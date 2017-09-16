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Московский листок

ЦБ предупредил об ускорении инфляции из-за ЧМ по футболу

Опубликовано 16.09.2017 в разделе комментариев 5

ЦБ предупредил об ускорении инфляции из-за ЧМ по футболу

Чемпионат мира по футболу 2018 года может ускорит темпы инфляции в тех регионах, где пройдут его матчи. Об этом сообщается в проекте основных направлений денежно-кредитной политики Банка России на 2018-2020 годы. "Возможно некоторое временное ускорение роста цен в 2018 году в регионах, участвующих в проведении чемпионата мира по футболу, на фоне роста потребительского спроса в данных регионах", - говорится в документе.

Отмечается, что темпы роста цен "выше общероссийских" будут наблюдаться в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Эксперты отмечают, что инфляцию может подхлестнуть повышенный потребительский спрос "импортных товаров, которые отличаются более высокой волатильностью цен".

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 г. пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи главного футбольного турнира планеты примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
ТФК написал 16.09.2017 17:46
Понимаю, что дело не в картофеле и футболе.
После выборов ВОВЧИКА эта банда организует два ДЕФОЛТа (итак долго они их отСРАЧИВАЮТ) и прикроются драными футбольными мячами.
СРОЧНО!!!
ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ.
Произвести до марта 2018г. обмен имеющей у каждого рублевой МАССЫ на иностранные ДЕНЕЖНЫЕ знаки.
Спасибо тебе ЦБ что предупредил нас целых два раза
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 16.09.2017 15:14
Центральный общак путинского криминального паханата прогнозирует падение курса рубля по отношению к курсу картошки:
.
http://forum-msk.org/material/news/13711399.html
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Правда народа
.Дмитрий..г..Запорожье... написал 16.09.2017 13:27
Могут отказаться в последний момент,и тогда все затраты кацапорылых макак,включая "Баклан арену"окажутся напрасными.Такие страны как Англия, Германия,Италия,Франция,Испания могут провести ЧМ без особых проблем ибо там вся инфраструктура давно готова.
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ЧемпионатМираПоФутболу-это пострашнее санкций
вообще- написал 16.09.2017 12:01
это вид терроризма.
Путин добивает страну по приказу Трампа.
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Дойные и двойные стандарты
Правда народа написал 16.09.2017 10:03
Все страны мира должны бы отказаться от проведения ЧМ в криминальном гадючнике, но они не откажутся именно для удушения народа и расцвета Путина и его друзей из списка Форбс...
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