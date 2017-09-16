Стороны заранее делят репарации в будущей проигранной войне

Взамен на отзыв иска из Арбитражного института торговой палаты Стокгольма крупнейшая в мире нефтедобывающая компания Exxon Mobil Corporation получит долю в Красноленинском месторождении с запасами 750 миллионов тонн нефти.

Следовало бы напомнить, что с 2006 по 2016 годы руководителем Exxon Mobil был нынешний госсекретарь Рекс Тиллерсон. Именно он в 1998 году стал директором зарегистрированной на Багамских островах российско-американской компании Exxon Neftegas. Именно ему В.Путин вручил орден Дружбы.

При этом только вчера Тиллерсон заявил, что «такие страны, как Россия», атакуют «фундаментальные основы» своих «демократических соседей».

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Видимо, американские корпорации заранее распределяют, кому и что достанется в виде репараций... И естественно, согласуют процесс с потенциально проигравшей стороной.

А.Б.

