Администрация Трампа окончательно берет курс на войну

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что «такие страны, как Россия», атакуют «фундаментальные основы» своих «демократических соседей» и вмешиваются в их честные и свободные выборы. Об этом он сказал, когда выступал в Вашингтоне перед министерской встречей Сообщества демократий.

Россия — это не сосед, а враг. С таким заявлением выступил бывший спикер конгресса США Ньют Гингрич. Своё заявление политик сделал в Киеве на форуме «Ялтинская международная стратегия». Его слова передаёт портал «Дни.ру»: «Будет консенсус, и люди поймут, что Россия — это не сосед, который имеет другую точку зрения, а враг. […] Будет все больше давления и санкций. Оружие будет передаваться Украине, это поднимет цену противостояния», — заявил Гингрич.

- Я не знаю, о чем шепчутся Лавров с Тиллерсоном наедине, но на поверхности лежит провал российской дипломатии на самом важном, американском направлении, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Тут даже не важно, что там они себе думают. Но если ситуация требует таких заявлений, как сделал Тиллерсон или слов Гингрича о фактической войне с Россией руками украинцев, значит дипломатия уже вот-вот закончится, и процесс продолжится уже другими средствами, хорошо, если не ядерными. Во всяком случае, посольства в обеих странах можно закрывать - они уже потеряли всякий смысл. Высылки клерков, закрытие офисов - это уже несущественные вещи, потому что дипломатия заканчивается и дальнейшее - просто перевод деньгам. Дипломатов можно отправлять на курсы "Выстрел" на переподготовку по линии армейской разведки. Одна надежда на маршала Ким Чен Ына, может отвлечет на себя толику внимания... И то вряд ли. Сорок миллионов полуголодных украинцев ждут натовских пайков и готовы за них воевать, и Корея им не помеха...