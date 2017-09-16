ЦБ предупредил об ускорении инфляции из-за ЧМ по футболу

Чемпионат мира по футболу 2018 года может ускорит темпы инфляции в тех регионах, где пройдут его матчи. Об этом сообщается в проекте основных направлений денежно-кредитной политики Банка России на 2018-2020 годы. "Возможно некоторое временное ускорение роста цен в 2018 году в регионах, участвующих в проведении чемпионата мира по футболу, на фоне роста потребительского спроса в данных регионах", - говорится в документе.
Отмечается, что темпы роста цен "выше общероссийских" будут наблюдаться в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Эксперты отмечают, что инфляцию может подхлестнуть повышенный потребительский спрос "импортных товаров, которые отличаются более высокой волатильностью цен".
Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 г. пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи главного футбольного турнира планеты примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.
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ТФК написал 16.09.2017 17:46
После выборов ВОВЧИКА эта банда организует два ДЕФОЛТа (итак долго они их отСРАЧИВАЮТ) и прикроются драными футбольными мячами.
СРОЧНО!!!
ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ.
Произвести до марта 2018г. обмен имеющей у каждого рублевой МАССЫ на иностранные ДЕНЕЖНЫЕ знаки.
Спасибо тебе ЦБ что предупредил нас целых два раза
Василий(4) написал 16.09.2017 15:14
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http://forum-msk.org/material/news/13711399.html
.Дмитрий..г..Запорожье... написал 16.09.2017 13:27
вообще- написал 16.09.2017 12:01
Путин добивает страну по приказу Трампа.
Правда народа написал 16.09.2017 10:03