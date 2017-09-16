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Московский листок

Стороны заранее делят репарации в будущей проигранной войне

Опубликовано 16.09.2017 в разделе комментариев 11

путин америка тиллерсон
Стороны заранее делят репарации в будущей проигранной войне

Взамен на отзыв иска из Арбитражного института торговой палаты Стокгольма крупнейшая в мире нефтедобывающая компания Exxon Mobil Corporation получит долю в Красноленинском месторождении с запасами 750 миллионов тонн нефти.

Следовало бы напомнить, что с 2006 по 2016 годы руководителем Exxon Mobil был нынешний госсекретарь Рекс Тиллерсон. Именно он в 1998 году стал директором зарегистрированной на Багамских островах российско-американской компании Exxon Neftegas. Именно ему В.Путин вручил орден Дружбы.

При этом только вчера Тиллерсон заявил, что «такие страны, как Россия», атакуют «фундаментальные основы» своих «демократических соседей».

Администрация Трампа окончательно берет курс на войну

Видимо, американские корпорации заранее распределяют, кому и что достанется в виде репараций... И естественно, согласуют процесс с потенциально проигравшей стороной.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 11
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Re: Уже и Лимонов подхватил давние мои слова КАРФАГЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.
Э То что ?! написал 16.09.2017 15:57
И я вспоминаю ликование многих в московском метро 11-го сентября 2001 года! Жаль, что это была обманка, устроенная верхушкой Карфагена, а не настоящая война мусульман против империи Зла-США...
Если КАРФАГЕН начнет рушится, представьте -какой автокаталитический процесс избавления пойдет по всему миру!
Стоит только начать. Процесс станет необратимым...
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Уже и Лимонов подхватил давние мои слова КАРФАГЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.
Э То что ?! написал 16.09.2017 14:10
США должны быть разрушены. Надо искать всяческие пути. Содействовать любому противоречию у НИХ. Чтоб маленькие трещинки разрастались до размеров гигантских ущелий и умопомрачительных пропастей.
Мексика, Канада, Карибы, Гавайи, Европа ,в особенности, не английская, негры, белые воротнички и красношеии среднезападники США, Калифорния и Колорадо, Техас и восточное побережье-везде надо подливать масло в тлеющие недовольства. А лучше -бензинчику...
Вопрос прост, как в начале тридцатых: КТО-КОГО...
Вы поняли мою глубокую мысль...
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хохломакаки свинорылые буду т утилизированы КаломойскЫм
ДмЫтрЫй г..ЗапЫрожЫ написал 16.09.2017 13:58
Проект Ленины "йухраЫна" на х у й закрЫвается,скотохохлЫ утилизируютсЫ
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тупорылые хохломакаки жыдобандеровские
Дмитрий го в н о.Запорожье. написал 16.09.2017 13:53
поцерылые хохломакаки обдристанные безяйцевые т вари .
проект Ленина "йухраина" закрывается.
тупорылые хохломакаки гов ноедные отдаются в рабство
пшекам для утилизации
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тупорылые хохломакаки жыдобандеровские
Дмитрий го в н о.Запорожье. написал 16.09.2017 13:49
поцерылые хохломакаки обдристанные безяйцевые т вари
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!!!!O!QQ!TOJA---TOT!!!&&&
Дмитрий.. г...Запорожье... написал 16.09.2017 13:18
Кацапорылые т.вари начали против Украины захватническую войну,захватив Крым и часть Донбаса.ВОЙНЫ ДЛЯТСЯ ДО ПОБЕДЫ,или как писал Цицерон...МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕЗУЛЬТТАТОМ ПОБЕДЫ,А НЕ РЕЗУЛЬТАТОМ ПЕРЕГОВОРОВ...Экономика кацапомойки сегодня-это экономика сырьевой колонии и имея такую экономику начинать против Украины захватническую войну,нарушая при этом все подписанные руководством этой самой кацапомойки договора,для кацапомойки было равносильно самоубийству.Вот кацапомойка и самоубивается.В этот раз пощады кацапорылой нечисти,подобно тому,как это было в 1991 г.,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацап может стать человеком не будет.Уж слишком дорого обходятся человечеству плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие от этого манией величия.Видимо это Х.У.Й.Л.У наконец объяснили и Х.У.Й.Л.О начал прилагать отчаянные усилия ради спасения себя от виселицы.До только хрен он угадал.
Цель у нас,как и у всего человечества едина.Закрытие проекта кацапомойка,по образу и подобию 3 Рейха и СССР,с окончательным решением кацапского вопроса.Спешить ни нам,ни всему человечеству некуда.Мы подождем.Месть,это блюдо,которое подают холодным.
