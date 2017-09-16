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Московский листок

Администрация Трампа окончательно берет курс на войну

Опубликовано 16.09.2017 в разделе комментариев 11

война америка трамп тиллерсон
Администрация Трампа окончательно берет курс на войну

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что «такие страны, как Россия», атакуют «фундаментальные основы» своих «демократических соседей» и вмешиваются в их честные и свободные выборы. Об этом он сказал, когда выступал в Вашингтоне перед министерской встречей Сообщества демократий.

Россия — это не сосед, а враг. С таким заявлением выступил бывший спикер конгресса США Ньют Гингрич. Своё заявление политик сделал в Киеве на форуме «Ялтинская международная стратегия». Его слова передаёт портал «Дни.ру»: «Будет консенсус, и люди поймут, что Россия — это не сосед, который имеет другую точку зрения, а враг. […] Будет все больше давления и санкций. Оружие будет передаваться Украине, это поднимет цену противостояния», — заявил Гингрич.

- Я не знаю, о чем шепчутся Лавров с Тиллерсоном наедине, но на поверхности лежит провал российской дипломатии на самом важном, американском направлении, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Тут даже не важно, что там они себе думают. Но если ситуация требует таких заявлений, как сделал Тиллерсон или слов Гингрича о фактической войне с Россией руками украинцев, значит дипломатия уже вот-вот закончится, и процесс продолжится уже другими средствами, хорошо, если не ядерными. Во всяком случае, посольства в обеих странах можно закрывать - они уже потеряли всякий смысл. Высылки клерков, закрытие офисов - это уже несущественные вещи, потому что дипломатия заканчивается и дальнейшее - просто перевод деньгам. Дипломатов можно отправлять на курсы "Выстрел" на переподготовку по линии армейской разведки. Одна надежда на маршала Ким Чен Ына, может отвлечет на себя толику внимания... И то вряд ли. Сорок миллионов полуголодных украинцев ждут натовских пайков и готовы за них воевать, и Корея им не помеха...



