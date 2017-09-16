Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ЦБ спрогнозировал ускорение инфляции из-за дефицита картофеля

Опубликовано 16.09.2017 в разделе комментариев 6

ЦБ спрогнозировал ускорение инфляции из-за дефицита картофеля

Дефицит картофеля старого урожая может ускорить рост цен в России весной 2018 года. Об этом говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

"В среднесрочной перспективе возможный дефицит картофеля старого урожая может являться фактором ускорения роста цен весной следующего года (аналогичная ситуация возможна и по овощам "борщевого набора")", - цитирует документ Интерфакс.

По данным регулятора, валовой сбор картофеля в случае отсутствия природных аномалий оценивается Банком России на уровне предыдущего года, так как в округах, на которые приходится более 70% сбора по стране (Центральный, Приволжский, Сибирский), уборка только вступает в активную фазу. При этом сохраняется риск ухудшения качества, обусловленный погодными условиями и переувлажнением почвы. В документе отмечается, что по состоянию на 25 августа 2017 урожай картофеля оказался на 38% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года из-за смещения вегетативного периода.

Со стороны зерновых и зернобобовых культур, по оценке ЦБ, как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе риски для продовольственной инфляции в целом отсутствуют.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 6
Поделиться
Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
вырастила 5,тонн картошки и меняет ее на золото
баба Нюра написал 16.09.2017 17:53
Какая картошка? Какой дефолт? Наши вон скупили золото и наверное теперь рухнут $ ! Во заживем тогда! Везде сейчас пишут про "золотой ход " В.В.
Ответить
(без названия)
ТФК написал 16.09.2017 17:38
Понимаю, что дело не в картофеле.
После выборов ВОВЧИКА эта банда организует очередной ДЕФОЛТ (итак долго они его отСРАЧИВАЮТ) и прикроются картофельными очистками.
СРОЧНО!!!
ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ.
Произвести до марта 2018г. обмен имеющей у каждого рублевой МАССЫ на иностранные ДЕНЕЖНЫЕ знаки.
Спасибо тебе ЦБ что предупредил....
Ответить
(без названия)
стоик927 написал 16.09.2017 12:25
Раскрыть комментарий
Ответить
(без названия)
Демократия это колбаса. написал 16.09.2017 12:13
Теперь ликвидностью стал картофель.
Ответить
Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 16.09.2017 11:32
<<ЦБ спрогнозировал ускорение инфляции из-за дефицита картофеля>>
====
А министерство сельского хозяйства спрогнозировало ускорение роста картофеля от дефицита инфляции.
.
Банду путинских отморозков на скамью подсудимых Всероссийского трибунала за государственный переворот, узурпацию власти, измену Родины, разорение страны, мародерство и геноцид народов оккупированной РСФСР.
Ответить
(без названия)
ov написал 16.09.2017 11:13
Плохому танцору, и так всем ясно, что всегда мешает.
"Ну не виноват он, они сами... "
Детский сад, прямо слово.
ЦБ официально квакает о снижении инфляции и борется с ней как с единственным злом, мешающим великому процветанию страны. А втихаря все время вбрасывает - почему он не может ее, эту инфляцию, удерживать. То погода ему, ЦБ, мешает, то еще что-то.
Врать, таким образом, ЦБ научился, а вот вменяемо объяснить свою необходимость в сложной структуре государства - до сих пор нет.
А жить-то, ему, ЦБ, хочется...
И кушать, так же, сладко...
Невзирая на погоды...
Следим и дальше за цирком шапитою
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужна ли России прогрессивная шкала подоходного налога?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сына мэра Махачкалы полностью оправдали за драку с полицейскими
Сына мэра Махачкалы полностью оправдали за драку с...
13.09.2017
Юрий Болдырев: как власть уничтожает Академию наук
Юрий Болдырев: как власть уничтожает Академию наук
15.09.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Под "крышей" сына генпрокурора Чайки, совладельца "Бердяуша", нашли хищения на 150 млн (0)
Путинскую идею о размещении миротворцев ООН на границе с РФ ополченцы ДНР отвергают (5)
Обрезок трубы становится символом "самозащиты" государства-Трубы (11)
Стороны заранее делят репарации в будущей проигранной войне (11)
ЦБ спрогнозировал ускорение инфляции из-за дефицита картофеля (5)
В Ивановской области загорелся дом престарелых, погибли 2 человека (0)
ЦБ предупредил об ускорении инфляции из-за ЧМ по футболу (5)
Администрация Трампа окончательно берет курс на войну (82)
Человечество все глупеет и глупеет (24)
Друзья Евромайдана из "Христианского государства" не допустят "русского майдана" после показа "Матильды" (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: На один новый танк 10 новых комбайнов!
Максим Калашников Максим Калашников: Exxon Mobil получит Красноленинское нефтяное месторождение
Дарья Митина Дарья Митина: Чуть не пoмерла сo страху
Дарья Митина Дарья Митина: Прo Этo
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss