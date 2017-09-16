Человечество все глупеет и глупеет

Промелькнула новость, которую массовый журналист оценить не смог и не обсуждал, ввиду причины, которая в этой новости и рассматривается. (Хотя, к примеру, А. Баранов на ФОРУМе.мск эту новость заметил, но об его комментарии ниже). А сама новость вот о чём.

Уже не только континентально-европейские (скажем, финны), но британские ученые утверждают в статье, опубликованной в международном научном журнале «Intelligence» («Умственные способности»), что человечество неустанно глупеет. Я не склонен придавать IQ какое-то особое значение, но, как сегодня выясняет наука, средний IQ жителей «стран первого мира» падает уже 40 лет, а это, вместе с другими наблюдениями, как ни крути, а действительно какой-то показатель оглупления населения.

А ведь с начала прошлого века было ситуация была прямо противоположной - уровень IQ каждого нового поколения людей в среднем увеличивался на 3 пункта каждое десятилетие. Эта тенденция, получивший имя «эффект Флинна», в честь его первооткрывателя, психолога Джеймса Флинна, оставалась постоянной почти век, и связывалась с ростом уровня образования и медицины. А вот теперь, как сказано выше, 30–40 лет назад эффект Флинна перестал работать, и уровень IQ начал падать со скоростью примерно в 7 пунктов.

Британские учёные уверяют, что причина в увеличении числа пожилых людей, «проходивших тесты на сообразительность» - на определение IQ. И подводят теорию, что некая «рабочая» память у пожилых людей хуже, чем у детей и взрослых, а «некая» эпизодическая» память с возрастом ухудшается не так сильно. Соответственно, снижение общемирового уровня IQ они объясняют тем, что население всех стран первого мира, а также России и Китая, сегодня стремительно стареет. (Типа того, почему в странах «первого мира» число курящих снижается, а смертность от рака растёт, - это, оказывается, потому, что люди стареют. Раньше не старели - молодыми умирали от простуды. А теперь стареют и умирают от рака. Причём, всё больше и больше умирают от рака и в молодости).

Итак, старение - это объяснение британскими «учёными» оглупления населения Европы.

Ну, на то они и британские учёные.

Дебилы меня попрекают, что я делаю выводы по многим областям знания, - бедные дебилы, самостоятельно не способные разобраться ни в чём, поэтому искренне не понимают, как так можно. Не имея школьного образования (аттестат зрелости его не заменяет), эти дебилы не могут понять, что уже школьное образование (а не бумажки об этом образовании) даёт возможность судить о многом из того, о чём дебилы и понятия не имеют.

К примеру, возьмём эти исследования британских учёных и спросим себя - ну при чём тут память к уму? Ведь известно, что самая выдающаяся память была у полного идиота, и хорошей памятью как раз и отличаются дебилы. То есть, эти британские «учёные» тупят уже в том, что объясняют факт оглупления дефектами памяти. Но и это не всё.

Я был и остаюсь по своей профессии исследователем, поэтому мне сразу же виден дичайший непрофессионализм этих «исследований». У британских «учёных» явно не хватило ума проводить тесты, выделяя отдельно группы по возрасту, - для исследователей это вопиющая глупость. Эти британские «учёные» или жулики, или специально смешали результаты исследований. Ведь очевидно, что тестировать надо было все возрасты отдельно, и только потом сравнивать их с такими же возрастами прежних лет, иначе из этих данных следует ещё более крутой вывод. Смотрите, с возрастом люди умнеют, и если тесты показали падение IQ на 7 пунктов в смешанной группе, в которой стариков больше, чем было раньше, то это означает, что на самом деле падение IQ у молодых ещё круче, скажем, на 17 пунктов.

Да, конечно, реальная жизнь показывает, что если раньше с годами люди в своём большинстве становились старыми мудрецами, то сегодня в своём большинстве люди с годами становятся старыми мудаками. Однако люди становятся старыми мудаками именно потому, что они мудаками стали ещё в молодости.

Так в чём же дело с падением IQ?

Упомянутый в начале А. Баранов считает, что виной во всём уровень образования: «…уровень образования снижается, и не только в России, но и в развитых странах в целом». В принципе это так - образование это важный фактор, - но только следовало бы разъяснить, в чём именно дефект нашего образования?

И я начну не с ухудшения образования, а того, что с начала прошлого века уровень IQ рос. Почему он рос?

А потому, что ум нужен не для игр, а для решения жизненных задач, а с начала прошлого века резко росла производительность труда за счёт усложнения решений жизненно важных задач. Если тому же крестьянину до конца XIX века требовалось решать задачи, как управиться с землёй и домашними животными, то уже в начале ХХ века к этим задачам добавились задачи использования трактора, автомашины и прочей техники. Если рабочему раньше хватало ручного инструмента и приёмов работы с ним, то теперь потребовалось освоить и станки, и необычную для него точность изготовления изделий. Соответственно, усложнялись задачи и инженеров. Вот люди и умнели.

Но, скажут мне, ведь сегодня техника ещё сложнее. Правильно, но она уже сконструирована, построена и эксплуатируется на основе разделения труда, при котором для отдельных операций достаточно и обезьяны. Если раньше масса людей в отдельности занималась решением всех задач производительного труда сразу в комплексе многих операций такого труда, то сегодня таких людей осталось немного, а массы «белых» и «синих воротничков» исполняют только отдельные операции, сути которых они часто и не понимают.

