обращение к правоохранителям - как желание заработать на картине.

"За любой шаг против Православия, Святых, России, народа России и Президента, за любую провокацию к гражданской войне, за любое ваше положительное указание на фильм "Матильда" нашими братьями будут приняты радикальнейшие методы борьбы с беззаконием и безумием", - говорилось в опубликованных получателями посланиях.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный улыбается с ленинским прищуром:

- Слышали, как смело заговорили реакционеры-то? Президент-мультимиллиардер у них в одной строке со святым "убиенным государем" - ну, тем самым, который отрёкся от престола... Впрочем, искать логику и рацио в высказываниях этих "борцов с беззаконием и безумием" - дело бесполезное. И знаете, почему? Да потому что они сами поддерживали майдан - не мифический, а реальный украинский Евромайдан, обернувшийся декоммунизацией и социальной катастрофой, как для Украины так и для РФ. С самой правой стороны они его поддерживали. Ну, то есть с фашистской. Братья-славяне, ога... Так что эта "Святая Русь" - вполне может оказаться и Киевской. С шизофрениками православного толка - так часто случается. Нация превыше всего, а у нации есть святые - правда, сложно сказать, какие общие святые у украинских наци и русских... Может, всё же сразу Гитлер? Ну, судя по фото - зигу этот православный пресс-секретарь "Христианского государства" вскидывает на фоне флага правосеков по гитлеровским стандартам.

Знакомьтесь, Мирон Кравченко, пресс-секретарь экстремистской организации "Христианское государство - Святая Русь".

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