Ответить
Re: Тиллерсон-Гитлерсон
!!!!O!QQ!TOJA---TOT!!!&&& написал 16.09.2017 13:05
-Таки не желал бы Я оказаться на месте путина! Таки пожимать руки всяким ублюдкам, разговаривать сними и не иметь возможности тут же помыть руки и проплоскать уши... Вээ...!-Ик!
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рЫдактору
Дмитрий.. г...Запорожье... написал 16.09.2017 13:03
Весь мир знает,что кацапорылые т.вари начали против Украины захватническую войну,захватив Крым и часть Донбаса.ВОЙНЫ ДЛЯТСЯ ДО ПОБЕДЫ,или как писал Цицерон...МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕЗУЛЬТТАТОМ ПОБЕДЫ,А НЕ РЕЗУЛЬТАТОМ ПЕРЕГОВОРОВ...Экономика кацапомойки сегодня-это экономика сырьевой колонии и имея такую экономику начинать против Украины захватническую войну,нарушая при этом все подписанные руководством этой самой кацапомойки договора,для кацапомойки было равносильно самоубийству.Вот кацапомойка и самоубивается.В этот раз пощады кацапорылой нечисти,подобно тому,как это было в 1991 г.,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацап может стать человеком не будет.Уж слишком дорого обходятся человечеству плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие от этого манией величия.Видимо это Х.У.Й.Л.У наконец объяснили и Х.У.Й.Л.О начал прилагать отчаянные усилия ради спасения себя от виселицы.До только хрен он угадал.
Цель у нас,как и у всего человечества едина.Закрытие проекта кацапомойка,по образу и подобию 3 Рейха и СССР,с окончательным решением кацапского вопроса.Спешить ни нам,ни всему человечеству некуда.Мы подождем.Ну а проигравшие всегда оплачивают затраты победителей.Это называется репарации или контрибуции.США собираются "раздеть"кацапомойку на примерно
$ 10 тлн.+наша доля примерно $ 2 тлн.+ доля Германии-Кениксберг+доля Японии-Курилы Сахалин и Камчатка с Чукоткой и с Дальним Востоком +доля Китая с Сибирью и Уралом.Называется это все-Королевская охота.
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Тиллерсон-Гитлерсон
Карлсон написал 16.09.2017 12:27
Кто только американцев не бил. Японцы били,корейцы били,вьетнамцы били,афганцы-ну с удовольствием их
поимели и имеют разнообразно.
Америкосов надо от м у д о х а т ь и держать в наморднике
и на поводке,избивая время от времени для их же блага.
Другого отношения эти тупорылые ииндомакаки не понимают.
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(без названия)
La Terrible написал 16.09.2017 11:29
Описалась - 1933 год
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(без названия)
La Terrible написал 16.09.2017 11:27
Пиндосы продолжают дело своих дедов и прадедов, когда после февральской революции в России во время начавшегося бардака из Наглосаксии прибыла миссия Элиху Рута. "Специальная миссия" въехала в Россию из Америки через Владивосток и Керенским в распоряжении этой миссии был предоставлен бывший царский поезд, именно тот, в котором Николай Второй подписал свое отречение от престола. По железной дороге, по только что построенному ТрансСибу, что само по себе уже представляло разведку стратегической железной дороги, специальная американская миссия проследовала до Питера, где имела встречи с Керенским, его правительством, членами Думы и представителями политических партий. На протяжении шести недель американцы обозревали и анализировали события в обеих столицах, на русском фронте, на Черноморском флоте и прочая, и прочая, и прочая.
Вообщчем, пиндосы еще 100 лет назад планировали присвоить активы разваливающейся на глазах мира русской империи, оценивали будущие богатства.
Но, благодаря Ленину и большевикам, получили большую фигу в рыло, после чего серьезно влезли в битву за "свое кровное", активно участвуя в иностранной интервенции, убийстве русских людей, грабежах, мародерстве и прочих мерзостях.
Когда непобедимая Красная Армия вышвырнула оккупантов с территории СССР, еще долго с р ались кирпичами, гадили, где только можно, и лишь в 1930 году, последними, скрипя зубами, все-таки кое-как наладили дип. отношения, чтоб одновременно вскармливать Гитлера и пытаться стравить его с нами. Мелкобритания в этом гнусном шабаше была лишь подпевалой-Табаки.
Вспомним и план пиндосов "Немыслимое". Так что никакой Америки тут нам всякие тиллерсоны не открывают. Ядовитые твари - они ведь не становятся безвредными просто так, сами по себе, их нужно либо безжалостно уничтожать, либо, на крайняк, вовремя вырывать ядовитое жало. "Ты же знал, что я - змея?"
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