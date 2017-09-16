<<ЦБ спрогнозировал ускорение инфляции из-за дефицита картофеля>>

Дефицит картофеля старого урожая может ускорить рост цен в России весной 2018 года. Об этом говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.
"В среднесрочной перспективе возможный дефицит картофеля старого урожая может являться фактором ускорения роста цен весной следующего года (аналогичная ситуация возможна и по овощам "борщевого набора")", - цитирует документ Интерфакс.
По данным регулятора, валовой сбор картофеля в случае отсутствия природных аномалий оценивается Банком России на уровне предыдущего года, так как в округах, на которые приходится более 70% сбора по стране (Центральный, Приволжский, Сибирский), уборка только вступает в активную фазу. При этом сохраняется риск ухудшения качества, обусловленный погодными условиями и переувлажнением почвы. В документе отмечается, что по состоянию на 25 августа 2017 урожай картофеля оказался на 38% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года из-за смещения вегетативного периода.
Со стороны зерновых и зернобобовых культур, по оценке ЦБ, как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе риски для продовольственной инфляции в целом отсутствуют.
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баба Нюра написал 16.09.2017 17:53
ТФК написал 16.09.2017 17:38
После выборов ВОВЧИКА эта банда организует очередной ДЕФОЛТ (итак долго они его отСРАЧИВАЮТ) и прикроются картофельными очистками.
СРОЧНО!!!
ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ.
Произвести до марта 2018г. обмен имеющей у каждого рублевой МАССЫ на иностранные ДЕНЕЖНЫЕ знаки.
Спасибо тебе ЦБ что предупредил....
стоик927 написал 16.09.2017 12:25
Демократия это колбаса. написал 16.09.2017 12:13
Василий(4) написал 16.09.2017 11:32
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А министерство сельского хозяйства спрогнозировало ускорение роста картофеля от дефицита инфляции.
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Банду путинских отморозков на скамью подсудимых Всероссийского трибунала за государственный переворот, узурпацию власти, измену Родины, разорение страны, мародерство и геноцид народов оккупированной РСФСР.
ov написал 16.09.2017 11:13
"Ну не виноват он, они сами... "
Детский сад, прямо слово.
ЦБ официально квакает о снижении инфляции и борется с ней как с единственным злом, мешающим великому процветанию страны. А втихаря все время вбрасывает - почему он не может ее, эту инфляцию, удерживать. То погода ему, ЦБ, мешает, то еще что-то.
Врать, таким образом, ЦБ научился, а вот вменяемо объяснить свою необходимость в сложной структуре государства - до сих пор нет.
А жить-то, ему, ЦБ, хочется...
И кушать, так же, сладко...
Невзирая на погоды...
Следим и дальше за цирком шапитою