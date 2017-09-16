Стороны заранее делят репарации в будущей проигранной войне

Взамен на отзыв иска из Арбитражного института торговой палаты Стокгольма крупнейшая в мире нефтедобывающая компания Exxon Mobil Corporation получит долю в Красноленинском месторождении с запасами 750 миллионов тонн нефти.
Следовало бы напомнить, что с 2006 по 2016 годы руководителем Exxon Mobil был нынешний госсекретарь Рекс Тиллерсон. Именно он в 1998 году стал директором зарегистрированной на Багамских островах российско-американской компании Exxon Neftegas. Именно ему В.Путин вручил орден Дружбы.
При этом только вчера Тиллерсон заявил, что «такие страны, как Россия», атакуют «фундаментальные основы» своих «демократических соседей».
Администрация Трампа окончательно берет курс на войну
Видимо, американские корпорации заранее распределяют, кому и что достанется в виде репараций... И естественно, согласуют процесс с потенциально проигравшей стороной.
А.Б.
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Э То что ?! написал 16.09.2017 15:57
Если КАРФАГЕН начнет рушится, представьте -какой автокаталитический процесс избавления пойдет по всему миру!
Стоит только начать. Процесс станет необратимым...
Э То что ?! написал 16.09.2017 14:10
Мексика, Канада, Карибы, Гавайи, Европа ,в особенности, не английская, негры, белые воротнички и красношеии среднезападники США, Калифорния и Колорадо, Техас и восточное побережье-везде надо подливать масло в тлеющие недовольства. А лучше -бензинчику...
Вопрос прост, как в начале тридцатых: КТО-КОГО...
Вы поняли мою глубокую мысль...
ДмЫтрЫй г..ЗапЫрожЫ написал 16.09.2017 13:58
Дмитрий го в н о.Запорожье. написал 16.09.2017 13:53
проект Ленина "йухраина" закрывается.
тупорылые хохломакаки гов ноедные отдаются в рабство
пшекам для утилизации
Дмитрий го в н о.Запорожье. написал 16.09.2017 13:49
Дмитрий.. г...Запорожье... написал 16.09.2017 13:18
Цель у нас,как и у всего человечества едина.Закрытие проекта кацапомойка,по образу и подобию 3 Рейха и СССР,с окончательным решением кацапского вопроса.Спешить ни нам,ни всему человечеству некуда.Мы подождем.Месть,это блюдо,которое подают холодным.
!!!!O!QQ!TOJA---TOT!!!&&& написал 16.09.2017 13:05
Дмитрий.. г...Запорожье... написал 16.09.2017 13:03
Цель у нас,как и у всего человечества едина.Закрытие проекта кацапомойка,по образу и подобию 3 Рейха и СССР,с окончательным решением кацапского вопроса.Спешить ни нам,ни всему человечеству некуда.Мы подождем.Ну а проигравшие всегда оплачивают затраты победителей.Это называется репарации или контрибуции.США собираются "раздеть"кацапомойку на примерно
$ 10 тлн.+наша доля примерно $ 2 тлн.+ доля Германии-Кениксберг+доля Японии-Курилы Сахалин и Камчатка с Чукоткой и с Дальним Востоком +доля Китая с Сибирью и Уралом.Называется это все-Королевская охота.
Карлсон написал 16.09.2017 12:27
поимели и имеют разнообразно.
Америкосов надо от м у д о х а т ь и держать в наморднике
и на поводке,избивая время от времени для их же блага.
Другого отношения эти тупорылые ииндомакаки не понимают.
La Terrible написал 16.09.2017 11:29
La Terrible написал 16.09.2017 11:27
Вообщчем, пиндосы еще 100 лет назад планировали присвоить активы разваливающейся на глазах мира русской империи, оценивали будущие богатства.
Но, благодаря Ленину и большевикам, получили большую фигу в рыло, после чего серьезно влезли в битву за "свое кровное", активно участвуя в иностранной интервенции, убийстве русских людей, грабежах, мародерстве и прочих мерзостях.
Когда непобедимая Красная Армия вышвырнула оккупантов с территории СССР, еще долго с р ались кирпичами, гадили, где только можно, и лишь в 1930 году, последними, скрипя зубами, все-таки кое-как наладили дип. отношения, чтоб одновременно вскармливать Гитлера и пытаться стравить его с нами. Мелкобритания в этом гнусном шабаше была лишь подпевалой-Табаки.
Вспомним и план пиндосов "Немыслимое". Так что никакой Америки тут нам всякие тиллерсоны не открывают. Ядовитые твари - они ведь не становятся безвредными просто так, сами по себе, их нужно либо безжалостно уничтожать, либо, на крайняк, вовремя вырывать ядовитое жало. "Ты же знал, что я - змея?"