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Московский листок

В Ивановской области загорелся дом престарелых, погибли 2 человека

Опубликовано 16.09.2017 в разделе комментариев 0

В Ивановской области загорелся дом престарелых, погибли 2 человека

Два человека погибли во время пожара в доме престарелых и инвалидов в городе Пучеж Ивановской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС.

"Тело одного найдено на месте пожара, еще один скончался в карете скорой помощи. Оба пациенты мужчины 1960 и 1952 годов рождения", - сказал собеседник агентства. По его словам, всего было эвакуировано 43 человека. Всего в доме-интернате проживает 524 человека.

Информация о пожаре в доме престарелых и инвалидов города Пучеж в доме 2 на ул.Калинина поступила спасателям в пятницу в 22.55 мск. Когда на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты, огнем был охвачен третий этаж третьего корпуса.

Отмечается, что пожар был ликвидирован в 23.07. Из-за возгорания было повреждено 20 квадратных метров внутренних помещений здания. В борьбе с огнем участвовали 26 спасателей и десять единиц техники.

В региональном главке МЧС заявили, что причиной пожара могли стать курение или поджог. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

 



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