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Всего комментариев к статье: 11
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Нам не привыкать...
тот самый Павлушко написал 16.09.2017 07:27
Это и следовало ожидать от политики путинских коррупционеров и воров. Они могут только лгать и красть! Лгать и красть! Прекратите сотрудничать с пиндосами в космосе, в политике, в экономике... Повернитесь лицом к своему народу! Верните награбленное на родину. Повесьте предателей Горбачева, чубайса и всю медвепутинскую кодлу вместе с гарантом... И будет вам счастье. Может быть...
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(без названия)
Aleko-11 написал 16.09.2017 07:24
Что удалось Путькину просто блестяще - это возродить "империю зла", о которой говорил Рейган.
Но и итог этой войны будет такой же как в 1991 году. А то и хуже. И гораздо скорее.
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Re:
сотрудник ЧК написал 16.09.2017 04:56
Reporter написал 16.09.2017 03:28
Есть один способ резко изменить соотношение сил в надвигающейся войне, но для этого нужна решимость: организовать чернобыль на одной из бельгийских аварийных АЭС.
--------------
Я же говорю, что у путлеровских дебилов мозгов вообще не осталось и они уже мечтают АЭС в Бельгии, стране входящей в НАТО, взрывать!!! Если вспомним, еще недавно вся пропаганда, включая этот форум, истерила о том, что ради предотвращения войны надо уничтожить Украину. Всю им уничтожить не дали, бойню кремль вынужден был ограничить Донбассом. Потом, для предотвращения войны отправили в Сирию войска. Потом, ради предотвращения войны продали Киму двигатели для ракет и много чего еще. Теперь вот дебилы уже договорились АЭС в Европе взрывать. И при этом на полном серьезе заявляют, что это американцы собираются войну начать!!! Пляяяяяяяя, в каких дебилов превратила население коммунистическая пропаганда!
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а
что написал 16.09.2017 03:32
Закон РФ 99Ф3 ОТ 7 ИЮНЯ 2007 ГОДА ОТМЕНИЛИ?
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(без названия)
Reporter написал 16.09.2017 03:28
Есть один способ резко изменить соотношение сил в надвигающейся войне, но для этого нужна решимость: организовать чернобыль на одной из бельгийских аварийных АЭС.
Это резко исключит все европейские страны из участия в войне и посеет хаос в европе. Это так же заставит пересмотреть свою шлюшную позицию такие "страны" как румыния, набор прибалтийских стран и польшу - пересмотреть даже вопрос хранения пиндо противоракет. Да и самим пиндосам будет на камильфо заниматься перебросками сил через европейский чернобыль. В идеале чернобыль должен быть не только в бельгии но и еще 1-2 европейских странах: лягушантии и фрицляндии.
фишка однако в том, что времени уже не осталось. Счет идет на недели, скорее всего.
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(без названия)
сотрудник ЧК написал 16.09.2017 03:17
КНДР заявила, что может уничтожить США &#171;одним махом&#187;
798 12 12
Представитель военного командования КНДР маршал Ри Юн Хо заявил в ходе торжеств, посвященных 80-й годовщине создания Корейской народной армии, что его страна имеет некое "мощное мобильное оружие", способное уничтожить США "одним махом", сообщает "Ридус" со ссылкой на The Washington Post.
Мероприятие посетил Ким Чон Ын, первый секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи.
Это заявление опять заставило западные СМИ обсуждать разработку Северной Кореей баллистических ракет дальнего радиуса действия. Считается, что КНДР уже имеет ядерное оружие, но пока не располагает средствами его доставки.
23 апреля Пхеньян заявил о намерении провести "специальную операцию" против Южной Кореи и "превратить в пепел" руководство страны "за три минуты, с помощью беспрецедентных средств и методов собственной разработки".
Поводом для возмущения властей Северной Кореи и резких заявлений, которые регулярно появляются последние две недели, стал ряд высказываний президента Южной Кореи об огромных суммах, потраченных КНДР на торжества в честь празднования столетия со дня рождения Ким Ир Сена.
----------------
Интересно, если бы Литва купила у пиндосов водородную бомбу и заявила бы, что может уничтожить Россию одним махом, товарищ Баранов бы написал кучу статей, что маленькое прибалтийское государство защищается за то, что Россия проводит учения рядом с ее территорие? Думаю, что написал бы кучу статей о том, что империалисты хотят уничтожить Россию, развел бы сопли по Ленину и о будущем всего человечества связанном с коммунизмом. Я прав?
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(без названия)
Левон Казарян написал 16.09.2017 02:58
"...дипломатия уже вот-вот закончится, и процесс продолжится уже другими средствами, хорошо, если не ядерными. Во всяком случае, посольства в обеих странах можно закрывать - они уже потеряли всякий смысл. Высылки клерков, закрытие офисов - это уже несущественные вещи, потому что дипломатия заканчивается и дальнейшее - просто перевод деньгам."
- - - - - - -
Наоборот: дипломатов потому и высылали, что шло плановое предвоенное сворачивание дипотношений.
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(без названия)
Reporter написал 16.09.2017 02:49
1) дипломатия закнчилась, но посольства закрывать не будут т.к. кремляди будут пытаться спасать наворованное бабло даже во время войны! И указы они будут выполнять вашингтонские
2) война неизбежна - это факт. наименьший ущерб будет у того, кто ударит первым и ударит ЯО. учитывая историческую никчемность славян, первый удар нанесут пиндосы.
3) рашко-"дипломаты" и военная разведка? - что курит автор??? наблатыканные блатные кремляди и гебня устроились на дипломатическую работу не для того, чтобы рисковать жизнью или воевать! а для того, чтобы можно было свалить за бугор (пример с уже 2мя перебезчиками после закрытия консульства парашки в сан-франциско).
4) война неизбежна и республикам и регионам пора задуматься о своей судьбе, оценить трезво положение вещей и смысл нахождения в оккупации. парашка - "страна"-банкрот во всех смыслах и всех сферах, без какого-либо будущего и скоро развалится так или иначе. Зачем же ставить свои республики под удар нато?
Точно можно сказать, что чечня удара избежит, т.к. там нет войск парашки. В чечне могут и будут локальные войны, но не война с нато и не война с ЯО.
5) хохлы - это расходный материал пиндосов. И они не одни. румыны, поляки, прибалты - это расходный материал первого эшелона.
6) ну раз уж мы заговорили о провале дипломатии, то почему бы не поговорить о провале главнокомандующего?
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(без названия)
Демократия это колбаса. написал 16.09.2017 02:45
Нажать кнопочку и не парится моральным законом во мне и звездным небом над головой.
Нам дули в уши, что "Сталин поверил Гитлеру", а тут уже в рожу плюют, прости Господи,
и все на что-то надеются. Вы что, долбое.., хотите прожить 21 век без войны. Не получится.
Как начало тысячелетия, так война,- 1812, 1914 и смена моды, как заметил историк моды Васильев.
Так что когда пыль осядет мода будет другой. Помочь "вождю" дав в аренду дюжину царь бомбочек, которые
на Новой Земле грохнули во времена удака хрущева и средства доставки.
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(без названия)
Разжигателям войны с Америкой написал 16.09.2017 01:40
Тут даже не важно, что там они себе думают. Но если ситуация требует таких заявлений, как сделал Тиллерсон или слов Гингрича о фактической войне с Россией руками украинцев, значит дипломатия уже вот-вот закончится,
-------------
Вы бы, Анатолий Юрьевич, лучше прокомментировали слова Жириновского о терактах в Европе, где он говорит, что "России выгодны теракты в Европе" или его призыв нанести ядерный удар по территории европейских государств, для того чтобы показать американцам серьезность намерений чекистов. А можете и про программы Киседлева, где он призывает "превратить Америку в радиактивный пепел" написать. А то в своем глазу бревна, как водится не замечаем.
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(без названия)
Разжигателям войны с Америкой написал 16.09.2017 01:36
Россия &#8212; это не сосед, а враг. С таким заявлением выступил бывший спикер конгресса США Ньют Гингрич.
-------------------
Визгами о том, что Америка - враг, засрана вся коммуняцкая пропаганда на прошествии ста лет и все в России считают, что так и должно быть. Но что-то не вижу в США статей о том, что чекисты взяли курс на войну и это несмотря даже на то, что у КНДР термоядерное оружие и ракеты появились известно откуда и даже фамилии тех, кто им все это передавал - тоже давно не тайна.
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