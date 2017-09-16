ЦБ предупредил об ускорении инфляции из-за ЧМ по футболу

Чемпионат мира по футболу 2018 года может ускорит темпы инфляции в тех регионах, где пройдут его матчи. Об этом сообщается в проекте основных направлений денежно-кредитной политики Банка России на 2018-2020 годы. "Возможно некоторое временное ускорение роста цен в 2018 году в регионах, участвующих в проведении чемпионата мира по футболу, на фоне роста потребительского спроса в данных регионах", - говорится в документе.

Отмечается, что темпы роста цен "выше общероссийских" будут наблюдаться в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Эксперты отмечают, что инфляцию может подхлестнуть повышенный потребительский спрос "импортных товаров, которые отличаются более высокой волатильностью цен".

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 г. пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи главного футбольного турнира планеты примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.