Много ли сидящих за рулём автомобиля хотя бы принципиально понимает, как он устроен и как работает? Как устроен и как работает телефон или компьютер? Да что там техника, многие ли знают проблемы фирмы, в которой они работают, скажем, «менеджерами по продажам»?

Как-то недавно делал покупки на базаре у продавщицы, причем, не молодой, а уже в годах, которая торговала вряд ли более, чем двумя десятками товара (овощи и растительное масло). И выяснилось, что даже при таком скудном ассортименте задач для решения, этот «менеджер по продажам» не представляет себе, какие параметры качества должны быть у её товара - не представляет, как продаваемый ею товар был получен, не представляет, что именно ей нужно рекламировать покупателям. Не знает того, что знал бы крестьянин, произведший этот товар и продающий его. То есть, этот «менеджер» оказался узким специалистом. Специалистом по накладыванию товара в пакеты и отсчитыванию сдачи.

И повторю, оно и без британских учёных видно, что общий культурный уровень (способность использовать знания), а с ним и уровень умственных способностей в среднем всего населения резко упал, в том числе, упал и из-за уже помянутого Барановым дефекта образования, ставшего определяющим фактором оглупления.

А тут речь вот о чём.

Ещё в конце XIX века массы людей (особенно у англосаксов) учились не в учебных заведениях, а непосредственно у дела, у жизни, в связи с чем эти люди не испытывали оглупления латинской системой образования, которая в конце ХХ века стала обязательной для всех. Вы правильно прочли - нынешняя система образования, принятая во всём мире, ОГЛУПЛЯЕТ молодых людей.

Повторю то, о чём пишу практически регулярно. Принципиально дело обстоит так.

Человек отличается от животного интеллектом и человеческой моралью. Главное – интеллект, без интеллекта человек не воспримет и мораль – не поймет ее необходимость для себя. Ребенок рождается животным, но животным с зачатками человеческого интеллекта. Наша задача не развить этот интеллект, а помочь ребенку самому его развить. Казалось бы, какая разница? Разница в том, что без стремления самого ребенка мы его интеллект на разовьем, это же его интеллект, а не наш.

Отсюда кардинальная ошибка, совершенная человечеством, - человечество приняло латинскую систему образования (развития интеллекта), согласно которой учитель (преподаватель) сообщает ребенку (обучающемуся) знания и заставляет его эти знания запомнить. В результате, ребенок не развивает свой интеллект, а делает одолжение тому, кто заставляет его запоминать знания. И делает это одолжение точно так же, как и животное заучивает то, что его заставляет делать дрессировщик. Да, ребенок, пока он мал, это животное, но то, что мы методы обучения животных применяем к будущему человеку, это шибка, хуже преступления. При нынешней системе образования для ребенка (обучающегося), как и для животного, получаемые знания становятся обузой, нужной не ему, а тому, кто его заставляет их получать. А обузу, понятное дело, стараются иметь поменьше. В результате и в лучшем случае, обучающийся запомнит слова, описывающие знания, а в общем случае - и их забудет после экзамена. И в любом случае, обучающийся не будет уметь самостоятельно использовать полученные знания. А без умения использовать знания, знание только слов, описывающих знания, бессмысленны.

Подобную систему образования можно было бы считать бесполезной, если бы она не была убийственно вредной. Ведь при этой, принятой и у нас латинской системе образования, обучающийся получает не образование, а некие справки – аттестаты, дипломы. А вместе с этими справками получает уверенность в том, что он умный, что он что-то знает, хотя на самом деле остается неспособным мыслить самостоятельно ни по какому вопросу, кроме узких вопросов своей работы, да вопросов быта. По остальным вопросам, в том числе и по вопросам общественной жизни, такой образованный болван пользуется штампами, заученными у того, кого он считает умным. Поэтому оболванить такого образованца очень просто. Нужно только показать ему на экране телевизора голову, назвать эту голову «мудрецом» или «профессионалом», и образованный болван будет делать то, что говорит этот «мудрец», не соображая, что именно он делает, но с уверенностью, что он все делает правильно.

Полагаю, что со взрослыми людьми уже ничего сделать невозможно. Эти люди оскорбятся от самой мысли о том, что они глупы, поскольку они точно знают (да и дипломы у них есть), что они умны. Посему с ними пусть будет, как есть, а детей нужно спасать изменением принципа образования.

Главный принцип нужной реформы образования: человек должен самостоятельно учиться, самостоятельно искать знания всю жизнь и самостоятельно уметь ими пользоваться. На то он и человек. Учиться – это его долг, прежде всего, перед самим собой. Общество и государство обязаны снять любые препятствия в получении человеком знаний, но не обязаны насильно его обучать.

И молодое поколение и детей нужно спасать, отказавшись от латинской системы образования – от заучивания знаний. Заменив ее системой, при которой обучающие (учителя, преподаватели) будут только помогать обучающимся в самостоятельном получении знаний и, главное, помогать обучающимся в умении пользоваться знаниями самостоятельно. Разумеется, над обучением детей нужно установить контроль, полагаю, даже законодательно, обязав их посещать школу, однако принципы школьного образования надо изменить – ученика никто не должен учить, он сам должен учиться.

И пока мы эту реформу не произведём, человечество будет продолжать глупеть и глупеть.

Как эту реформу произвести - это отдельная тема, описанная мною не раз. А сейчас я ограничусь темой статьи - ограничусь приведенным объяснением данных о падении уровня IQ у народов «первого мира». Нынешнее образование делает из людей дебилов. И это факт, который подтвердили и британские учёные.